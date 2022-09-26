Как перейти на НПД с других спецрежимов

О том, как индивидуальные предприниматели с различных налоговых спец. режимов могут перейти на НПД, рассказывают эксперты платформы «Наниматель».

Кто может стать плательщиком НПД?

Условий для перехода на НПД немного. Достаточно вести предпринимательскую деятельность на территории России.

Продавать товары, которые произвел сам, и оказывать услуги единолично, не нанимая работников. Плательщиками НПД могут быть, кроме россиян, граждане Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана.

Кто не может быть плательщиком НПД?

Однозначно — индивидуальные предприниматели, торгующие подакцизными товарами и продукцией, требующей обязательной маркировки, не могут заниматься этим в статусе самозанятого.

Лица, занятые в добыче и продаже полезных ископаемых, также не могут быть плательщиками налога на профессиональную деятельность.

Разного рода посредники и предприниматели, осуществляющие доставку товаров и принимающие оплату от имени других лиц, не могут иметь статус самозанятого. Как и те, кто имеет сотрудников, работающих по трудовым договорам. Плательщиком НПД не может быть и предприниматель, перепродающий чужие товары.

Ведение этих видов бизнеса подпадает под регулирование федеральными законами. Для них обязательна регистрация в качестве индивидуального предпринимателя в рамках других налоговых режимов.

Процедура перехода на НПД с УСН, ЕСХН и ПСН

Процесс смены налогового режима предельно прост. Индивидуальному предпринимателю для перехода с ЕСХН, УСН и ПСН нужно сначала зарегистрироваться в качестве налогоплательщика НПД, например, через приложение «Мой налог».

И только после этого он должен уведомить территориальный налоговый орган о том, что больше не применяет ЕСХН, УСН или патентную систему налогообложения.

Существуют специальные формы уведомлений о прекращении ЕСХН и УСН и патента в связи с переходом на НПД. В них ИП указывают дату, с которой он прекратил работать в этих налоговых режимах, и дату начала деятельности в статусе самозанятого, то есть плательщика НПД.

Индивидуальный предприниматель может уведомить налоговую службу о смене спец. режима при личном визите, отправить заказное письмо, передать через представителя или по электронной почте. Но в этом случае необходима верифицированная электронная подпись ИП. Возможность отправки уведомления есть и на сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете налогоплательщика ИП в разделе «Моя система налогообложения».

Важно помнить, что уведомить налоговую службу о смене спец. режима ИП должен в течение месяца. Нарушить этот срок или не отправить уведомление совсем — значит лишиться статуса самозанятого, что не освобождает ИП от уплаты налога, который придется платить по-старому спец. режиму.

Так же будет и в ситуации, когда индивидуальный предприниматель получил оплату за услуги или товары, поставленные еще до перехода на НПД, — налог он заплатит в соответствии с требованиями старого режима.

Проверка постановки ИП на учет в статусе самозанятого

В соответствии с правилами, информацию о постановке на учет в качестве плательщика НПД индивидуальный предприниматель должен получить от налогового органа, которому на это отводится три дня. Срок исчисляется с даты подачи ИП заявления.

Способов получения ответа несколько — электронной почтой, заказным письмом или на сайте ФНС в специальном сервисе «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход». Найти его можно в разделе «Налог на профессиональный доход».

Если человек зарегистрировался в статусе самозанятого за пределами Российской Федерации, то информация о постановке на учет не высылается, но есть возможность получить ее на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

ИП, признанный банкротом, может применять НПД

В разъяснениях Минфина ничего не говорится о том, что индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может стать самозанятым.

В списке ограничений и в перечне лиц, которые могут применять налог на профессиональную деятельность, эта категория ИП не упоминается. Таким образом, получается, что банкрот имеет право получить статус плательщика НПД.

ИП или СМЗ. Особенности

Индивидуальный предприниматель на УСН, если у него нет работников, в отличие от плательщика налога на профессиональную деятельность (НПД), отчитывается перед ФНС, Пенсионным фондом и Федеральным фонд страхования отчетность. За прошедший год он должен сдать декларацию о доходах. Не отчитывается только ИП на патенте.

При постановке на НПД придется отказаться от других «упрощенок». В этом случае, средства полученные, к примеру, от деятельности по УСН следует отразить в декларации, а доход, полученный от самозанятости, задекларировать в приложении «Мой налог».

Чтобы не путаться в документации, предлагается два варианта. Схема первого: самозанятый + счет гражданина + чеки в «Мой налог». Второй: ИП на НПД + расчетный счет ИП + декларация ИП. Индивидуальный предприниматель волен выбрать любой из двух вариантов. Если есть какие-то неудобства, к примеру с первым, то может поменять его на второй. И наоборот.

Индивидуальный предприниматель, решивший получить статус плательщика НПД должен знать, что налог он должен платить каждый месяц. Если самозанятый оказывает услуги юридическому лицу, то сумма налога составит 6%, с дохода, полученного от сотрудничества с физическим лицом, он заплатит 4%. За месяц без заработка самозанятый ничего не перечислит в налоговую службу.