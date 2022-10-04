Как доказать, что работал, а не оказывал услуги?

Особенно такая практика популярна для различных несложных работ, вроде домашних секретарей или тайных покупателей.

Чем это плохо? Как добиться признания таких отношений трудовым, рассказали эксперты межрегионального профессионального союза работников частных агентств занятости и кадровых агентств «Правда труда».

Трудовой кодекс

Главная причина оформить отношения именно как трудовые, а не как гражданско-правовые, в существовании Трудового кодекса. Он подробно прописывает все льготы и гарантии, которые работающий человек получает в России.

Это и оплачиваемый отпуск, и оплачиваемый больничный, и 40-часовая рабочая неделя, которая не может быть превышена. Кроме того, ТК определяет обязанность работодателей оплачивать отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком.

Для сотрудников, оформленных по гражданско-правовому договору, все эти блага остаются недоступны.

Но самое важно, что дает трудовой договор — это трудовой стаж. На его основе рассчитывается будущая пенсия, которая, в случае отсутствия стажа или его недостаточного размера становится существенно меньше, чем для тех, кто работал всю жизнь.

Отсутствие трудового договора приводит к плачевным последствиям — компания-работодатель может в любой момент прекратить выплаты «зарплаты» и перестать выходить на связь.

Например, такая ситуация недавно возникла у тайных покупателей международного агентства 4service, которых набирали по объявлениям в соц. сетях для проверки торговых точек клиентов — крупных торговых центров и сетей, таких как аптеки «36,6», супермаркеты «Перекресток», пиццерии «Папа Джонс» и многих других. Сейчас она оставила без зарплаты десятки «тайных покупателей», которых оформляли не как сотрудников, а как исполнителей работ.

Если бы у пострадавших был с этой компанией трудовой договор, они без труда смогли бы потребовать деньги через суд. А сейчас перспективы получить заработанное весьма туманны.

Как переоформить отношения в трудовые

Признать отношения между сотрудником и организацией, оформившей с ним договор гражданско-правового характера (на выполнение работ или оказание услуг) трудовыми можно только через суд.

Для этого нужно подать иск по месту жительства или месту нахождения организации с просьбой признать заключенные договоры трудовыми и выплатить все почитающиеся по закону деньги — отпускные, больничные, выходное пособие и т.д.

Если суд, в который вы обратились, не встал на вашу сторону и отказал в удовлетворении иска, можно подать апелляцию вплоть до Верховного суда, который отменит предыдущие решения и обяжет работодателя произвести выплаты.

Такие случаи в судебной практике происходят регулярно, поэтому Верховный суд выпустил рекомендации для судов, на что обращать внимание.

Признаки трудовых отношений

Поскольку юристы работают с документами, очень важны формулировки, которые используются в гражданско-правовом договоре.

В первую очередь нужно обращать внимание на описание предмета договора. В нормальном гражданско-правовом договоре довольно четко прописывается объем работ или вид услуги.

Например, «заштукатурить 20 кв. м. слоем от 1 до 10 см. до 10 октября».

Если же это замаскированный трудовой договор, то формулировка там будет более расплывчатая — например, «штукатурка внутренних и наружных стен по требованию заказчика».

Такая неопределенность говорит о том, что на момент подписания договора точного объема работы определено не было, а значит и договориться о ее выполнении было невозможно — речь шла именно о найме работника, способного выполнять определенный вид работ.

Рабочий день

Еще один признак трудового договора — наличие распорядка дня и руководителя. В гражданско-правовом договоре заказчик не вправе влиять на режим работы и порядок подчиненности исполнителя.

Как только в гражданско-правовом договоре появляется «с 10 до 18» или «подчиняется непосредственно такому-то руководителю» — это трудовой договор.

Если же таких пунктов нет, а «заказчик» обязывает работника приходить к определенному времени в офис, это незаконно и можно смело игнорировать такое поручение.

Разумеется, отсутствие графика не должно повлиять на конечный результат — то есть услуга, прописанная в договоре, должна быть оказана в срок. В противном случае работодатель имеет право не заплатить за нее «исполнителю» и даже взыскать неустойку.

Иногда ограничение по времени связаны с «непреодолимыми обстоятельствами» — например, офисный центр, в котором располагается компания, работает только с 8 до 22-х, поэтому все остальное время исполнитель не может выполнять работу по объективным причинам. Но это именно рекомендации и описание условий, а не обязанность присутствия на рабочем месте, как это бывает с штатными сотрудниками.

Помощь профсоюза

Если в компании, с которой заключен договор ГПХ, есть профсоюз, то он вполне может помочь в деле признания отношений с компанией трудовыми. Для этого у него есть соответствующие полномочия, закрепленные в Трудовом кодексе и «Законе о профессиональных союзах».

Помимо формальных рычагов и штатных юристов, которые помогут составить договор, у профсоюзов есть и неофициальные каналы влияния — например, беспрепятственный доступ к генеральному директору компании, который не всегда в курсе, что руководители подразделений его компании оформляют сотрудников на работу через ГПХ.

В случае такого досудебного решения, гендиректор может издать приказ о зачислении внештатного работника в штат, а все невыплаченные ему компенсации за отпуск и больничные оформить в виде премии или материальной помощи.

Кроме того, в результате такой рокировки вы сможете существенно выиграть в зарплате — вместо фиксированной суммы за определенный объем работы вы сможете получать полноценный оклад и премии, положенные по трудовому и коллективному договорам в этой компании. Правда и на работу придется ездить по расписанию.