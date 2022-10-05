Цифра дня. Про то, сколько миллионов может заплатить Яндекс

Яндекс создал невыгодные условия для других участников рынка через так называемые обогащенные ответы в поисковой выдаче.
Теперь ему выкатили в досудебной претензии... 328 миллионов рублей.
Скандал разгорелся вокруг Яндекс.Афиши и сервиса Кассир.ру. Кассир говорит, что из-за Яндекса недополучил много денег.
Яндекс создал невыгодные условия для других участников рынка через так называемые обогащенные ответы в поисковой выдаче.
Теперь ему выкатили в досудебной претензии... 328 миллионов рублей.
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Скандал разгорелся вокруг Яндекс.Афиши и сервиса Кассир.ру. Кассир говорит, что из-за Яндекса недополучил много денег.