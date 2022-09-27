Как организации делать переводы самозанятому правильно

Компания заплатит за работу или услугу только сумму, прописанную в договоре. Самозанятый сам платит налог — 6% при оказании услуг юрлицу. Очевидной выгодой для компаний при сотрудничестве с самозанятыми является снижение налогооблагаемой базы и уменьшение отчетной документации.

С чего начать работу, какие правила следует соблюдать и как оплачивать услуги самозанятых, рассказывают эксперты платформы Наниматель.

Договор — основание работы с самозанятым

Сотрудничество с самозанятым начинается с подписания договора гражданско-правового характера. При этом следует помнить, что если статус плательщика налога на профессиональную деятельность имеет бывший сотрудник, с момента увольнения которого не прошло двух лет, то договор компания заключить не может. Налоговая тщательно отслеживает такие действия и в случае нарушения этого правила применяет санкции.

Решив обратиться к услугам самозанятого, необходимо удостовериться, что гражданин зарегистрирован в качестве плательщика НПД (обязательно указать в договоре его налоговый режим). Соглашение следует составить таким образом, чтобы в нем не было никаких признаков трудового договора.

В этом документе обычно прописываются основные условия. Описание работы или услуги, срок действия договора, ответственность в случае нарушения условий договора, приемка работы и порядок расчета.

Последнее является одним из главных положений документа. Поэтому в пункте «Порядок расчетов» необходимо указать сумму сделки, сроки и способы ее оплаты. Чтобы избежать путаницы, обязательно следует указать, что исполнитель является плательщиком НПД, и сумма сделки не облагается НДС.

Есть варианты оказания услуги, которые не требуют заключения письменного договора. Это допускается, когда сделка и оплата совершаются единовременно. Например, самозанятый продал компании визитки, изготовленные собственноручно.

В письме ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ уточняется, что письменный договор не нужен, если услуга оказывается по сделке, исполняемой немедленно при заключении договора. В этом случае заключение договора будет подтверждаться уплатой заказчику денег за оказанные услуги.

Чек — основной документ, подтверждающий оплату услуги

Обязательный документ для обеих сторон сделки — это чек. Самозанятый после получения денег безналичным способом должен сформировать его в приложении «Мой налог» до 9 числа следующего месяца и отправить заказчику по электронной почте, через соцсети, на телефон. При личном контакте можно показать заказчику QR-код на чеке в приложении. Можно распечатать и передать бумажный чек от самозанятого клиенту. Для компаний на УСН, ОСНО и ЕСХН, к примеру, — чек является отчетным документов. Так как оплата самозанятому считается расходом, то это дает им возможность уменьшить налогооблагаемую базу.

За несвоевременное формирование и предоставление чека самозанятым, последует штраф в размере 20% от суммы заказа. Если нарушение повторится, то штраф возрастает до 100%.

Нужен ли счет на оплату услуги самозанятого

Если самозанятые заинтересованы в сотрудничестве с крупными заказчиками, то для них не должно стать неожиданностью предоставление счета об оплате. Это обусловлено устройством бухгалтерии юридического лица, которая не может оплатить услуги без этого документа.

В законе этой обязанности для самозанятых не предусмотрено — только чеки. Но если юрлицо требует от самозанятого счет на оплату, то можно, ввиду отсутствия унифицированной формы, использовать свободную. Главное в документе должны быть данные исполнителя (ФИО, ИНН, номер телефона и адрес), наименование и ИНН организации, дата и номер документа, наименование услуги, товара, количество и общая сумма заказа.

Способы оплаты

Самозанятые могут принимать оплату разными способами — ограничений для них в этом нет. Деньги могут поступать безналичным способом на личную банковскую карту, на расчетный счет, посредством интернет-эквайринга.

Но эти способы не всегда подходят юридическому лицу. Компания может перевести оплату на карточный счет самозанятого. Есть вариант оплаты наличными, но не больше 100 тыс. рублей в месяц.

Юридическое лицо не может перевести самозанятому оплату по номеру карты — такой платеж не пропустит бухгалтерия, которой для отчетности требуются полные реквизиты. В них входят: наименование банка, номер расчетного счета, БИК, корреспондентский счет; код подразделения банка и его адрес.

В некоторых случаях компании удобнее платить наличными. Это возможно, если компания работает с плательщиком НПД лично, а не удаленно. Например, компания решила купить у самозанятого какие-либо подарочные изделия ручной работы.

Оплату наличными обязательно следует прописать в договоре, операцию внести в бухгалтерскую отчетность и потребовать у самозанятого чек.

Рассчитывать на честность контрагента приходится не всегда. Самозанятый может не предоставить чек и сказать, что он не получил деньги и потребовать оплату. Закон в этом случае будет на его стороне.

Когда юрлицо рискует

Самозанятый снялся с учета, но не поставил об этом в известность заказчика. Компания, будучи уверенной, что гражданин пребывает в прежнем статусе, оплатила его услуги.

Почему же юрлицо может не знать об изменении статуса самозанятого? Дело в том, что в счете бухгалтерия видит только банковские реквизиты. И гражданин получит деньги, но не сможет предоставить чек. Без этого документа компания будет обязана перечислить с суммы оплаты все страховые взносы и НДФЛ.

Следует быть очень внимательным при заключении сделки с бывшим сотрудником, работавшим по трудовому договору, но получившим статус самозанятого. Нужно помнить, что начинать сотрудничать с ним можно только, если со дня его увольнения прошло два года. При несоблюдении этого положения закона компании придется уплатить взносы: в ПФР, ФСС и НДФЛ.

При этом работодателю не нужно будет оплачивать налоги и взносы за самозанятого, так как НПД самозанятый оплачивает самостоятельно в мобильном приложении «Мой налог». От других налогов и сборов в отношении получаемых доходов, которые предусмотрены новым специальным режимом, самозанятый освобожден.

Преимущества работы по договору ГПХ с самозанятым: