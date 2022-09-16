УСН

Отражаем заем при УСН доходы минус расходы с учетом всех нюансов

Заем при УСН доходы минус расходы отражают в бухучете по специально установленным правилам. Рассмотрим эти правила и их специфику применительно к УСН.

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Отражаем заем при УСН доходы минус расходы с учетом всех нюансов
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Порядок, которому подчинен учет по кредитам и займам

Ни полученные в качестве заемных, ни выданные в долг средства не считаются ни доходом, ни расходом налогоплательщика, работающего на УСН. Соответственно, не будет расцениваться ни как доход, ни как расход возврат этих средств. В части доходов такой вывод следует из содержания ст. 346.15 НК, отсылающей к ст. 251 НК, в которой подп. 10 п. 1 прямо указывает на то, что доходом подобные средства считать не следует. А в составе расходов, закрытый список которых содержит ст. 346.16 НК, заемные средства не указаны.

Однако плату за пользование заемными средствами (проценты), если она предусмотрена договором, необходимо учесть в составе:

  • доходов у стороны, выдавшей заем;
  • расходов у стороны, получившей заем.

Обе стороны вправе отразить проценты в полной их сумме при определении базы по УСН-налогу:

  • выдавшая заем сторона — в доходах в момент их поступления;
  • заемщик — в расходах в момент перечисления.

Необходимость ориентироваться на ограничения как для доходов, так и для расходов возникает только в части сделок, признанных контролируемыми (п. 1 ст. 269 НК).

Получение и возврат займа в бухучете

Выдача займа у выдавшей его стороны в проводках отображается в зависимости от того, предусмотрены ли по займу проценты:

  • в финвложениях, если заем процентный:

Дт 58 — Кт 51;

  • в расчетах с прочими дебиторами-кредиторами, если уплата процентов не предусмотрена:

Дт 76 — Кт 51.

При возврате заемных средств проводки будут обратными:

Дт 51 — Кт 58 (76).

У получающей стороны способ отражения один: в составе заемных средств. Может различаться только счет учета (66 или 67), зависящий от срока, на который выдан заем:

Дт 51 — Кт 66 (67).

Возврат у заемщика зафиксируется обратной проводкой:

Дт 66 (67) — КТ 51.

Проводки по учету процентов по займу

Получившая заем сторона начисляет проценты по нему ежемесячно, если иная периодичность начисления не предусмотрена договором, фиксируя это проводкой:

Дт 91 — Кт 66 (67).

Факт оплаты процентов у нее отобразится как:

Дт 66 (67) — Кт 51.

Выдавшая заем сторона начисление процентов будет делать с той же периодичностью, что и заемщик, и учитывать это проводкой:

Дт 76 — Кт 91.

Получение процентов она отразит как:

Дт 51 — Кт 76.

Итоги

Передаваемые в долг средства не учитывают ни в доходах, ни в расходах, ни при выдаче (получении), ни при возврате.

Доходом у выдавшей заем стороны и расходом у его получателя будет являться плата за использование заемных средств: проценты, предусмотренные договором займа.

В бухучете их начисляют, как правило, ежемесячно, а в доходах или расходах для целей расчета УСН-налога их возможно учесть только на момент фактического получения или оплаты соответственно.

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