С 2023 года будет новая форма отчета для работодателей ЕФС-1

Что случилось
На федеральном портале опубликован проект постановления правления ПФР о единой форме отчета ЕФС-1 и порядке ее заполнения.
Новый отчет надо будет сдавать в объединенный социальный фонд (СФР) с 2023 года.
Состав отчета
Подраздел 1.1
Подраздел 1.2
Подраздел 1.3
Подраздел 2
Подраздел 3
Подраздел 2.1
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