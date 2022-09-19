Всего самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 1,4 трлн рублей с 2019 года, говорится на сайте ФНС.
Цифра дня. Про 2,5 миллиарда в день
Именно столько зарабатывают в среднем все самозанятые по стране, выяснили налоговики.
Получите 42 онлайн-курса и 350+ вебинаров и курс повышения квалификации
Эксклюзивные знания почти у вас в кармане — надо только оформить «Клерк.Премиум». Подарим курс «Исправление ошибок в учете». Целый год вы сможете задавать хоть миллион вопросов экспертам — они ответят на все.
Редакция «Клерка» персонально для вас будет разбирать новинки в законах. Получите 400+ чек-листов и шаблонов для работы.
Оформите подписку по выгодной цене — 24 800 рублей. Заполните форму ниже — мы расскажем о подарке больше и ответим на вопросы.