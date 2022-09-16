Дополнительная работа с материальной ответственностью: как оформить?

Виды дополнительной работы и оформление

Работодатель может получить работнику дополнительную работу с его письменного согласия. Она оплачивается отдельно. Сроки, в течение которых сотрудник будет трудиться сверхурочно, объем и содержание дополнительного труда работодатель согласовывает с сотрудником.

В качестве дополнительной работы может выступать:

расширение зон обслуживания;

увеличение объема работы;

совмещение профессий (должностей);

выполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника без освобождения от своего труда.

В своем письме Министерство труда и социальной защиты отмечает, что в Трудовом кодексе нет прямого указания на то, что должно заключаться соглашение об изменении (дополнении) условий трудового договора. Поэтому во всех перечисленных выше ситуациях работодателю и работнику нужно заключить соглашение к тому трудовому договору, который уже есть.

Определенной формы такого документа нет. В нем должны быть изложены дополнительные условия, например, если речь идет о совмещении профессий (должностей) — это сроки и содержание работы, ее объем и размер оплаты. Этот документ составляется в двух экземплярах и подписывается и работодателем, и работником.

Договор о материальной ответственности

Трудовой кодекс определяет перечень случаев полной материальной ответственности работников. Заключить договор об полной индивидуальной матответственности можно с совершеннолетними сотрудниками, которые непосредственно обслуживают или используют денежные и товарные ценности, а также другое имущество.

Минтруд постановлением от 31.12.2002 № 85 утвердил перечень видов работ и должностей работников, с которыми можно заключать договор о полной матответственности. Он является исчерпывающим. Работодатель не вправе заключить такой договор с теми работниками, должности которых не указаны в этом перечне.

Этот договор действует в течение того периода, когда материально ответственное лицо занимает свою должность или выполняет работу, которая упоминается в перечне Минтруда. Договор заключается добровольно.

Если обслуживание материальных ценностей является основной трудовой функцией работника, что оговаривалось при его трудоустройстве, и с ним может быть заключен договор о полной материальной ответственности, отказ от его заключения считается неисполнением трудовых обязанностей.