Самозанятые

Цифра дня. Про 2,5 миллиарда в день

Именно столько зарабатывают в среднем все самозанятые по стране, выяснили налоговики.

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Цифра дня. Про 2,5 миллиарда в день

Всего самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 1,4 трлн рублей с 2019 года, говорится на сайте ФНС.

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Мероприятия

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