Зачем вам быть главбухом на УСН и как «Клерк» в этом поможет

Да чего я там в этой упрощенке не знаюЕсли никогда не работали с этим спецрежимом, то скорее всего, ничего вы о нем не знаете. Потому что это только название такое — «упрощенная система налогообложения».
Возможно, вы слышали, что в 1996 году вступил в силу федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства».
Численность наёмных работников при той упрощенке была маленькая — всего пятнадцать человек. А максимальный размер дохода — десять тысяч МРОТ.
Потом в стране появился Налоговый кодекс и упрощенцев обязали платить НДС. Это вызвало массовое недовольство предпринимателей и поток судебных разбирательств из-за ухудшения положения малого бизнеса. В результате всего этого в НК появилась глава 26.2, вступившая в силу в 2003 году.
Основные принципы упрощенки с тех пор не менялись.
Она действительно заменяет собой несколько федеральных налогов и не заменяет региональные и местные, а учет ведется кассовым методом в книге доходов и расходов.
Но в ставках по УСН, совмещении режимов, ведении бухучета и отчетности, применении ККТ столько подводных камней, что один шаг в сторону — и вы уже потенциально нарвались на штрафы, а то и на обвинения в дроблении бизнеса. Зачем вам это надо?
Зачем мне профпереподготовка и чему научите?Курс профессиональной переподготовки нужен, чтобы актуализировать ваши знания по ВСЕМ нюансам упрощенки.
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