Экономика России

«Кассир.ру» направил досудебную претензию в «Яндекс» и требует 328 млн руб.

Представители «Кассир.ру» считают, что из-за «Яндекс.Афиши» они не досчитались пользователей и недополучили прибыли.

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ФАС уже признавала, что «Яндекс» создал невыгодные условия для других участников рынка, пишет «Ъ». 

Все дело в обогащенных ответах в поисковой выдаче.

Обогащенные ответы – это специальные блоки в результатах поискового запроса, которые сразу дают нужные ответ в удобном формате.

«Кассир.ру» потребовал от «Яндекса» 328 млн руб. упущенной выгоды из-за создания сложных условий поисковой выдачи.

С использованием обогащенных ответов «Яндекс.Афиша» переманивала потенциальных клиентов «Кассир.ру».

Если урегулировать спор в досудебном порядке не удастся, то «Кассир.ру» придется направить иск в суд и доказать факт причинения ущерба и обосновать его размер.

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