Списание недостачи в случае наличия или отсутствия виновных: какие проводки надо использовать бухгалтеру

Персональный счет бухгалтерского счета для отражения недостач

Для фиксации недостач в бухгалтерском учете предназначен счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Основные сведения о счете 94 представлены на рисунке ниже.

Какие суммы отражаются по дебету и кредиту этого счета, смотрите далее.

Разберемся, как в хозяйственной деятельности применяется счет 94.

Виновные лица установлены: как списать выявленную при инвентаризации недостачу

Регулярный контроль наличия и состояния имущества, проводимый посредством проведения инвентаризации, помогает руководству компании:

своевременно выявлять недостачу и порчу имущества;

разбираться с виновниками;

принимать меры по взысканию недостач с виновных лиц;

списывать испорченные и отсутствующие материальные ценности со счетов бухгалтерского учета и формировать достоверную информацию в отчетности об имуществе компании;

принимать меры по усилению контроля за сохранностью активов, повышению уровня ответственности материально ответственных лиц и т. д.

Чтобы разобраться с проводками по списанию недостачи при инвентаризации, воспользуемся условиями примера.

Пример

После проведения инвентаризации на складе № 3 (материально ответственное лицо — кладовщик Завьялов Н. Г.) была выявлена недостача ТМЦ в сумме 8 630 руб.:

Наименование Количество Цена, руб. Стоимость, руб. Цемент ПЦ-500 5 мешков 290,00 1 450,00 Совковая лопата с деревянным черенком (рельсовая сталь) 4 штуки 525,00 2 100,00 Домкрат реечный 1 штука 5 080,00 5 080,00 Итого на сумму: 8 630,00

Кладовщик Завьялов Н. Г. согласился добровольно возместить недостачу.

В учете компании были произведены проводки по списанию недостачи на виновное лицо:

Бухгалтерские проводки Сумма, руб. Содержание операции Дебет Кредит 94 10 8 630,00 Стоимость недостающих ценностей перенесена на счет учета недостач 73 94 8 630,00 Недостача отнесена на виновное лицо 70 73 8 630,00 Недостача удержана из заработной платы материально ответственного лица по его заявлению

Не с кого спросить за недостачу: разбираемся с проводками

Ситуации, когда за недостачу не с кого спросить, возникают нередко. Активы компании могут быть утрачены в результате форс-мажорных обстоятельств (при наводнении, засухе, землетрясении) или похищены ворами, ловко заметающими следы.

Сначала собственнику имущества надлежит разобраться в истинных причинах недостачи и принять меры по поиску виновных лиц, а также доказательств их причастности к утрате ценностей. Для этого компания может сама провести внутреннее расследование или обратиться с заявлением в полицию.

Какие применяются проводки при списании недостачи, если виновник не установлен, посмотрим на примере.

Пример

Со строительной площадки компании «Стройка-город» пропали стройматериалы на сумму 2 654 399 руб. 38 коп. В учете «Стройка-город» после проведения инвентаризации и оформления необходимых документов произведена запись:

Бухгалтерские проводки Сумма, руб. Содержание операции Дебет Кредит 94 10 2 654 399,38 Отражена недостача стройматериалов

Руководство компании обратилось в полицию с заявлением о краже. В результате расследования виновники кражи установлены не были. После получения от органов внутренних дел документа о приостановлении дела о хищении ценностей в связи с отсутствием виновных лиц в бухгалтерском учете ООО «Стройка-город» произведены записи:

Бухгалтерские проводки Сумма, руб. Содержание операции Дебет Кредит 91.2 94 2 654 399,38 Списан убыток от недостачи на прочие расходы в связи с отсутствием виновных лиц

Такая же запись производится в учете, если вина материально ответственного лица в порче или утрате ценностей не доказана. Основанием может выступать оправдательный приговор суда.

Как списать недостачу за счет чистой прибыли

Чистая прибыль — это конечный финансовый результат деятельности компании за отчетный период. Ее показатель формируется на счете 99 «Прибыль и убытки» и заключительными оборотами в конце года списывается в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ». Нераспределенная прибыль может использоваться для покрытия убытков (например, при обнаружении недостачи). Однако принять решение о такой форме использования прибыли могут только собственники компании.

Если собственники примут такое решение, проводки при списании недостачи за счет чистой прибыли не будут затрагивать счета 99 и 84. Операция по списанию недостачи в бухгалтерском учете будет отражаться корреспонденцией счетов:

Дт 91.2 — Кт 94.

Такое списание недостачи приводит к появлению расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом, так как при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль эта сумма участвовать не будет. В результате на счетах бухучета необходимо отразить постоянное налоговое обязательство.

Итоги