От бухгалтеров на первичку до финансовых директоров со знанием крипты: кого сейчас ищут на БухДжобе

Что еще за БухДжоб

БухДжоб — топовый канал «Клерка» в Телеграме для всех бухгалтеров в поиске работы. Если вы забыли, самое время его полистать. Если даже не знали про него, то скорее подпишитесь.

Все, кто ищет работу — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

Итак, в этом обзоре — топ самого интересного за неделю.

Из чистого бухгалтерского

В Москве на 40-60к ищут бухгалтера по первичке. Просят не только контролировать правильность документов, но еще и делать запросы в Диадок и ходить на почту России. Не то чтобы огонь вариант, но для опыта очень даже ничего.

Если вы гуру бухучета в ООО на общей системе налогообложения и готовы переехать в Лабинск, то гляньте эту вакансию.

Платить обещают неплохо — до 80 тысяч, плюс компенсируют переезд.

В одной из московских компаний нужен бухгалтер по производству. В вакансии стандартно красивая формулировка:

«Наш будущий бухгалтер любит свою работу, любит цифры, расчеты, порядок и четкость».

Знать при этом надо давальческую схему, преимущественно в легкой промышленности.

Наконец, в IBC HR требуется ведущий бухгалтер по зарплате. Это Питер, платить обещают до 100 тысяч.

Когда нужен больше, чем бухгалтер

В Green Flow в Москве нужен бухгалтер-экономист со знанием 1С 8.3, с опытом работы в строительстве. Правда, предлагают «достойную компенсацию: официальное трудоустройство». Что это значит, мы и сами не поняли.

А вот такие условия работы предлагают для потенциального финансового директора удаленно:

Молодой и дружный коллектив

Полная занятость с 10 до 19:00 UTC+3

Удаленная работа. Возможна релокация в Турцию

Зарплата 1 раз в месяц

Проект для международного рынка

Хотите переехать в Турцию — почему бы и да?

Ок, мне тут ничего не подходит. И что?

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