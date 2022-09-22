Две ситуации по налогу на имущество. Как использовать региональные законы себе на пользу

Как отстоять состав имущества

Региональные власти установили налоговую льготу по налогу на имущество (п. 2 ст. 372 НК ). Для компаний, которые занимаются производством, переработкой и хранением сельхозпродукции, имущество облагалось по ставке 0,3 процента.

У организации, которая производила масло, были собственные железнодорожные пути. Налоговики решили, что это имущество под льготу не попадает. Производство масла заканчивается, когда оно готово к продаже. Масло же можно отгрузить покупателям любым способом.

Арбитры изучили технологию производства масла. При строительстве комплекса изначально были заложены ж/д пути необщего пользования. Готовое масло загружается в ж/д цистерны. Для этого на заводе установлено специальное оборудование.

До продажи покупателям масло храниться в указанных цистернах. Передача масла покупателям происходит на станции общего пользования. Ж/д пути компании нужны, чтобы доставить цистерны до этой станции. Иных способов нет. Поэтому спорное имущество используется в производстве сельхозпродукции. Ставка 0,3 процента применяется правомерно (постановление АС Уральского округа от 08.07.2022 № Ф09-3781/22).

Вывод. Если льгота предусмотрена для вида деятельности, надо доказать, что имущество необходимо для этого вида деятельности, и без него производство товара, работы или услуги невозможно. Используйте технологические карты, проекты строительства.

К сожалению, много будет зависеть от позиции суда. Например, они могут признать, что склад для хранения готовой продукции — это часть производства. А могут и не признать. Многое зависит от деталей. Если на этом же складе будут храниться и сырье, и полуфабрикаты, исключить склад из производственной цепочки уже нельзя.

В перечне, который утверждает региональная власть, должны быть сведения об объекте (приказ ФНС от 30.06.2020 № ЕД-7-21/409@):

кадастровый номер здания, строения, сооружения из ЕГРН;

кадастровый номер помещения;

адрес объекта недвижимости (при наличии).

Как использовать региональный перечень

ИП владела административным зданием и сдавала его в аренду. Налоговики решили, что налог на имущество физлиц надо платить по ставке 2 процента. ИП настаивала на ставке в 1 процент. Причина — разная трактовка регионального закона.

В Кодексе предусмотрено, что ставка в 2 процента применяется (подп. 2 п. 2 ст. 406 НК):

к объектам, которые включены в региональный перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости (п. 7 ст. 378.2 НК);

к объектам из перечня, которые разделили в течение года (п. 10 ст. 378.2 НК);

к имуществу с кадастровой стоимостью более 300 млн руб.

Местные власти в региональном законе прописали ставку в 1 процент для имущества физлиц, которое подпадает под два первых пункта. А про имущество стоимостью более 300 млн руб. не сказали ничего. Поэтому налоговики решили, что для таких объектов действует ставка в 2 процента.

Однако арбитры не поддержали инспекцию. Они обнаружили, что спорное здание включено в региональный перечень в рамках пункта 7 статьи 378.2 НК. Поэтому для него применима ставка налога в 1 процент (определение АС Московского округа от 12.09.2022 № А40-213006/2021).

Вывод. Имущество стоимостью более 300 млн руб. — отдельный повод для уплаты налога по ставке 2 процента для физлица. Однако региональный перечень объектов, которые облагаются исходя из кадастровой стоимости, как решили судьи, имеет преимущество в случае конфликта оснований для уплаты налога.

Следовательно, если физлицо владеет имуществом стоимостью более 300 млн руб., то стоит постараться самому, чтобы объект включили в перечень.

Сообщите о своем объекте в исполнительную власть региона. Форма обращения в законодательстве не регламентирована. Поэтому напишите заявление в произвольной форме.

Если вам откажут, обращайтесь в суд. Арбитры полагают, что чиновники и сами обязаны искать объекты, которые потенциально можно включить в перечень (определение ВС от 08.09.2017 № 303-КГ17-11821).