Абсурдные требования чиновников. Две показательные истории

Инспекция против законов физики

Налоговикам показалось, что они поймали компанию на создании налоговой схемы (постановление АС Уральского округа от 08.09.2022 № А50-16711/2021). Якобы в течение двух лет компания покупала бензин АИ-92, судовое маловязкое топливо (СМТ), газовый конденсат, дистилляты, печное топливо. А затем все это продавала конечным потребителям под видом бензина АИ-95 или дизтоплива.

Как «работала» налоговая схема

Сначала компания покупала указанные ГСМ у реальных поставщиков. Затем продавала взаимозависимым лицам с наценкой до 3%.

Эти лица еще раз продавали взаимозависимым лицам с наценкой до 0,7%. А уже эти покупатели опять продавали те же самые ГСМ, но уже с наценкой в 47%. При этом подменяли документы на дизтопливо.

Компания продавала «дизтопливо» конечным покупателям с наценкой в 1%. При этом вся продажа по кругу шла исключительно на бумаге. А источник для возмещения НДС отсутствует.

Налоговики набрали массу доказательств взаимозависимости сторон. Доказали, что на нефтебазу, которую арендовало общество, дизтопливо не поступало. Нашло показания свидетеля-покупателя, что в спорный период заправленная техника плохо работала...

В общем, как говорится, полный фарш.

Почему лопнуло обвинение

Арбитры разбили всю конструкцию налоговиков четырьмя простыми фактами.

Во-первых, у компании нашлось еще одно место, где она хранила нефтепродукты. То ли налоговики действительно не знали о его существовании, то ли сознательно умолчали, чтобы не испортить картину.

Во-вторых, в том самом периоде, когда по показаниям свидетеля «плохо работала техника», этому покупателю компания как раз ничего не продавала.

В-третьих, арбитры не обнаружили в схеме налоговую выгоду. Оказалось, что все операции отражались в отчетности обвиняемых лиц, а налоги уплачивались.

И в-четвертых. Самое главное. Реальные покупатели дизтоплива делали это на протяжении двух лет. Эксперт четко заявил, что ездить на сфальсифицированном топливе так долго невозможно.

Удержание из пенсии покойника

Чиновники ПФР ошибочно перечислили пенсию уже умершему человеку. Но вернуть всю сумму обратно не удалось. Часть пенсии была удержана по исполнительному листу. ПФР потребовал от компании-получателя вернуть деньги. Но та отказалась (постановление АС Московского округа от 13.09.2022 № А40-259790/2021).

Что произошло

Женщина получала пенсию по старости. Она умерла в сентябре 2019.

Выплата пенсии регулируется законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Здесь — в подпункте 1 пункта 1 статьи 25 — предусмотрено, что в случае смерти пенсионера выплата трудовой пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть названного лица.

Поэтому пенсию должны были прекратить выплачивать с 1 октября.

Однако пенсию за октябрь выплатили. И с нее тут же удержали сумму по исполнительному листу в пользу компании-кредитора.

Почему суд поддержал компанию

Лицо, которое без законных оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано его вернуть (ст. 1102 ГК). Есть исключения (ст. 1109 ГК).

Основания возникновения неосновательного обогащения могут быть разными, например:

требование о возврате при расторжении договора;

требование о возврате ошибочно исполненного;

требование о возврате при незаключении договора.

Арбитры убедились, что на момент удержания денег исполнительное производство закрыто не было. Спорная сумма удержана в рамках производства по делу. Неосновательного обогащения у компании-получателя нет.

Кроме того, в Законе № 400-ФЗ не предусмотрены правовые последствия, которые наступают в случае, если суммы пенсии ошибочно перечислены на банковский счет пенсионера после его смерти.

Выводы

Прежде чем исполнять требование чиновников, проверьте его на простую логику. Не только компании и ИП ловят на противоречиях. Грешат этим, например, и налоговики. Как видно из рассмотренных дел, арбитры все-таки оценивают требования и аргументы налоговиков на реальность.