Списание недостачи в случае наличия или отсутствия виновных: какие проводки надо использовать бухгалтеру

Персональный счет бухгалтерского счета для отражения недостач
Для фиксации недостач в бухгалтерском учете предназначен счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Основные сведения о счете 94 представлены на рисунке ниже.
Какие суммы отражаются по дебету и кредиту этого счета, смотрите далее.
Разберемся, как в хозяйственной деятельности применяется счет 94.
Виновные лица установлены: как списать выявленную при инвентаризации недостачу
Регулярный контроль наличия и состояния имущества, проводимый посредством проведения инвентаризации, помогает руководству компании:
- своевременно выявлять недостачу и порчу имущества;
- разбираться с виновниками;
- принимать меры по взысканию недостач с виновных лиц;
- списывать испорченные и отсутствующие материальные ценности со счетов бухгалтерского учета и формировать достоверную информацию в отчетности об имуществе компании;
- принимать меры по усилению контроля за сохранностью активов, повышению уровня ответственности материально ответственных лиц и т. д.
Чтобы разобраться с проводками по списанию недостачи при инвентаризации, воспользуемся условиями примера.
Пример
После проведения инвентаризации на складе № 3 (материально ответственное лицо — кладовщик Завьялов Н. Г.) была выявлена недостача ТМЦ в сумме 8 630 руб.:
Наименование
Количество
Цена, руб.
Стоимость, руб.
Цемент ПЦ-500
5 мешков
290,00
1 450,00
Совковая лопата с деревянным черенком (рельсовая сталь)
4 штуки
525,00
2 100,00
Домкрат реечный
1 штука
5 080,00
5 080,00
Итого на сумму:
8 630,00
Кладовщик Завьялов Н. Г. согласился добровольно возместить недостачу.
В учете компании были произведены проводки по списанию недостачи на виновное лицо:
Бухгалтерские проводки
Сумма, руб.
Содержание операции
Дебет
Кредит
94
10
8 630,00
Стоимость недостающих ценностей перенесена на счет учета недостач
73
94
8 630,00
Недостача отнесена на виновное лицо
70
73
8 630,00
Недостача удержана из заработной платы материально ответственного лица по его заявлению
Не с кого спросить за недостачу: разбираемся с проводками
Ситуации, когда за недостачу не с кого спросить, возникают нередко. Активы компании могут быть утрачены в результате форс-мажорных обстоятельств (при наводнении, засухе, землетрясении) или похищены ворами, ловко заметающими следы.
Сначала собственнику имущества надлежит разобраться в истинных причинах недостачи и принять меры по поиску виновных лиц, а также доказательств их причастности к утрате ценностей. Для этого компания может сама провести внутреннее расследование или обратиться с заявлением в полицию.
Какие применяются проводки при списании недостачи, если виновник не установлен, посмотрим на примере.
Пример
Со строительной площадки компании «Стройка-город» пропали стройматериалы на сумму 2 654 399 руб. 38 коп. В учете «Стройка-город» после проведения инвентаризации и оформления необходимых документов произведена запись:
Бухгалтерские проводки
Сумма, руб.
Содержание операции
Дебет
Кредит
94
10
2 654 399,38
Отражена недостача стройматериалов
Руководство компании обратилось в полицию с заявлением о краже. В результате расследования виновники кражи установлены не были. После получения от органов внутренних дел документа о приостановлении дела о хищении ценностей в связи с отсутствием виновных лиц в бухгалтерском учете ООО «Стройка-город» произведены записи:
Бухгалтерские проводки
Сумма, руб.
Содержание операции
Дебет
Кредит
91.2
94
2 654 399,38
Списан убыток от недостачи на прочие расходы в связи с отсутствием виновных лиц
Такая же запись производится в учете, если вина материально ответственного лица в порче или утрате ценностей не доказана. Основанием может выступать оправдательный приговор суда.
Как списать недостачу за счет чистой прибыли
Чистая прибыль — это конечный финансовый результат деятельности компании за отчетный период. Ее показатель формируется на счете 99 «Прибыль и убытки» и заключительными оборотами в конце года списывается в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ». Нераспределенная прибыль может использоваться для покрытия убытков (например, при обнаружении недостачи). Однако принять решение о такой форме использования прибыли могут только собственники компании.
Если собственники примут такое решение, проводки при списании недостачи за счет чистой прибыли не будут затрагивать счета 99 и 84. Операция по списанию недостачи в бухгалтерском учете будет отражаться корреспонденцией счетов:
Дт 91.2 — Кт 94.
Такое списание недостачи приводит к появлению расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом, так как при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль эта сумма участвовать не будет. В результате на счетах бухучета необходимо отразить постоянное налоговое обязательство.
Итоги
- Выявленные суммы недостач, вне зависимости от наличия или отсутствия виновных лиц, отражаются по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
- Списание отраженных на этом счете сумм производится на счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» — если виновное лицо установлено, или признается прочим расходом и списывается на счет 91 «Прочие доходы и расходы» — если виновники не найдены или их причастность к недостаче не доказана.