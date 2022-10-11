Земельный налог: две истории, где компании виноваты сами

История первая. Реклама — двигатель налогов

Причина конфликта. Налоговики пересчитали дачному товариществу налог на землю. Они посчитали, что льготная ставка в 0,3 процента была применена незаконно.

Товарищество отправилось в суд. Спорные участки — это земли сельскохозяйственного назначения.

Что обнаружил суд. Да, спорные участки относятся к категории земель сельхозназначения с видом разрешенного использования «для ведения гражданами садоводства и огородничества», «для дачного строительства». Вот только товарищество этими участками торговало. А доказательств, что здесь вели сельхоздеятельность — нет.

На спорных земельных участках были расположены рекламные объявления об их продаже. За три года было продано 158 участков. Товарищество получило от их продажи 154 млн руб. Участки продавали как физикам, так и юрлицам.

Продажа земельных участков обеспечила более половины доходов товарищества. При этом членские или целевые взносы на расчетный счет не поступали вовсе.

Товарищество нарушило статьи 24, 25 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Права на льготную ставку земельного налога у него нет (постановление Московского округа от 21.09.2022 № А41-72827/2021).

История вторая. Налог без права собственности

Причина конфликта. Организация владела земельными участками, и платила налог на землю. Однако был суд, и участки изъяли в пользу государства.

Компания посчитала, что раз так, то и налог на землю она платила зря. Она ни владелец, ни собственник, и вообще — никак эти участки в своей деятельности не использовала. И предоставила нулевые уточненки.

Налоговики отказали в возврате налога. Организация отправилась в суд.

Что обнаружил суд. Да, участки изъяли, потому что признали сделку по приобретению этих участков ничтожной. Но право собственности в обратную сторону работает не так, как представляет себе компания.

Платить земельный налог обязаны собственники участков (п. 1 постановления Пленума ВАС от 23.07.2009 № 54). Собственник — этот тот, на кого участок записан в ЕГРН.

Обязанность уплачивать земельный налог возникает с момента регистрации прав. Прекращается — когда в реестр внесут запись о праве иного лица на этот участок.

Ничтожная сделка недействительна с момента ее совершения. Она не порождает правовых последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью (ст. 167 ГК). Но это вовсе не означает автоматической отмены права собственности на участок. Это только основание, чтобы сделать новые записи в ЕГРН.

Запись о переходе права собственности на участки к государству сделана только 15.07.2020. Федеральная служба картографии подтвердила, что именно организация была формальным собственником спорных участков с 20.01.2017 по 15.07.2020. Поэтому именно она и должна была платить земельный налог. Налоговики правы (постановление АС Поволжского округа от 28.09.2022 № А57-15977/2021).

Выводы

Уклониться от земельного налога сложно, потому что участок — это объективная реальность. У участка всегда есть какой-то владелец.

Снизить сумму налога можно только за счет льготной ставки. Однако применение льготной ставки также зависит от объективных условий. Например, от фактической сельскохозяйственной деятельности. И проверить эти факты не так уж и сложно.

Поэтому компаниям и ИП не стоит исчислять земельный налог вопреки объективной реальности. Все равно реальность вылезет наружу в виде доначислений, штрафов и пени.