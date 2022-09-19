Какие требования нельзя предъявлять к работнику при приеме на работу

Нормативное регулирование

НПА, регулирующие требования к работнику при приеме:

статья 3 ТК. Запрещение дискриминации в сфере труда;

статья 65 ТК. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора;

статья 195.3 ТК. Порядок применения профессиональных стандартов;

закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (п. 6 ст. 25).

Какие требования к работникам при трудоустройстве законны

Правомерными при приеме на работу являются те требования к работнику, которые касаются деловых качеств соискателя, и позволят ему выполнять определенную трудовую функцию. Они должны соответствовать вакантной должности и быть необходимы для исполнения должностных обязанностей.

Законными являются требования к профессиональным качествам работника: определенный уровень образования, наличие квалификации или специальности. Правомерными будут и такие условия, как опыт работы по нужной специальности или в отрасли.

Допустима оценка состояния здоровья, если работник обязан проходить медицинский осмотр (например, при управлении транспортом).

Законно требовать от соискателя соответствовать утвержденным Минтрудом профессиональным стандартам, если следование им обязательно в силу предписания нормативных актов (например, для сотрудников муниципального учреждения или специалиста в сфере госзакупок).

В остальных случаях требовать от кандидата соответствия профстандартам можно только при условии, что их применение в организации закреплено приказом руководителя.

Допускается к претендентам предъявлять требования при устройстве на работу, если они обязательны в силу прямого указания закона.

Например, запрещен прием несовершеннолетних на места, негативно влияющие на их здоровье и нравственное развитие. При устройстве в ночной клуб разрешено принимать работников только старше 18 лет.

Законными являются условия владения определенными знаниями и навыками, необходимыми для выполнения трудовой функции, например, владение иностранными языками или компьютерными программами. Обоснованно требовать от кандидата на должность бухгалтера умение работать с программой 1С.

При оформлении на работу от сотрудника можно требовать только те документы, которые прямо указаны в законе (ст. 65 ТК). Это паспорт, трудовая книжка, документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, документ об образовании или квалификации. Иные документы правомерно требовать только в случаях, если это предусмотрено законом.

Законно требование о предоставлении военного билета. Но поскольку этот документ никак не связан с деловыми качествами, его отсутствие не является препятствием для приема нужного кандидата. Главное — сообщить в военкомат в двухнедельный срок о трудоустройстве такого сотрудника.

Какие требования к работникам при трудоустройстве незаконны

Условия, которые предоставляют одним кандидатам на должность преимущества при приеме на работу перед другими либо ограничивают доступ к вакансии по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами, являются незаконными и считаются дискриминационными. К ним относятся:

Пол или возраст. Недопустимо устанавливать ограничения по вакантной должности, типа «женщина до 35» либо «молодой мужчина». Исключение составляют случаи, когда требование к сотруднику при приме на работу установлено законом.

К примеру, на подземные работы разрешено принимать только мужчин, поэтому ограничение по полу в этом случае является правомерным.

Семейное или социальное положение. Незаконным является обуславливать устройство на работу конкретным семейным статусом соискателя (например, без детей или с детьми старше 14 лет). Также нельзя давать преимущества или ограничения каким-либо социальным группам. Недопустимо принимать на должность только студентов либо отказывать в приеме на работу пенсионерам;

Незаконным является обуславливать устройство на работу конкретным семейным статусом соискателя (например, без детей или с детьми старше 14 лет). Также нельзя давать преимущества или ограничения каким-либо социальным группам. Недопустимо принимать на должность только студентов либо отказывать в приеме на работу пенсионерам; Национальность, вероисповедание, язык, цвет кожи . Неправомерным является прием работников только славян или лиц азиатской внешности, православных или мусульман. Даже если вы набираете сотрудников в китайский ресторан, вы не вправе отказать в устройстве соискателю на том основании, что у него темный цвет кожи.

. Неправомерным является прием работников только славян или лиц азиатской внешности, православных или мусульман. Даже если вы набираете сотрудников в китайский ресторан, вы не вправе отказать в устройстве соискателю на том основании, что у него темный цвет кожи. Место регистрации или жительства . Нельзя требовать от кандидатов прописку или проживания в конкретном месте либо на определенном от офиса расстоянии. Также нельзя отказывать соискателям, которые не являются гражданами РФ. Хотя к устройству иностранцев и предъявляются особые условия, они принимаются на работу наравне с россиянами.

. Нельзя требовать от кандидатов прописку или проживания в конкретном месте либо на определенном от офиса расстоянии. Также нельзя отказывать соискателям, которые не являются гражданами РФ. Хотя к устройству иностранцев и предъявляются особые условия, они принимаются на работу наравне с россиянами. Имущественное положение . Незаконно при устройстве на должность требовать от кандидата наличие, например, личного автомобиля или ноутбука либо отдавать предпочтение тем соискателям, кто владеет необходимым имуществом. Именно на работодателя закон возлагает обязанность обеспечить сотрудника всем необходимым для выполнения им трудовых обязанностей.

. Незаконно при устройстве на должность требовать от кандидата наличие, например, личного автомобиля или ноутбука либо отдавать предпочтение тем соискателям, кто владеет необходимым имуществом. Именно на работодателя закон возлагает обязанность обеспечить сотрудника всем необходимым для выполнения им трудовых обязанностей. Образ жизни, вредные привычки . Если весь коллектив ведет здоровый образ жизни, нельзя требовать от потенциального сотрудника, чтобы он не курил или занимался спортом.

. Если весь коллектив ведет здоровый образ жизни, нельзя требовать от потенциального сотрудника, чтобы он не курил или занимался спортом. Судимость. Даже при желании, чтобы будущий работник не имел проблем с законом, недопустимо требовать от кандидатов подтверждать этот факт справкой о наличии (отсутствии) судимости. Исключение составляет деятельность, к которой допускаются граждане, не подвергавшиеся уголовному преследованию (например, педагоги, лица, непосредственно обеспечивающие безопасность транспорта или топливно-энергетического комплекса).

Важно! Указанный перечень является открытым. Любое условие, которое не связано с деловыми качествами и не влияет на исполнение сотрудником его трудовой функции, является незаконным.

Наглядно, как выглядят незаконные требования в вакансии:

Пример вакансии начальника юридического отдела, содержащей законные требования к кандидату и носящие дискриминационный характер

Незаконным является требование к соискателю предоставить при приме на работу документы, не предусмотренные законом. Например, распространено просить ИНН или свидетельства о рождении детей, что является неправомерным. Даже если внутренними правилами предусмотрено предоставление, скажем, рекомендаций от прежнего работодателя, нельзя отказать соискателю, который их не предоставит. Но допустимо предложить кандидату предоставить дополнительные документы по собственной инициативе.

Ответственность за предъявление незаконных требований

За предъявление требования к кандидатам при приеме на работу, носящего дискриминационный характер, предусмотрена административная ответственность по статье 13.11.1 КоАП:

на должностных лиц налагается штраф в размере от 3 000 до 5 000 руб .;

.; на организации — от 10 000 до 15 000 руб.

При требовании предоставить при приеме на работу документы, не указанные в ст. 65 ТК, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП: