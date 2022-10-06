Мобилизация

Мобилизация — это форс-мажор для бизнеса или нет?

21 сентября 2022 года президент издал Указ № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ». Сразу после объявления у бизнеса возник вопрос: Будет ли факт мобилизации признаваться форс-мажором?

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Мобилизация — это форс-мажор для бизнеса или нет?
Иллюстрация: Светлана Семина /«Клерк»

Учитывая неоднозначный подход к ситуации, стоит разобраться с вопросом подробнее.

Согласно действующему законодательству под форс-мажором понимаются непредотвратимые и чрезвычайные обстоятельства, которые нельзя было предвидеть заранее.

Законом не установлен точный и полный список форс-мажора по двум причинам:

  • постоянно меняющиеся обстоятельства. Например, еще 10 лет назад санкции вряд ли могли быть признаны форс-мажором. В целом, даже само понимание санкций было в новинку. На сегодняшний день, признать санкции форс-мажором по договору вполне реально;
  • нужно рассматривать каждый договор с наступившими последствиями в отдельности. Так, в одном случае по договору могут быть найдены обстоятельства непреодолимой силы, а в другом нет. Все будет зависеть от таких факторов как: срок заключения, вид договора, место исполнения и пр.

Что точно не является форс-мажором

Совершенно точно не может быть признано форс-мажором отсутствие денежных средств и арендные отношения. Все это относится к предпринимательским рискам. Также не может быть признано форс-мажором невозможность выплаты по кредитному договору.

Именно по этой причине Государственная Дума РФ нацелена рассмотреть и принять специальный закон о кредитных каникулах, так как по умолчанию у мобилизованных граждан нет оснований не платить по нему.

Относится ли мобилизация к форс-мажору?

Чтобы понять относится ли мобилизация к форс-мажору, нужно ответить на вопрос подпадает ли она под два заявленных критерия:

  1. чрезвычайность — обстоятельства носят исключительный характер
  2. непредотвратимость — контрагент не может избежать данной ситуации и следующими за ней последствиями.

В целом, только сам факт мобилизации не является форс-мажором. Т.е. из-за того, что Президентом была объявлена частичная мобилизация компания не может прекратить исполнять договор и надеяться избежать штрафных санкций. Нужно, чтобы такая мобилизация задевала интересы предпринимательства, только в таком случае можно доказать их неотвратимость.

Для понимания предлагаю рассмотреть две ситуации.

Ситуация № 1

Например, есть ООО «Одуванчик», где единственным участником является сам Генеральный директор. Он заключил договор на поставку товара 19.09.2022 со сроком поставки — 10.10.2022. А 22.09 он получил повестку, согласно которой уже 23.09 он был призван в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации.

Очевидно, что в данном случае события нельзя было предвидеть заранее, предугадать или избежать их. Налицо наступление форс-мажора, в результате которого ООО «Одуванчик» должен быть освобожден от какой-либо ответственности за просрочку договора поставки.

Ситуация № 2

ООО «Канат» заключило договор разработки IT-софта с Банком 10.08.2022. Срок исполнения договора — 27.09.2022. В период объявления частичной мобилизации сотрудники ОО «Канат» не были призваны на службу, но все же не успели выполнить заказ в установленный срок.

В их случае факт мобилизации не может сыграть никакой роли для исполнения договора, поскольку интересы компании мобилизацией затронуты не были. Поэтому, мобилизация для данной компании не является форс-мажором.

Мобилизацию, хоть и частичную, объявили на территории современной России впервые. Т.е. фактически такое событие случалось до этого в 20 веке, во время Великой Отечественной войны.

По всем критериям мобилизация должна стать форс-мажорным обстоятельством. Поскольку мобилизация в России до этого не объявлялась, судебной практики на этот счет нет.

Поэтому стоит искать косвенные подтверждения неотвратимости данных событий.

Судебная практика

Например, в одном из дел Арбитражного суда г. Москвы форс-мажором признали мобилизацию в Армении.

Так, две российские компании по контракту договорились между собой о поставках специально изготовленных биологических костюмов. В приложении к договору было указано, что все товары будут произведены в Армении.

27 сентября 2020 года в Армении был объявлена всеобщая мобилизация (приказ Правительства Республики Армении 1586-Н от «27» сентября 2020 «Об объявлении военного положения в Республике Армения»). В результате чего, продавец не смог получить свой товар.

Поэтому, компании-продавцу пришлось экстренно обращаться за покупкой костюмов к другому продавцу, у которого они стоили на несколько миллионов дороже, кроме того, доставка в установленный ранее срок не смогла быть осуществлена.

Как итог, договор был расторгнут со стороны покупателя в одностороннем порядке. Далее покупатель обратился в суд за взысканием неустойки и штрафа. Но суд отказал ему, ссылаясь на то, что у продавца случились обстоятельства непреодолимой силы из-за мобилизации на территории производителя снаряжения (дело № А40-271040/2021).

А если часть работников — это форс-мажор или нет?

Особого внимания заслуживает один из самых распространённых вопросов: а будет ли признаваться форс-мажором ситуация, когда часть сотрудников предприятия призвали в Вооруженные силы, вследствие чего исполнить договорные обязательства невозможно?

Торгово-промышленной платой и судами такие обстоятельства могут рассматриваться как непреодолимые. Но нужно будет обязательно обосновать, что без конкретных работников не представляется возможным осуществлять дальнейший производственный процесс.

Также можно приложить документы, подтверждающие эксклюзивность знаний и навыков конкретных сотрудников.

ИП или компания «переехали» в другую страну

Отдельно хочу отметить, что в случае, если физическое лицо или даже целая компания эмигрировали в другую страну, то на данный момент этот факт не может считаться обстоятельством непреодолимой силы.

Этому есть две причины:

  1. лицо само, добровольно и без принуждения выбрало переезд в другую страну;
  2. в стране не объявлено военное положение.

Поэтому, в таких условиях исполнять договор придется или будут назначены штрафные санкции.

Подытожим

Самый важный момент, влияющий на признание обстоятельств непреодолимой силы: мобилизация будет признаваться форс-мажором в случае, если договор был заключен до 21.09.2022.

Чтобы обстоятельствами непреодолимой силы признавался факт мобилизации после вышеназванной даты, на него нужно специально указать в договоре в разделе о форс-мажоре. В ином случае, будет считаться, что исполнитель по договору осознанно взял на себя все риски и оценил возможность исполнения договора в срок.

Поскольку частичная мобилизация — новшество в российской действительности, мы можем только предполагать, как именно сложиться судебная практика. Таким же новшеством когда-то были санкции, которые на сегодняшний день, хоть и с оговорками, но попадают под форс-мажор.

По всем критериям мобилизация попадает под понятие обстоятельств непреодолимой силы. Более того, судебная практика уже косвенно подтвердила данный факт.

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