Цифра дня. Про банкротов, которых стало меньше

За девять месяцев 2022 года рост количества банкротов среди россиян замедлился по сравнению с 2021 годом и составил всего 41%.
Причем чаще всего инициатор банкротства — сам банкрот, а не ФНС, например.
Россиян-банкротов становится все меньше. В этом году, например — в два раза по сравнению с прошлым годом.
За девять месяцев 2022 года рост количества банкротов среди россиян замедлился по сравнению с 2021 годом и составил всего 41%.
Причем чаще всего инициатор банкротства — сам банкрот, а не ФНС, например.
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