Выплата зарплаты: на что обратить внимание бухгалтеру, чтобы не получить штраф

Сроки выплаты заработной платы

Трудовой кодекс гарантирует, что работникам заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца (ч. 6 ст. 136 ТК). При этом в локальном нормативном акте, трудовом договоре может содержаться положение о выплате зарплаты чаще двух раз в месяц (письмо Минтруда от 28.11.2016 № 14-1/В-1180).

День выплаты заработка должен определяться конкретной датой не позднее 15 календарных дней с момента окончания периода, за который она начислена. Этот вывод следует из положений ч. 6 ст. 136 ТК.

С учетом этого выплата за первую половину месяца должна быть осуществлена в установленный день с 16-го по 30-е или 31-е число текущего месяца. А за вторую половину — с 1-го по 15-е число следующего месяца. Разрыв между выплатами за первую и вторую половину месяца не должен превышать 15 календарных дней (письма Минтруда от 12.03.2019 № 14-2/ООГ-1663, ГИТ в городе Москве от 22.06.2021 № ПГ/16732/10-21740-ОБ/18-593).

Но если в месяце 31 календарный день, то время между выплатами за первую и вторую половину месяца составит 16 календарных дней, то есть требование ч. 6 ст. 136 ТК о 15-дневном интервале фактически не выполнится. По мнению ГИТ в городе Москве это не является нарушением требований законодательства. В таких ситуациях нет необходимости производить выплаты на один день раньше (письмо ГИТ в городе Москве от 26.08.2022 № ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661).

Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, ее необходимо выплатить накануне этого дня — такое правило предусмотрено ч. 8 ст. 136 ТК.

Заработная плата (аванс) во время отпуска сотрудника выплачивается за фактически отработанное им время в день выплаты заработка, установленный в компании (ст. 136 ТК).

При прекращении трудового договора зарплата в числе прочих причитающихся работнику сумм должна быть выплачена в сроки, которые установлены ст. 140 ТК.

Порядок выплаты заработной платы

Для того чтобы работодатель правильно выплатил зарплату сотрудникам, нужно придерживаться приведенного далее алгоритма.

Форма расчетного листка

Во-первых, необходимо утвердить форму расчетного листка в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 136 ТК. Исходя из положений части 1 ст. 136 ТК, расчетный листок должен содержать следующую информацию:

о составных частях заработка сотрудника за соответствующий период;

о размерах иных начисленных сумм. Речь идет о денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты зарплаты, об оплате отпуска, о выплатах при увольнении и так далее;

о размерах и основаниях произведенных удержаний;

об общей денежной сумме, причитающейся к выплате.

Применение неутвержденной формы расчетного листка расценивается как нарушение трудового законодательства и может повлечь ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП, а в случае совершения такого нарушения повторно — по ч. 2 ст. 5.27 КоАП.

Форма и место выплаты зарплаты

Во-вторых, в коллективном или трудовом договоре потребуется закрепить условия о форме, порядке и месте выплаты заработной платы (ч. 2 ст. 131, ч. 3, 4 ст. 136 ТК).

Законодатель не определил, в каком размере должен выплачиваться сотруднику заработок за полмесяца. Компании следует решить этот вопрос самостоятельно. Она может установить аванс в размере фиксированного процента от зарплаты. Однако, по мнению Минтруда, заработная плата за первую половину месяца должна быть пропорциональна отработанному времени.

В части 1 статьи 131 ТК установлено, что выплата заработной платы производится в рублях. В иностранной валюте она может быть выплачена в случаях, предусмотренных законодательством о валютном регулировании и валютном контроле (пп. 26, 27 ч. 1 ст. Закона о валютном регулировании и валютном контроле от 10.12.2003 № 173-ФЗ). Возможна выплата зарплаты в неденежной форме, если соблюдаются определенные условия, что следует из положений ч. 2 ст. 131 ТК, п. 54 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2.

Заработная плата обычно выплачивается в месте выполнения работы либо переводится на счет работника в кредитной организации, указанной им в заявлении, на условиях, которые определены коллективным или трудовым договором (ч. 3 ст. 136 ТК).

Как отметила Федеральная служба по труду и занятости, при заключении трудового договора сотрудник может сообщить реквизиты банковского счета, на который он хочет получать зарплату. Работник имеет право указать банк для зачисления зарплаты как при заключении трудового договора, так и в течение срока его действия. Указать можно только одну кредитную организацию (информация от 25.03.2019, письмо Роструда от 16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1).

При этом работодатель не вправе навязывать сотруднику конкретные банки, особенно под угрозой расторжения трудового договора или иных неблагоприятных последствий. Администрации компании нельзя вводить работника в заблуждение, сообщая ему о единственном банке, в который может быть переведена его зарплата (информация Роструда от 25.03.2019).

Если работник не сообщил необходимые сведения, то не запрещено предлагать ему другие банки для перечисления зарплаты. Работодатель может оказывать содействие работнику при передаче личной информации в выбранный им банк в целях открытия банковского счета для последующего зачисления заработка.

Роструд также отметил, что заработную плату можно перечислять на разные банковские счета (карты) два раза в месяц. Это не является нарушением условия выплаты заработной платы, предусмотренного ст. 136 ТК, если имеются:

согласие сторон трудового договора;

договор банковского счета;

условие о таком перечислении в коллективном или трудовом договоре.

Работник должен указать счет, на который работодатель будет перечислять его зарплату (письмо Роструда от 10.10.2019 № ПГ/25780-6-1).

Выдача расчетного листка

В-третьих, при выплате зарплаты необходимо выдавать сотруднику расчетный листок. Данный вывод следует из совокупного анализа содержания ч. 1, 2 ст. 136 ТК.

Порядок выдачи расчетных листков законодательством не установлен, поэтому его можно определить в локальном нормативном акте компании. По мнению Минтруда, на практике при применении систем оплаты труда, в которых работникам устанавливают оклады или месячные тарифные ставки и выдают расчетные листки с указанием начисленной месячной зарплаты (письма Минтруда от 23.10.2018 № 14-1/ООГ-8459, от 24.05.2018 № 14-1/ООГ-4375).

Расчетный листок можно выдавать один раз в месяц — при выплате заработка за отработанный месяц. В расчетном листке при этом должна быть отражена информация обо всех видах выплат, входящих в состав заработной платы и начисленных работнику за этот месяц (письмо Роструда от 17.09.2021 № ПГ/26944-6-1).

Допускается направлять работнику расчетный листок по электронной почте, извещать его через уполномоченного представителя работодателя, если такой порядок предусмотрен в трудовом, коллективном договорах, локальном нормативном акте (письма Минтруда от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560, Роструда от 04.03.2021 № ПГ/03474-6-1).

По мнению ГИТ в городе Москве, расчетные листки можно рассылать, используя мессенджеры. Ведомство отметило, что это не нарушает положения ст. 136 ТК, если данный способ закреплен в трудовом, коллективном договорах или локальном нормативном акте и работник письменно сообщил номер телефона, на который нужно отправить расчетный листок (письмо от 17.09.2021 № ТЗ/4683/10-33121-ОБ/18-1297).

На портале «Онлайнинспекция.рф» говорится, что извещать работников о размере и составных частях зарплаты п,утем рассылки расчетных листков сотрудникам на личные электронные адреса также допустимо, если в трудовом, коллективном договорах, локальном нормативном акте предусмотрен такой порядок извещения.

Задержка выплаты заработка и других причитающихся работнику выплат грозит работодателю материальной ответственностью. Кроме того, возможно привлечение его к административной и уголовной ответственности.

Можно ли выплатить зарплату раньше срока

Выплата заработной платы раньше установленного срока может быть признана нарушением норм трудового законодательства.

Право работника на получение заработка не реже чем каждые полмесяца относится к числу условий, установленных законодательством. Это условие не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора (письмо Минтруда от 12.03.2019 № 14-2/ООГ-1663).

Положение части 6 статьи 136 ТК носит императивный характер и обязывает работодателя устанавливать дни выплаты заработной платы в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (при его наличии) или в трудовых договорах работников.

Выплата же зарплаты раньше срока может нарушать требования законодателя, в соответствии с которыми заработную плату следует выплачивать не реже чем каждые полмесяца.

При отсутствии законных оснований, одним из которых может быть совпадение установленного дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, такие действия компании могут повлечь административную ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП.

Зарплата наличными

Законом не запрещено выдавать заработную плату наличными деньгами. Сотрудник вправе получать на руки весь свой заработок или только его часть. Как будет выплачиваться зарплата сотруднику: наличными или на банковскую карту, должно быть прописано в трудовом договоре.

Если же порядок выдачи заработка наличными деньгами касается всего штата или части работников, такое условие прописывается в коллективном договоре, правилах внутреннего распорядка или положении об оплате труда.

Работодатель не может требовать от работника получать заработок в безналичной форме (письмо Минтруда от 20.03.2015 № 14-1/ООГ-1830).

При выплате зарплаты из кассы работодатель оформляет расчетно-платежную или платежную ведомость. На их основании составляется расходный кассовый ордер и делается запись в кассовой книге, а затем операция отражается в бухгалтерском учете.

Если заработную плату выплачивают наличными только одному работнику, ведомости на выплату зарплаты можно не оформлять — достаточно расходного кассового ордера.

Зарплата на карту другого человека

Перечисление заработка сотрудника другому лицу возможно, если это закреплено в трудовом договоре. Такого мнения придерживается Роструд в письме от 16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1. Но если стороны решили применить такую оплату, соответствующее условие должно быть внесено в трудовой или коллективный договор в зависимости от того, в каком из них прописано условие выплаты зарплаты.

Если работник просит перечислять зарплату другому человеку, нужно заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору. Получателя и его банковские реквизиты работник должен указать в заявлении (письмо Роструда от 16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1).

НДФЛ и взносы с зарплаты работника в такой ситуации начисляют и оплачивают как обычно.

А вот выплата заработной платы третьим лицом, то есть не работодателем, трудовым законодательством не предусмотрена. В силу требований статьи 22 ТК именно работодатель, а не какое-то другое лицо, должен выплачивать причитающуюся работникам заработную плату.