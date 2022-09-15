Уступать право выкупа лизингового имущества стало опасно

Как работала схема. Компания заключает договор лизинга легкового автомобиля. После того, как все лизинговые платежи выплачены, право покупки машины по выкупной стоимости компания передает «нужному» человеку. И тот покупает дорогой автомобиль за совершенно смешные деньги.

Как раскрыли схему. Налоговикам очень не понравилось, что почти новый автомобиль «Ниссан Мурано» достался гражданину за 316 тыс. руб. С учетом того, что гражданин был близок к руководству компании-лизингополучателя, инспекторы заподозрили налоговую схему. При этом доначислили не НДФЛ покупателю, а НДС самой компании. Налоговики решили, что она занизила сумму реализации.

Как защищалась организация. Она заявила, что объекта обложения по НДС у нее просто нет. На момент продажи автомобиля компания не была его собственником (п. 1 ст. 146 НК).

Компания и покупатель машины не взаимозависимы.

Стоимость автомобиля в размере 316 тыс. руб. подтверждена оценкой эксперта.

Почему не приняли экспертизу от компании. Когда налоговики и суд изучили отчет эксперта, возможно, участь компании была решена. Нехорошо обманывать чиновников и арбитров. А перед подачей документов стоит сверить хотя бы даты, которые в них проставили.

В отчете указано, автомобиль имеет серьезные повреждения ДВС, АКП и раздаточной коробки. Их надо менять. По результатам диагностики замена стоит 2,2 млн руб. Если учесть возможные затраты на ремонт, то рыночная стоимость машины как и будет 316 тыс. руб.

В приложении к отчету был счет на оплату в размере 2,2 млн руб., который некая фирма выставила в адрес общества. Его и использовали при оценке. На счете есть QR-код, печать общества, но ни одной подписи.

Счет был составлен на основании заявки в сервис от 08.12.2020. Но сам счет выставлен – 14.08.2020! Более того, сервис сообщил, что подобный счет не выставлял. Ремонтные работы не проводил.

Кроме того, на момент оформления заявки от 08.12.2020 компания уже не была собственником спорного автомобиля.

Что решили арбитры. Передача имущественных прав по договору лизинга облагается НДС. Особенности расчета налога – в статье 155 НК.

В договоре лизинга компании было предусмотрено, что все условия, которые там прямо не прописаны, берутся из Правил лизинга автотранспортных средств, которые утверждены лизингодателем.

В Правилах сказано, что право собственности на авто по окончании срока лизинга передается по отдельному договору лизинга. Передача – по выкупной стоимости. Но машину можно продать по выкупной стоимости третьему лицо по выбору лизингополучателя.

Инициатором продажи «Ниссана» гражданину был лизингополучатель. Он написал ходатайство. Арбитры посчитали, что компания не воспользовалась своим правом выкупа. Не получила автомобиль себе в собственность. Но продала имущественное право.

Покупатель – сотрудник компании, и руководитель дочернего общества (подп. 10 п. 2 ст. 105.1 НК). Иначе говоря – взаимозависимое лицо. Инспекция вправе контролировать цену в сделках между взаимозависимыми лицами.

Налоговики законно назначили собственную экспертизу стоимости автомобиля (подп. 11 п. 1 ст. 31 НК, ст. 95, п. 6 ст. 101 НК). Экспертиза оценила рыночную стоимость машины в 2 млн руб.

НДС с продажи имущественного права по заниженной цене доначислен верно (постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.09. 2022 № А03-485/2022).

Наш комментарий. Сейчас импортные автомобили продаются по цене едва ли не больше, чем по первоначальной. Поэтому продавать автомобили из лизинга руководству будет опасно.

Арбитры трактуют отказ от выкупа машины самой компанией как уступку имущественного права. То, что она безвозмездна, ничего не значит. Безвозмездная передача имущественного права тоже облагается НДС (письмо Минфина от 21.12.2017 № 03-07-11/85423). А стоимость передачи определяется исходя из рыночных цен.

Логично предположить, что компании стоило сначала самой выкупить автомобиль. А потом уже решать вопрос с его продажей или сдачей в аренду.

Схема. Покупка автомобиля за счет компании