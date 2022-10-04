Как работать с дистанционщиком за границей

Почему Минтруд против

Чиновники Минтруда настаивают: заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином за пределами России не допускается. При этом обоснование — якобы забота о правах этого «несчастного» гражданина (письмо Минтруда от 09.09.2022 № 14-2/ООГ-5755).

На дистанционщиков распространяются нормы российского трудового права (ст. 312.1 ТК). Но эти законы действуют только на территории России (ст. 13 ТК).

Порядок вступления в трудовые отношения и работа за пределами России регулируются законодательством того государства, в котором работник намеревается такую деятельность вести (ст. 13, 327.1 ТК, письмо Минтруда от 15.02.2022 № 14-4/10/В-1848).

Нет такого закона

А вот арбитры не видят в дистанционной работе из-за рубежа ничего невозможного (постановление АС Северо-Кавказского округа от 24.12.2020 № Ф08-10403/2020).

Дистанционными работниками считаются лица, которые заключили трудовой договор о дистанционной работе (ст. 312.1 ТК). ТК не предусматривает запрет на заключение трудового договора о дистанционной работе с иностранным гражданином, который ведет трудовую деятельность за пределами России.

Что уж говорить о том, когда удаленщик — российский гражданин. Запрет Минтруда — только его личное мнение, и не более.

Как избежать конфликта

Тем не менее, ссориться с органами чревато. Обиженные чиновники могут отыграться на компании где-то в другом месте. Есть два законных выхода.

Гражданско-правовой договор

Минтруд сам рекомендует такой вариант. Заключайте с удаленщиком ГПД, оплачивайте его работу по факту. И не будет никаких претензий. Даже если подрядчиком будет иностранный гражданин.

Самозанятый

Если потенциальный сотрудник — российский гражданин, и ранее в компании не работал, сделайте его самозанятым. Так как предполагается, что он будет работать на удаленке, вменить ему фиктивность договора будет сложно. Достаточно уже того, что человек не находится под контролем заказчика.

Самозанятым можно сделать и иностранного гражданина. Иностранцы вправе стать самозанятыми, если они граждане ЕАЭС, а с 01.08.2022 — еще и Украины (ст. 5 Закона № 422-ФЗ, письмо ФНС от 23.08.2022 № КВ-3-14/9039@).

Чтобы иностранец мог стать самозанятым, сначала ему надо получить ИНН. Для этого иностранцу надо подать заявление в любую налоговую инспекцию. К нему следует приложить (приказ Минфина от 11.09.2020 № 188н):

паспорт иностранца;

документ, который подтверждает право иностранца находиться в России.

Затем иностранец оформляет самозанятость. А будет он после этого работать удаленно из России, или у себя на родине — практически не так важно. Главное, чтобы имел возможность уплачивать НПД.