Налоговые схемы

Почему схемы с компанией-«помощником» раскрываются на раз-два

Схема, когда компанию на спецрежиме используют для докрутки цены, стара как мир. Тем не менее, некоторые используют ее до сих пор. И при этом надеются, что налоговики ничего не увидят. Редкая наивность. Об этом – далее.

Версия для печати
Почему схемы с компанией-«помощником» раскрываются на раз-два

Как работала схема. Подконтрольная компания получала заказ на ремонт компьютерной техники. Затем передавала технику для ремонта в основную компанию. Там выполняли ремонт и возвращали технику. Услуги оплачивались по минимальным ценам.

После этого техника возвращалась заказчику. Но цена услуги возрастала — до 1000 процентов. Деньги компании на общей системе поступали от упрощенца только после оплаты работы внешним клиентом.

Основная компания применяла общую систему. Подконтрольная — УСН «доходы минус расходы». В результате основная стоимость услуги перемещается на упрощенца, а основная компания экономит на НДС и налоге на прибыль.

Как раскрыли схему. Налоговики обнаружили полную зависимость упрощенца от компании на общей системе:

  • одно и то же руководство и учредителей;
  • использование одних и тех же работников;
  • отсутствие у упрощенца сил и средств на проведение работ;
  • принципиально разные цены между двумя компаниями и для сторонних заказчиков.
В результате выручку упрощенца приписали компании на общей системе. Доначислили налоги. Но при этом учли и единый налог, который со спорных услуг заплатил упрощенец.

Как возражала компания. У нее была деловая цель. Она не могла уйти на УСН, так как иначе пришлось бы восстанавливать входной НДС с покупки офисного здания. Поэтому была создана еще одна компания, она занималась клиентами, которым НДС не нужен.

Остальные возражения были чисто формальными. Например, претензии к показаниям свидетелей, неправильная оценка со стороны инспекции тех или иных фактов, и тому подобное.

Что решили арбитры. Картина нарушения была слишком очевидна, чтобы компания могла рассчитывать на положительное решение.

Учредители компании — одни и те же лица. И там, и там — один директор и главный бухгалтер. Виды деятельности обоих организаций идентичны.

Собственного помещения у упрощенца нет. Он арендует его у основной компании.

Штат для выполнения ремонта у упрощенца отсутствует. Его сотрудников хватает только на то, чтобы получить заказ и передать его в основную компанию.

Основной поставщик для упрощенца — компания на общей системе. А другие поставщики — общие с основной компанией.

Цены работ и услуг между взаимозависимыми лицами резко отличались от цен на те же работы и услуги для внешних заказчиков.

Налицо налоговая схема. Действия сторона подпадают под статью 54.1 НК (постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.09.2022 № А32-45751/2021).

Наш комментарий. Налоговики тоже умеют пользоваться системами проверки контрагентов. Выяснить, что у двух компаний одни и те же учредители — минутное дело.

Затем нужно сопоставить виды деятельности и налоговые схемы. Нетрудно обнаружить, что компании занимаются одни и тем же, но одна применяет спецрежим, а другая — нет.

Дальше достаточно изучить кто чем реально занимается, не пересекается ли штат сотрудников, и провести их допросы.

Главное, доказать, что деятельность всех компаний — это единый технологический процесс. В данном деле упрощенец выполнял функции отдела приемки, и не более того. Соответственно, выручка формировалась не у него, а далее по цепочке. «Отдел приемки» только собирал деньги с клиентов. Собственно говоря, суд именно к такому выводу и пришел.

Так как такие схему раскрываются элементарно, использовать их в долгосрочном налоговом планировании бессмысленно.

Схема. Как используют компанию на УСН для снижения налогов

 

Бухгалтеры, законно оптимизировать НДС и не попасть под «око» АСК НДС-2 возможно!

Кирилл Соппа — налоговый эксперт, который знает про АСК НДС-2 все. Вместе с ним вы разберетесь, как избежать рисков и построить систему выгодного налогового планирования.

Узнаете о лазейках в системе налоговиков АСК НДС-2 и научитесь:

• разбираться в законных налоговых схемах по НДС;
• вести грамотное налоговое планирование по НДС;
• понимать, как именно и под кого копают налоговики и как подготовиться к проверкам.

Получите видеоуроки эксперта со скидкой 49% за 5400 рублей. Смотрите программу курса здесь или заполните форму ниже — начните работать с НДС как профи.

Повышение квалификации

Как изменить график работы сотрудника в 1С

Изменения в графике работы допускаются по инициативе работника организации (статья 72 ТК) и по инициативе работодателя (статья 74 ТК). О предстоящих изменениях условий труда и об их причинах необходимо уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. Эксперты 1С рассказали об изменении графика работы сотрудника в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3.

Как изменить график работы сотрудника в 1С
Трудовые отношения

Дополнительная работа с материальной ответственностью: как оформить?

Работодатель планирует поручить сотруднику дополнительную работу, подразумевающую материальную ответственность. Как грамотно оформить документы в таком случае? Министерство труда и социальной защиты РФ в письме от 28.04.2021 № 14-2/ООГ-3821 разъяснило, как привлекать сотрудника к дополнительной работе на период отпуска выполняющего эти обязанности работника.

Дополнительная работа с материальной ответственностью: как оформить?

Мероприятия

Разместить
Трудовое право

Тимбилдинг в выходные дни оплачивается работнику в двойном размере

Свой выходной день сотрудники имеют право использовать по своему усмотрению. Тимдилдинг и разные тренинги – это мероприятия, инициированные работодателем. А значит, это считается работой в выходной день.

Штрафы за персональные данные

Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных

Должностное лицо ждут не только штрафы. Дело может дойти до субсидиарки, уголовки, особенно, если вы собираете персданные без согласия работника или используете их неправильно. В статье поговорим о том, сколько в деньгах вам будут стоить ошибки и как их избежать.

Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных
ЭДО

ЭДО в грузоперевозках: какие документы можно оцифровать

Для выполнения грузоперевозки заключают договор перевозки и/или договор транспортной экспедиции. При этом для любой грузоперевозки оформляется сопроводительная документация, регламентированная нормативно-правовыми актами.

ЭДО в грузоперевозках: какие документы можно оцифровать
НДПИ

Власти пока не будут ничего менять в НДПИ и НДД

В нынешних экономических условиях будет неправильно вносить значительные изменения в налоговое законодательство относительно таких налогов как НДПИ и НДД. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Читать еще