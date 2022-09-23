Что рассказали в Минобороны про мобилизацию

Министерство обороны выпустило карточки с ответами на самые распространенные вопросы о мобилизации.

Кого будут забирать в первую очередь

Чиновники пишут, что как таковой очередности в документах о мобилизации никак не установлена. Но приоритет отдадут:

нужным специальностям (стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители);

наличию боевого опыта.

Что с возрастом и званиями

Смотреть будут прежде всего на те факторы, которые перечислены в предыдущем пункте. Главное — военно-учетная специальность, а не воинское звание.

Иными словами, призовут, если понадобится, как офицеров, так и рядовых.

Рядовых и сержантов могут забрать в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55 лет.

При этом военных пенсионеров, если им больше 65 лет (или по состоянию здоровья) и они сняты с воинского учета, призывать не будут.

Какие основания учтут для освобождения от призыва

Не заберут:

забронированных граждан (работников ОПК);

временно не годных по состоянию здоровья;

тех, кто занят уходом за членом семьи или сам инвалид 1 группы;

тех, у кого 4 или более детей в возрасте до 16 лет;

тех, чьи матери в одиночку воспитывают кроме них четырех и более детей в возрасте до восьми лет.

Постскриптум: сегодня днем Минобороны официально объявило о новых «непризывных» ситуациях. Среди них — работники IT, связи и медиа.

Что с количеством и географией

Четких квот для регионов нет, везде свои «мобилизационные задания», то есть везде количество призывников будет разное.

Вручить повестку могут даже тем россиянам, которые находятся за границей в краткосрочной поездке, но при этом состоят на воинском учете.

Граждане России, которые давно не живут в стране и не состоят на учете, для призыва рассматриваться не будут.

Что со льготами и пособиями

Все, кого мобилизуют, получат статус, выплаты и социальные гарантии как контрактники.

В вопросах выплат Минобороны ссылается на Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих».

Чиновники пишут, что на персональный счет военнослужащего будут начисляться: