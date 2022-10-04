«Кассир.ру» направил досудебную претензию в «Яндекс» и требует 328 млн руб.

ФАС уже признавала, что «Яндекс» создал невыгодные условия для других участников рынка, пишет «Ъ».
Все дело в обогащенных ответах в поисковой выдаче.
Обогащенные ответы – это специальные блоки в результатах поискового запроса, которые сразу дают нужные ответ в удобном формате.
«Кассир.ру» потребовал от «Яндекса» 328 млн руб. упущенной выгоды из-за создания сложных условий поисковой выдачи.
С использованием обогащенных ответов «Яндекс.Афиша» переманивала потенциальных клиентов «Кассир.ру».
Если урегулировать спор в досудебном порядке не удастся, то «Кассир.ру» придется направить иск в суд и доказать факт причинения ущерба и обосновать его размер.