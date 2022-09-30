Черные метки от налоговиков. Что надо знать бизнесу про Федеральный реестр выгодоприобретателей

Что это за реестр, мы решили разобраться с экспертами.

Что такое ФРВ и как он выглядит

В мае 2022 года по любопытному совпадению сразу в нескольких СМИ вышла публикация с пугающим заголовком «Налоговая начала включать компании в закрытый реестр выгодоприобретателей». Один из экспертов «Клерка» пояснил нам: тема далеко не новая, планомерно развивается она уже второй год, а громкие публикации — вероятный вброс для привлечения внимания.

Суть ФРВ журналисты описали так: это закрытый перечень компаний, куда может попасть любой бизнес, с которым «не все чисто», то есть, например, его подозревают в использовании бумажного НДС.

А как на самом деле?

— Нет никакого реестра как такового, — объясняет налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН» Александр Гуров. — Это Excel-таблицы со списком потенциальных выгодоприобретателей по веткам цепочек в АСК НДС. Такой вот «список», правильней его так называть, отрабатывается в постоянном режиме. Он, по сути, составляет сейчас основу построения методической работы контрольно-аналитических отделов ФНС. На основании этих таблиц налоговики строят планы рабочих групп для побуждения налогоплательщиков к самостоятельному уточнению своей налоговой базы.

Примеры того, как выглядят таблицы ФРВ, приводит в своем блогеадвокат Карина Урберг:

И вот еще:

Новый реестр — это очередной инструмент ФНС для борьбы со схемами по НДС. Это его главная цель, если так можно сказать.

Назначение реестра Карина Урберг описывает так.

«[ФРВ нужен для сквозного контроля]... это организация контрольно-аналитической работы в отношении компаний со схемными расхождениями на всех этапах налогового контроля (в рамках КНП и ВНП, вне рамок проверок) для целей формирования доказательной базы с учётом уже имеющихся у налоговиков наработок и ранее собранной доказательной базы».

Говоря простыми словами, в таблицы вносят сведения, чтобы пресечь схемы с НДС заранее, собрав достаточно доказательств против конкретного бизнеса.

Как работает новый реестр

По сути, федеральный реестр выгодоприобретателей — это своего рода досье на каждую компанию, которую налоговики заподозрили в возможных налоговых махинациях. ФРВ нужен, чтобы собрать информацию на эту компанию, и включает в себя сведения о налоговых рисках, налоговых разрывах, суммах из налоговой отчетности такой компании.

Данные из ФРВ закрыты для бизнеса, их отправляют в территориальные налоговые инспекции и за каждым попавшим в список несчастливцем закрепляют конкретных сотрудников контрольного блока, которые будут его «отрабатывать».

Отрабатывать в данном случае означает «не слезать, пока не соберется база доказательств». Логический вывод из этого прост: компания, попавшая в ФРВ, попадает под колпак налоговиков, внимание которых к ней отныне будет повышенным.

К чему надо быть готовым? Проблема в том, что практически ко всему. Механизм работы с реестром пока не выстроен до конца, четких регламентов и тем более разъясняющих писем для налоговиков по нему нет, так что инспекции на местах будут «отрабатывать» своих кандидатов как умеют. В меру своих сил и возможностей.

Черные метки

Из всего сказанного выходит, что узнать о том, что вы попали в злополучный реестр, практически нереально. Поэтому и налоговым консультантам пока тяжело советовать бизнесу что-то конкретное.

— Для бизнеса сам реестр ни о чем не говорит, — считает Александр Гуров. — И использовать его в своей деятельности не получится. Для бизнеса важно, как и было ранее — это анализ контрагентов, составление досье контрагента, и анализ сделок с контрагентом на предмет соответствия положениям ст. 54.1 НК РФ, и только эти инструменты помогут в спорах.

То есть, конечно, главное правило: проверяйте контрагентов. Вашему желанию вести бизнес честно никто не поверит, если самым подлым образом ваш поставщик прошлого года внезапно закроется, не оставив после себя ничего, кроме подозрений в том, что он однодневка.

Настрожить вас должно пристальное внимание к вам от налоговиков: вам присылают частые требования, постоянно следят за сделками, запрашивают по ним пояснительные документы. Это довольно верный признак того, что ваша компания попала в «зону риска».

Причем тут АСК НДС-2

Это программа налоговиков, которая прямо сейчас проверяет все ваши сделки, чтобы проверить, не схематозите ли вы.

Онлайн-курс по АСК НДС-2 научит вас:

вычислять, как схематозят контрагенты;

использовать легальные схемы оптимизации, и не попадать на доначисления;

понимать как работает АСК НДС-2 и какие там лазейки.

грамотно отвечать на запросы из ФНС и защищать компанию.

НДС — сложный налог, но не смертельный. С ним тоже нужно учиться работать. Если у вас возникают проблемы — не бойтесь учиться и узнавать новое. От этого зависит ваш профессионализм и благополучие компании.