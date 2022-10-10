Как арендодателю получить вычет на ребенка при сдаче квартиры в аренду

Речь про письмо УФНС по г. Москве от 21.09.2022 № 7700-00-11-2022/002383@.

Вправе ли арендодатель претендовать на «детский» вычет

Виды стандартных налоговых вычетов прописаны в статье 218 НК. Эти вычеты уменьшают налоговую базу по НДФЛ (п. 3 ст. 210 НК). При этом налоговая база должна облагаться по ставке в размере 13 процентов.

Доходы, которые получает физлицо от сдачи квартиры в аренду — это объект обложения НДФЛ (п. 1 ст. 209, подп. 4 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 210 НК). И этот доход облагается по ставке 13 процентов.

Каков размер «детских» вычетов

Размер вычета на детей зависит от того, какой по счету ребенок, а также от состояния здоровья детей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

Вычет на первого и второго ребенка равен 1 400 руб. в месяц. А на третьего и последующих — по 3000 руб.

Если у работника ребенок-инвалид, ему положен повышенный вычет:

для родителя, его супруги и усыновителя — 12 000 руб.;

для опекуна, попечителя, приемного родителя и его супруги — 6 000 руб.

Двойной вычет НДФЛ на ребенка предоставляется, если работник:

единственный родитель, усыновитель, опекун или попечитель;

получает вычет за второго родителя в связи с отказом последнего.

То, что родитель — единственный, подтверждают (письма Минфина от 16.02.2021 № 03-04-05/10596, от 26.03.2020 № 03-04-05/23895):

свидетельство о рождении с прочерком в графе «Отец»;

справка ЗАГС о рождении, по которой сведения об отце внесены со слов матери;

свидетельство о смерти второго родителя;

решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим/

Вычеты будут предоставлять до тех пор, пока доход работника не превысит 350 тыс. руб. Начиная с месяца, в котором доход превысит эту сумму, налогового вычета больше не будет.

Как фактически получить вычет

Если арендатор — организация

Компания-арендатор будет для гражданина налоговым агентом (п. 1 ст. 226 НК). Она посчитает налоговую базу за тот период, пока действует договор. И за те месяцы, которые включены в договор, вправе использовать стандартный вычет.

Гражданин должен написать заявление и предоставить свидетельства о рождении детей и справку об инвалидности (письмо Минфина от 07.11.2019 № 03-04-05/85821).

Есть другой вариант. Гражданин может сам подать налоговую декларацию по истечении года и указать стандартный вычет там.

Если арендатор — физлицо

Обычное физлицо-арендатор не будет налоговым агентом для арендодателя. Тогда владелец имущества самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ на основании договора аренды.

Налоговую декларацию надо предоставить не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 229 НК).

Учтите, что если выплата за аренду была разовой, то стандартный вычет можно получить за тот месяц, когда выплата имела место (письмо Минфина от 29.10.2014 № 03-04-05/54901).

При этом, чтобы получить стандартный вычет, у гражданина будет три года (ст. 78 НК).