Бухгалтеры

«Бухгалтер, милый мой, бухгалтер…» или Кто поет и посвящает стихи бухгалтерии и «Клерку»

Наша служба и опасна, и трудна…ой, это не про бухгалтера. Хотя по регулярным попыткам привлечь бухов по субсидиарке и горам первички, так сразу отметать эту песню мы бы не стали. Если задуматься — сколько вы знаете про бухгалтеров стихов, или песен? Навскидку. Пожалуй в голову навязчиво лезет только песенка группы «Комбинация» или нет?

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«Бухгалтер, милый мой, бухгалтер…» или Кто поет и посвящает стихи бухгалтерии и «Клерку»
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Хит, который спела «Комбинация» во главе с Алёной Апиной, не единственное творчество, посвященное этой непростой профессии. Это вообще одна из немногих песен, когда поют именно про бухгалтера-мужчину.

Есть еще песня группы «Бахыт-Компот» про бухгалтера Иванова, правда, несмотря на то, что профессию там называют нужнейшей, жизнь самого бухгалтера не кажется такой уж радостной, кроме того, он оказывается инопланетянином.

Он не бухгалтер — нет. Он чужезвездный гость.

Застрявший навсегда среди российских весей.

Кстати, про налоговиков песни тоже есть — правда, кажется, их не то чтобы любят в народе. Вот Трофим рассказывает о своем знакомстве с инспектором:

Гляжу: стоит мужчина в золоте,

Затылком гладит потолок,

И говорит: «Я из налоговой,

Пришёл вас, дескать, оприходовать,

А если скроете доходы вы,

То вам за это светит срок».

В общем про бухгалтерию и о том, что с ней связано, написано уже немало строчек. Но вы, наверняка, заметили, что часто песни про бухгалтера несерьезные. Вспомните хотя бы Семена Слепаков и его «Бухгалтера Любу». Да, та самая «звезда youtuba, миллион просмотров за январь». Клише в виде бухгалтера, лихо отплясывающего на корпоративе с бокалом в руке, 100% вам знакомо. Неужели над бухгалтерией только подсмеиваются?

А вот и нет — сочувствуют девчонкам, у которых пропадают билеты в кино из-за вечера, проведенного с отчетностью, ВИА Сила Тока:

Девушки красивые

Ну, что же вы, родные

Сведите все балансы

И возьмите выходные!

Ах, если бы, да вот конец третьего квартала на носу — опять отчеты, потерявшаяся по дороге в бухгалтерию первичка и 1С, зависшая в самый важный момент. Между прочим, про 1С песня тоже есть (говорят, написали ее давным-давном парни из Мордовии, и с тех пор она гуляет по сети и очень популярна в узких кругах).

В нескольких строчках вся боль бухгалтеров (если что, это — рэп):

Есть мнение, что покупать программу с таким количеством ошибок, как-то не круто. Я конечно с ним не согласен... Хотя... погоди минутку...

«Невосстановимая ошибка базы данных». Так! У меня, блин, слов не хватает бранных!

Ладно, восстановлюсь из архива. Но Борис — с тебя ящик пива!

И, конечно, как не вспомнить сайт, на котором мы тут все собрались. Тот, который занимает ведущие места в рейтингах сайтов для бухгалтеров, а посещают его более 5 млн пользователей каждый месяц. Конечно, речь о «Клерке». Не поверите, но ему тоже посвящают стихи:

Но наши читатели настолько талантливы, что не остановились на «Клерке» и пошли дальше. Кажется по комментариям можно уже делать сборник стихов:

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