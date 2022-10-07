Зачем вам быть главбухом на УСН и как «Клерк» в этом поможет

Да чего я там в этой упрощенке не знаю

Если никогда не работали с этим спецрежимом, то скорее всего, ничего вы о нем не знаете. Потому что это только название такое — «упрощенная система налогообложения».

Возможно, вы слышали, что в 1996 году вступил в силу федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства».

Численность наёмных работников при той упрощенке была маленькая — всего пятнадцать человек. А максимальный размер дохода — десять тысяч МРОТ.

Потом в стране появился Налоговый кодекс и упрощенцев обязали платить НДС. Это вызвало массовое недовольство предпринимателей и поток судебных разбирательств из-за ухудшения положения малого бизнеса. В результате всего этого в НК появилась глава 26.2, вступившая в силу в 2003 году.

Основные принципы упрощенки с тех пор не менялись.

Она действительно заменяет собой несколько федеральных налогов и не заменяет региональные и местные, а учет ведется кассовым методом в книге доходов и расходов.

Но в ставках по УСН, совмещении режимов, ведении бухучета и отчетности, применении ККТ столько подводных камней, что один шаг в сторону — и вы уже потенциально нарвались на штрафы, а то и на обвинения в дроблении бизнеса. Зачем вам это надо?

Зачем мне профпереподготовка и чему научите?

Курс профессиональной переподготовки нужен, чтобы актуализировать ваши знания по ВСЕМ нюансам упрощенки.

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Начнем с общего представления об УСН. Поговорим об основах документооборота, научим выстраивать все участки бухучета компании на таком спецрежиме, остановимся подробно на бухучете основных средств, запасов и НМА.

Отдельными блоками разберем отчетность на упрощенке и налоговый учет. А затем перейдем к более глобальным вопросам — налоговому планированию, управленческому учету, защите при налоговых проверках и блокировке счетов.

Все с видео-уроками, конспектами и полезными материалами. Кроме того, будут онлайн-встречи с преподавателями и даже практикум по работе в Excel.

Как «Клерк» делал этот курс

Профпередподготовку мы готовили для вас почти год. Потому что запрос на курс по упрощенке был уже давно.

Тут мы готовим студию для съемок:

В это время в Краснодаре был дождь и холод:

Начали мы с видео-лекций по общим представлениям об УСН, а потом поняли, что это огромная база знаний.

Поэтому собрали целую команду лучших экспертов, которая и создала этот курс:

Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета;

Сергей Верещагин, признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению;

Елена Васильева, аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор;

Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Каждый подготовил блок курса по своей специализации — кто-то по учету ОС, кто-то — по налоговым ставкам, кто-то — по управленческому учету. Все вычитали и актуализировали, с учетом изменившихся буквально недавно законов.

В итоге сделали уникальную программу профпереподготовки. Она соответствует профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 6, код, B (256 ак. часов).

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Что получите по окончании курса

По итогам обучения вы получите по Почте России официальный диплом о профессиональной переподготовке. Его занесут в госреестр ФИС ФРДО.

И конечно, любой работодатель на упрощенке сможет с уверенностью доверить вам всю свою бухгалтерию.