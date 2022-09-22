Как провести налоговую реконструкцию самостоятельно

Но часто бывает, когда оптимизацией занимаются внутри группы предприятий, скорее даже не оптимизацией, а консолидацией средств с последующим выводом их через головную компанию. Для этого заключаются договора на оказание головной организацией различных услуг и на основании этого осуществляется перевод средств.

Для одной организации это расходы, уменьшающие налог на прибыль, а для другой — выручка, с которой будет уплачен налог на прибыль. Т. е. в целом по группе предприятий все хорошо.

Но если налоговая проверит предприятие, которое производит оплату за услуги, полученные от аффилированного лица, и не признает их обоснованными, то последствия будут негативными для всей группы.

Налоговая реконструкция здесь не проходит, т. к. предприятия не являются однодневками, да и дробление как такового может не быть.

Но недавно закончилась судебная эпопея, длившаяся почти десять лет, и Верховный Суд вынес решение, которое поможет налогоплательщикам в спорной ситуации.

Документ: Определение ВС № 305-ЭС21-29586 от 24.03.2022

Часть 1

Фабула дела

Было предприятие ПАО «Тнс Энерго Нижний Новгород», входившее в группу предприятий, где головной организацией было ОАО ГК «ТНС Энерго». Между ними заключены договор управления и агентские договора, на основании которых средства консолидировались в головном предприятии.

Примечание

С мая 2007 года ПАО ГК «ТНС Энерго» является мажоритарным акционером ОАО «Нижегородская сбытовая компания», имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Общества, осуществляет контроль над деятельностью ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород».

Все было хорошо до тех пор, пока налоговая инспекция не провела проверку ПАО «Тнс Энерго Нижний Новгород». По итогам проверки установлено, что в нарушение статей 252, 264, 265, 169, 171, 172 НК завышены расходы по налогу на прибыль организаций на 3 632 801 356 руб. и налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость на 653 904 244 руб. в результате получения необоснованной налоговой выгоды по взаимоотношениям с ОАО ГК «ТНС Энерго».

В ходе выездной налоговой проверки установлено, что обязанности, предусмотренные агентскими договорами и договором управления, до момента их заключения выполняли штатные сотрудники ОАО «Нижегородская сбытовая компания», которые в дальнейшем были формально переведены в штат ПАО ГК «ТНС Энерго» без какого-либо существенного изменения их должностных обязанностей, а также трудовых функций по отношению к ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

При этом затраты проверяемого налогоплательщика многократно увеличились в результате заключения спорных договоров.

Налоговый орган доначислил налоги в сумме более 1,4 трлн руб. кроме того пени и штрафы.

Все суды, включая Верховный Суд ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» проиграл.

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Часть 2

После вступления в силу Определения ВС в действие вступила головная организация. ПАО ГК «ТНС Энерго» подало уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2017 год, в которой уменьшило выручку, учитываемую для налога на прибыль, на сумму 3 632 801 355,44 руб. Соответственно, уменьшилась сумма налога на прибыль за 2017 год.

После проведения камеральной проверки уточненной налоговой декларации, ПАО ГК «ТНС Энерго» привлекли к ответственности за совершение налогового правонарушения. Общество привлечено к ответственности по п. 1 ст. 122 НК в виде штрафа в размере 113 240 руб. А также Обществу предложено уменьшить сумму убытка по налогу на прибыль за 2017 на 2 312 869 103 руб. и уплатить недоимку по налогу на прибыль в размере 263 986 448 руб.

Налоговый орган решил, что у Общества отсутствует право на применение подобной корректировки и на представление уточненной налоговой декларации за 2017 с данной корректировкой, что послужило основанием для уменьшения заявленного Обществом за 2017 год убытка и для доначисления налога на прибыль к уплате.

Инспекция решила, что уточненную декларацию Общество должно было подать еще в период налоговой отчетности (2011-13 гг), поскольку Обществу должны были быть известны его ошибки еще в 2011-13 гг.

ПАО ГК «ТНС Энерго» обратилось в арбитражный суд и все судебные инстанции приняли решение в пользу налогоплательщика, включая Верховный Суд.

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Основные выводы суда

выездная проверка была проведена в отношении ПАО ГК «ТНС Энерго Нижний Новгород», а не Общества, которое не имело возможности самостоятельно обжаловать решение выездной налоговой проверки. А в силу положений НК и АПК позиция о завышении цены по сделкам стала обязательной для Общества только после вступления в силу решения суда по делу № А40-163997/16.

только после вступления в силу решения суда по делу № А40-163997/16. корректировка произведена налогоплательщиком в связи с переквалификацией налоговым органом хозяйственных взаимоотношений общества и его взаимозависимого контрагента. В рамках выездной налоговой проверки контрагента общества налоговым органом установлено завышение цены услуг, предоставляемых обществом контрагенту, в результате чего контрагенту произведены доначисления по налогам на основании разницы между первоначальной и скорректированной ценой.

общества и его взаимозависимого контрагента. В рамках выездной налоговой проверки контрагента общества налоговым органом установлено завышение цены услуг, предоставляемых обществом контрагенту, в результате чего контрагенту произведены доначисления по налогам на основании разницы между первоначальной и скорректированной ценой. перерасчет налоговой базы по налогу на прибыль за 2017 год не является результатом обнаружения ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы прошлого налогового периода по смыслу п. 1 ст. 54 НК п. 2 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

(искажений) в исчислении налоговой базы прошлого налогового периода по смыслу п. 1 ст. 54 НК п. 2 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». согласно проведенной в рамках выездной налоговой проверки оценки финансово-хозяйственных операций общества и контрагента, спорные суммы нельзя признать выручкой налогоплательщика, поскольку денежные средства, уплаченные сверх установленной рыночной цены, фактически были переданы от контрагента в адрес общества безвозмездно.

Резюме

В схожих ситуациях налогоплательщик может весьма успешно использовать выводы по данному делу для минимизации негативных последствий.