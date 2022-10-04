Договор дороже срока. Почему неоформленный испытательный срок считается пройденным?

Поэтому большинство работодателей, пытающихся сколотить более-менее профессиональный и хорошо работающий коллектив, активно применяют этот инструмент.

Проблемы начинаются тогда, когда работа происходит «втемную» или по серой схеме — без оформления или по гражданско-правовым и срочным договорам.

Особенно популярны различные тестовые задания, во время выполнения которых никто никаких документов не оформляет. Мало того, что они могут растянуться на несколько дней, для их выполнения иногда заставляют приходить в офис на полный рабочий день.

Как рассказали эксперты Профсоюза работников торговли и услуг, такая практика незаконна и чревата тем, что суд признает рабочие отношения начавшимися в момент выполнения тестового задания.

А значит, при разрыве таких отношений работник вправе будет требовать компенсаций, выходного пособия и записи в трудовую книжку о проделанной работе.

Судебная практика

Подобная ситуация произошла с женщиной, устроившейся юристом в одну из компаний в 2018 году. Она начала работать 11 мая, а уже 21 июня была уволена по статье 71 ТК в связи с неудовлетворительным результатом испытания.

Все бы ничего, но юрист знала тонкости законодательства и подала на работодателя в суд, указав, что ни о каком испытательном сроке при приеме на работу речи не было и в трудовом договоре он не фигурирует.

Мало того, самого трудового договора тоже нет — его никто не оформлял и не подписывал. Видимо, в компании решили, что пусть сотрудница сначала докажет, что может все, а потом они ее оформят в штат.

В итоге суд признал приказ работодателя о прекращении трудового договора с женщиной незаконным, постановил изменить формулировку основания для ее увольнения на «уволена по собственному желанию», а также поручил взыскать в ее пользу средний заработок за все время, пока она не могла работать из-за незаконного увольнения, и компенсацию морального вреда.

Почему так произошло

Суд сослался на 67 статью Трудового кодекса, согласно которой, если работник приступил к работе «с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя», трудовой договор считается заключенным, даже если он не оформлен в письменном виде.

При этом согласно статье 70 ТК, отсутствие в трудовом договоре условия об испытательном сроке означает, что работник был принят на работу без испытания.

Если же работа началась без трудового договора, как в случае с уволенной женщиной-юристом, то испытательный срок должен был быть оформлен в виде отдельного соглашения, причем до начала выполнения работы.

А поскольку такого соглашения не было, то не было и испытательного срока, поэтому увольнение по причине неудовлетворительного результата испытания оказалось незаконным.

Как избежать подобной ситуации

Во-первых, нужно всегда оформлять трудовой договор. Без этого документа фактическое выполнение работы все равно будет признано началом трудовых отношений, однако они не будут отрегулированы так, как это нужно работодателю и работнику — то есть, будут вестись на общих основаниях.

Это исключает не только дополнительные бонусы для сотрудника, но и возможность уточнить и конкретизировать рабочие обязанности. В результате, что бы неоформленный работник ни делал на рабочем месте, доказать, что он не работал, а ваньку валял, будет невозможно.

Во-вторых, должно быть соглашение сторон о прохождении испытательного срока. Именно отдельный документ, а не строчка в трудовом договоре. В статье 70 ТК прописано, что «при заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе».

В противном случае работник может обжаловать сам факт заключения такого соглашения — сказать, что невнимательно читал договор. В результате суд на основании отсутствия доп. соглашения может встать на сторону работника и аннулировать испытательный срок.

Это повлечет все обязательства, которые у работодателя есть перед работником, которого увольняют по общим основаниям: выплату выходного пособия, компенсации за неиспользованный оплаченный отпуск, зарплату за весь период с момента увольнения и т.д.

Роль профсоюза

Профсоюз в такой ситуации всегда будет на стороне работника. Он не только проконсультирует его о законодательных ограничениях об увольнении сотрудника, находящегося на неоформленном испытательном сроке, но и поможет составить судебный иск.

Кроме того, профсоюз может включить в коллективный трудовой договор особые положения об испытательном сроке, которые вынудят работодателя выплачивать компенсации даже тем соискателям, которые по разным причинам его не прошли.

Это может быть важным инструментом социальной защиты специалистов редких и опасных профессий — например, авиадиспетчеров, резчиков драгоценных камней, водолазов, каскадеров и т.д., для которых вакансий не так много.