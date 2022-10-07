Банкротов среди россиян стало в два раза меньше. Чаще всего банкротятся сами, реже – по требованию ФНС

Суды признали несостоятельными 194 тыс. человек, пишут «Известия».

В основном банкротами признают себя жители Краснодарского края, Москвы и Московской области.

Инициаторами 96,1% банкротств стали сами физлица, остальные 3,9% стали банкротами по требованиям ФНС или кредиторов.

С сентября 2020 года в России действует механизм внесудебного банкротства физлиц.

Подать заявление на банкротство можно через МФЦ, но только если задолженность от 50 до 500 тыс. руб.

Воспользоваться такой процедурой избавления от долгов можно раз в 10 лет.

С 1 октября 2022 года в России отменили мораторий на банкротство физлиц, который действовал с апреля 2022 года.