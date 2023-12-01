Как юридическому лицу платить самозанятым

Как оформить договор с самозанятым

Перед началом работы с самозанятым заказчику необходимо удостовериться:

в том, что исполнитель не работал в этой же компании по найму в течении двух лет , предшествующих заключению договора;

в актуальности статуса, присвоенного физлицу. Если потенциальный исполнитель снялся с регистрационного учета в ФНС или его доходы в текущем году превысили допустимый лимит в 2,4 млн рублей — он не сможет выдать заказчику чек, подтверждающий расходы, а работу с ним придется строить по правилам для физлиц, не имеющих особого налогового статуса.

Проверить регистрацию можно через специальный сервис на официальном сайте ФНС. И только после подтверждения статуса приступать к подготовке договора. Этот способ простой и доступный, но плохо подходит тем, кто работает с большим количеством самозанятых. Проверять каждого исполнителя придется вручную.

Важно: услуги исполнителя должны подходить под возможность применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Не удовлетворяют условиям НПД виды деятельности, перечисленные в п. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. В частности, самозанятые не вправе:

оказывать посреднические услуги на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;

добывать полезные ископаемые;

продавать подакцизные товары.

В большинстве случаев сделки с самозанятыми подлежат письменному оформлению, то есть нужно заключить договор (ст. 161 ГК). Без письменного договора можно обойтись, если оплата происходит сразу в момент выполнения работ или оказания услуг (письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899). Например, самозанятый отремонтировал кресло в офисе компании и сразу получил оплату за работу.

Что учесть в договоре с самозанятым

Договор устанавливает порядок оказания услуг (выполнения работ) исполнителем, права и обязанности сторон, обеспечивает защиту интересов в случае возникновения спора. Чаще всего заключают договор подряда или договор возмездного оказания услуг.

Текст договора необходимо составить так, чтобы передать сдельный характер работ, так как один из рисков сотрудничества с самозанятым заключается в переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые. А это грозит компании последствиями в виде:

Чтобы избежать проблем с переквалификацией договора, учтите важные нюансы:

Заказчик не вправе требовать от исполнителя оказания услуг на своей территории, если это не влияет на результат. Исполнитель не должен подчиняться правилам трудового распорядка, распоряжениям сотрудников заказчика, работать по установленному графику. Заказчику важен результат, а не процесс и время, которое затрачивает исполнитель на выполнение работ. Выплата вознаграждения самозанятому не должна выглядеть как регулярный расчет со штатным персоналом: одинаковые суммы два раза в месяц в те же дни, в которые работники компании получают зарплату.

При заключении долгосрочного рамочного договора на каждую задачу, которую компания ставит перед самозанятым, оформляйте отдельное задание.

Укажите в договоре, что исполнитель:

Является плательщиком налога на профессиональный доход. Выполняет конкретные задачи и получает оплату за результат выполнения работ (оказания услуг). Обязан предоставить чек после получения каждой оплаты. Обязан сообщить о добровольном снятии с налогового учета или утрате статуса плательщика налога на профессиональный доход.

Самозанятые применяют налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и не являются плательщиками НДС. Поэтому в стоимость услуг НДС не включается. Страховые взносы самозанятый может уплачивать добровольно (а может и не платить), заказчик их не платит.

Готовому договору нужно присвоить номер и дату. Также необходимо, чтобы и заказчик, и исполнитель подписали договор, в противном случае он не будет иметь юридической силы.

Способы оплаты самозанятым

Перед тем, как заплатить деньги исполнителю, компании необходимо еще раз проверить его право на применение НПД, так как за время оказания услуг статус мог быть утрачен.

Самозанятые не ограничены в способах получения вознаграждения. Вы можете выдать оплату наличными, или перечислить ее безналичным способом.

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