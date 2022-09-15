«Бухгалтер, милый мой, бухгалтер…» или Кто поет и посвящает стихи бухгалтерии и «Клерку»

Хит, который спела «Комбинация» во главе с Алёной Апиной, не единственное творчество, посвященное этой непростой профессии. Это вообще одна из немногих песен, когда поют именно про бухгалтера-мужчину.
Есть еще песня группы «Бахыт-Компот» про бухгалтера Иванова, правда, несмотря на то, что профессию там называют нужнейшей, жизнь самого бухгалтера не кажется такой уж радостной, кроме того, он оказывается инопланетянином.
Он не бухгалтер — нет. Он чужезвездный гость.Кстати, про налоговиков песни тоже есть — правда, кажется, их не то чтобы любят в народе. Вот Трофим рассказывает о своем знакомстве с инспектором:
Застрявший навсегда среди российских весей.
Гляжу: стоит мужчина в золоте,В общем про бухгалтерию и о том, что с ней связано, написано уже немало строчек. Но вы, наверняка, заметили, что часто песни про бухгалтера несерьезные. Вспомните хотя бы Семена Слепаков и его «Бухгалтера Любу». Да, та самая «звезда youtuba, миллион просмотров за январь». Клише в виде бухгалтера, лихо отплясывающего на корпоративе с бокалом в руке, 100% вам знакомо. Неужели над бухгалтерией только подсмеиваются?
Затылком гладит потолок,
И говорит: «Я из налоговой,
Пришёл вас, дескать, оприходовать,
А если скроете доходы вы,
То вам за это светит срок».
А вот и нет — сочувствуют девчонкам, у которых пропадают билеты в кино из-за вечера, проведенного с отчетностью, ВИА Сила Тока:
Девушки красивыеАх, если бы, да вот конец третьего квартала на носу — опять отчеты, потерявшаяся по дороге в бухгалтерию первичка и 1С, зависшая в самый важный момент. Между прочим, про 1С песня тоже есть (говорят, написали ее давным-давном парни из Мордовии, и с тех пор она гуляет по сети и очень популярна в узких кругах).
Ну, что же вы, родные
Сведите все балансы
И возьмите выходные!
В нескольких строчках вся боль бухгалтеров (если что, это — рэп):
Есть мнение, что покупать программу с таким количеством ошибок, как-то не круто. Я конечно с ним не согласен... Хотя... погоди минутку...И, конечно, как не вспомнить сайт, на котором мы тут все собрались. Тот, который занимает ведущие места в рейтингах сайтов для бухгалтеров, а посещают его более 5 млн пользователей каждый месяц. Конечно, речь о «Клерке». Не поверите, но ему тоже посвящают стихи:
«Невосстановимая ошибка базы данных». Так! У меня, блин, слов не хватает бранных!
Ладно, восстановлюсь из архива. Но Борис — с тебя ящик пива!
Но наши читатели настолько талантливы, что не остановились на «Клерке» и пошли дальше. Кажется по комментариям можно уже делать сборник стихов:
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