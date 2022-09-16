Как найти с бухгалтером общий язык? Через управленческий учет

Сначала объясним, в чем разница между двумя учетами и почему бухгалтер, по взмаху волшебной палочки, не сможет «вынуть и подать» нужную директору информацию. Затем покажем разницу на практическом примере и составим отчет о движении денежных средств.

Зачем нужны разные виды учета

ведут, исходя из четко определенных законом правил (ну, ладно, не всегда таких уж четких и понятных, но все же они есть).

Каждая операция проводится на основании первичных документов по факту уже свершившихся действий — поступили на счет деньги от покупателя, работник принес авансовый отчет с чеками, водитель сдал путевой лист о поездке, со склада поступила накладная на списание материалов и т.д.

На основе данных бухучета формируется финансовая отчетность компании — в первую очередь это, конечно, баланс и отчет о финансовых результатах (бывший отчет о прибылях и убытках).

Как правило, понять что-то в самом учете или в отчетности руководителю трудно. А бухгалтеру сложно объяснить специфические термины, да и просто донести мысль о том, почему НДС именно такой, а дивиденды в 100 тысяч выплатить нельзя, даже если на расчетном счете 10 миллионов.

Бухучет для большинства организаций — это только инструмент, с помощью которого регистрируют операции и отчитываются перед налоговой. Для целей управления в чистом виде он не подходит.

(УУ) собственник или назначенное им ответственное лицо (это может быть бухгалтер, если он обладает нужными знаниями ), ведут для внутренних целей компании.

Используя УУ, руководители хотят:

разобраться в денежных потоках, причинах возникновения кассовых разрывов и высокой дебиторки;

понять, какой вид деятельности приносит прибыль и почему;

выделить убыточное направление и разобраться в причинах убытков;

спрогнозировать поведение денежных потоков, составить платежный календарь;

составить план по закупкам;

рассчитать показатели рентабельности, найти точку безубыточности и т.п.

Конечно, не каждый директор сформулирует эти цели именно так. Скорее он спросит у главбуха — «Почему нам должны так много денег и не платят? Сколько нам нужно будет заработать в ноябре, чтобы в декабре мы смогли купить новые компьютеры?».

Бухгалтер научится грамотно отвечать на такие вопросы, составлять и «читать» управленческую отчетность. А еще рассчитывать показатели рентабельности и ликвидности, вести платежный календарь. Для этого нужно записаться на курс от «Клерка»: «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: ﻿с нуля до внедрения» Оставьте заявку, чтобы узнать о курсе больше или записаться:

Как видят работу компании бухгалтер и управленец

Если вы заметили, в управленческом учете чаще звучат вопросы. Это важно, ведь бухучет работает с готовыми фактами, а управленческий еще анализирует и прогнозирует.

Пример

Организация в течение года активно привлекала клиентов на оптовые закупки, предоставляя им отсрочки по оплате. При этом учредитель вкладывал свои средства для закупки товара, ведь поставщику нужно было платить 100% предоплаты. К концу года займы, предоставленные учредителем, достигли суммы 10 млн рублей. При этом покупатели были должны компании гораздо больше — 40 млн.

В ноябре учредитель потребовал вернуть ему средства, взыскав их с должников до конца года. Но, согласно условиям отсрочки, многие клиенты должны были оплатить очередные платежи только в январе.

Давайте посмотрим, что при этом видит в учете бухгалтер:

На счете 62 — по дебету растет сумма дебиторской задолженности покупателей.

На счете 66 — растет по кредиту долг перед учредителем по выданным займам.

На счете 60 — нет задолженности перед поставщиками.

На счете 51 — периодически поступают платежи от покупателей, средств на счете мало.

. Ежедневно он может отследить:

кто должен прислать средства и куда они затем должны пойти;

когда по графику у компании будет очередное поступление и можно ли за его счет погасить часть займов;

достаточно ли уже средств для самостоятельной покупки товара;

в какой момент можно полностью отказаться от займов учредителя;

все ли платежи поступают вовремя и нет ли безнадежных долгов;

стоит ли и дальше предоставлять отсрочку на длительный период или это приведет к банкротству компании.

С управленческим учетом можно вычислить степень зависимости организации от заемных средств, найти иные источники финансирования.

Возможно в этой компании есть и другой вид деятельности, где деньги крутятся гораздо медленнее и их можно перенаправлять на оплату товаров, не прибегая к займам.

Управленческий учет позволяет выявить закономерности в расчетах. Например, один покупатель платит всегда в срок, другой чуть раньше срока, а третий регулярно опаздывает. Так можно выстроить платежный календарь.

Для управленческого учета нет правил — вы сами определяете направления, показатели, статьи расходов и доходов, которые для вас важнее всего, а остальные можно сгруппировать или даже не принимать во внимание. Можно округлять цифры, допускать отклонения. Позволить себе таких вольностей бухучет не может.

Если у вас группа компаний из нескольких юрлиц, то бухучет вы ведет в каждом из них обособленно. Бухгалтеру также нужно задумываться о критериях взаимозависимости. Для управленческого учета нет таких ограничений.

Есть и кое-что общее. Оба учета опираются на достоверную информацию и прежде всего получают ее из документов.

К примеру, для расчета сроков исполнения обязательств управленец станет опираться на договоры, а данные о фактическом наличии товаров на складе возьмет из актов инвентаризации или других складских документов.

Базой для управленческого учета являются данные из бухгалтерского.

Пример управленческого отчета

Давайте попробуем рассчитать самые простые показатели и заодно посмотрим, как по-разному одни и те же операции выглядят для управленца и бухгалтера.

Для этого используем самый популярный управленческий отчет — отчет о движении денежных средств (ОДДС).

Дано: организация занимается розничной торговлей, у нее есть небольшой магазин по продаже бытовой техники и инструментов, помещение которого взято в аренду. Продают товары в том числе в рассрочку. Кроме того, руководитель решил приобрести автомобиль, который будет осуществлять доставку крупногабаритной техники. Для покупки авто организация получила кредит.

Вот как выглядит ОДДС этой организации в этот месяц:

Показатель Сумма, руб. Операционная (текущая) деятельность Оплата от покупателей (поступления в кассу и на счет) 500 000 Расходы всего, в т.ч.: 360 000 Покупка товара 240 000 Аренда 50 000 Зарплата продавцам 60 000 Реклама 10 000 Сальдо по операционной деятельности: 140 000 Инвестиционная деятельность Оплата автомобиля 650 000 Сальдо по инвестиционной деятельности: -650 000 Финансовая деятельность Получение кредита 650 000 Сальдо по финансовой деятельности: 650 000 Чистый денежный поток 140 000 (140 000 — 650 000 + 650 000)

Мы видим, что, судя по отчету, фирма находится в этом месяце в целом в плюсе на 140 000. При этом:

по текущей деятельности плюс — 140 000;

по инвестиционной (связанной с вложениями, например, в основные средства) минус — 650 000;

в финансовой (связанной с получением кредитов, займов, выплатой дивидендов и др.) плюс — 650 000.

Если мы с вами построим и другие отчеты —— то возможно ситуация будет выглядеть иначе.

Но пока наша задача — понять, как смотрит на те же операции бухгалтер.

В первую очередь он их видит на расчетом счете и в кассе, ведь мы же говорим о движении денег. При этом 140 000 для него — это просто остаток на счете.

Получение кредита он отразит на 66 (67) счете в зависимости от его срока.

Никакого плюса или минуса не будет, в доходах или расходах эта сумма также не фигурирует.

Оплата аренды может висеть авансом, пока не наступит последний день месяца, за который она будет начислена. Для управленца же оплата — это свершившийся факт расхода для целей отчета о движении денежных средств.

Автомобиль бухгалтер отнесет к основным средствам и стоимость его станет списывать по частям, например, в течениии 5 лет.

В поступивших оплатах в ОДДС мы никак не выделили авансы и оплаты за текущие покупки. Важен сам факт поступления денег на счет.

Бухгалтер же распределит эти оплаты на разные субсчета счета 62. Предоплата будет висеть как кредиторская задолженность, а оплата за ранее или в текущем месяце приобретенные товары покроет долг покупателей (дебиторку).

Поэтому для бухгалтера и управленца одни и те же цифры и операции выглядят по-разному.

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