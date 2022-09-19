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Отчетность в ПФР

С 2023 года будет новая форма отчета для работодателей ЕФС-1

То, что сейчас отражают в формах СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, будет в единой форме отчета, который надо будет сдавать в СФР.

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С 2023 года будет новая форма отчета для работодателей ЕФС-1

Что случилось

На федеральном портале опубликован проект постановления правления ПФР о единой форме отчета ЕФС-1 и порядке ее заполнения.

Новый отчет надо будет сдавать в объединенный социальный фонд (СФР) с 2023 года.

Состав отчета

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