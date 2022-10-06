Откуда берутся бухгалтеры по зарплате и почему надо выбирать профпереподготовку «‎Клерка»‎

Почему расчет зарплаты это сложно

Потому что это один из самых непростых разделов в бухгалтерии, который чреват большими последствиями за допущенные ошибки. Причем наказать могут как по трудовому, так и по налоговому законодательству (НДФЛ, взносы, ну вы и сами все знаете).

Ответственность на бухгалтере-расчетчике тем колоссальнее, чем больше сотрудников на предприятии. Понятно, что за ошибки прежде всего ответит директор или главбух компании, если такой есть. Но это если речь о внешней ответственности: никто не отменял внутренние санкции. А это может быть:

замечание, выговор или увольнение (ст. 192 ТК РФ), причем, если выбор между первыми двумя видами наказания остается за руководством компании, то произвольно уволить сотрудника за любой проступок закон не позволяет;

материальная ответственность.

Бухгалтер-расчетчик должен знать и понимать:

общие принципы бухучета: счета, двойную запись, проводки;

ТК и НК РФ;

порядок начисления зарплаты, больничные, отпуска, увольнение;

расчет и уплату «зарплатных» налогов и взносов, отчетность по ним;

программы для расчета зарплаты.

Кроме того, придется адаптироваться к каждой конкретной организации. Где-то на расчет зарплаты может влиять преимущественно женский коллектив (тогда внимание придется уделять декретным выплатам), где-то северные надбавки, где-то — премиальная система, особые условия труда и т.д. и т.п.

Это не говоря уже об особых и непредсказуемых ситуациях вроде «нерабочих дней» (если вы еще помните, что это такое).

Топ вопросов по зарплате, которые задают бухгалтеры

В чаты и Телеграм-каналы «Клерка» часто прилетают вопросы вроде таких:

«Добрый день, подскажите пожалуйста, если сотрудник увольняется 22 сентября 22 года, но с 08 августа по 21 сентября больничный лист — какие месяцы брать в расчёт средней зарплаты?»

Или:

«При расчете зарплаты с командировкой. Оплата получается меньше у работника, чем если бы он не был в командировке, это правильно?»

Вопросы появляются у всех и всегда, не только в неожиданных ситуациях вроде ковидных субсидий или расчетов при призыве на воинскую службу. Выучить все подводные камни расчета зарплаты невозможно.

Но можно вооружиться теорией, чтобы наработать практику.

Например, на курсах профессиональной передподготовки «Клерка» можно освоить профессию практически с нуля. Оставьте заявку и мы расскажем подробнее.

Сколько платят таким бухгалтерам

В Санкт-Петербурге ведущему бухгалтеру по расчету зарплаты готовы платить до 100 тысяч рублей, в Казани до 60 тысяч.

В Ростове-на-Дону есть такие примеры:

В Москве, конечно, готовы платить больше:

Иными словами, участок по зарплате ценят, а зачастую платят даже больше, чем тем, кого зовут, например, на первичную документацию.

Что делать, если вы хотите стать таким бухгалтером

Многое тут зависит от того, кем вы работали прежде. Если бухгалтером по первичке, то придется почти переучиваться заново. Если занимались больше налоговым учетом, то понадобится подналечь на трудовое право, некоторые кадровые нюансы.

В любом случае, лучше пройти курс профессиональной переподготовки.

На курсе профпереподготовки «Клерка» будете учиться максимально удобно — в онлайн-формате. Общайтесь с кураторами в закрытом Telegram-чате. Выполняйте домашние задания, тесты, в конце сдадите аттестационную работу.

Как мы делали этот курс

В курсе целых 20 модулей: они касаются и кадрового учета, и документации, и расчета налогов и взносов, и особых ситуаций вроде увольнения или расчета больничных.

Разберем и премирование, и удержания из зарплаты, и даже научим на практике работать в 1С:ЗУП.

Курс делали лучшие эксперты — глава экспертного совета «Клерка» Надежда Камышева, эксперт по трудовым отношениям и гуру программ 1С Елена Пономарева, кандидат экономических наук Елена Потехина.

Собирали несколько месяцев по крупицам все самые важные разделы трудового и налогового права, которые могут понадобиться вам в работе.

Материалов получилось много, осваивать придется в течение двух месяцев. Зато в итоге вас ждет полноценный диплом о профпереподготовке!

Что даем по итогам курса

Научим:

Оформлять документально и в учете премирование сотрудников Работать в 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 Оформлять прием и увольнение сотрудников Без ошибок начислять отпускные

И это только часть всех ваших будущих профессиональных навыков!

После прохождения программы вы получите диплом о профпереподготовке по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Кроме этого, еще вы получите сертификат ИПБ России на 40 часов.

И конечно, это будет документальным подтверждением того, что вы гуру расчета зарплаты. Вам можно доверить этот участок бухгалтерии и вы никого не подведете — ни начальство, ни сотрудников.

Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами: