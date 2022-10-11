Переезд сотрудника к новому месту работы: можно ли учесть затраты

Трудовое законодательство
При переезде работника на работу в другую местность, компания обязана возместить работнику:
- расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества;
- расходы по обустройству на новом месте жительства.
При этом нужна предварительная договоренность о переезде. Компенсировать провоз имущества не надо, если компания выделила собственный транспорт.
Коммерческие организации порядок и размеры возмещения расходов при переезде должны прописать или в коллективном договоре, или в локальном нормативном акте.
Условия для компенсации и признания расходов
Наем жилья
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