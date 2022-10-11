Что спрашивают бухгалтеры не про мобилизацию: топ ситуаций, где нужен ваш совет

Возвращаем ковидные штрафы

Еще в мае 2022 года появились новости о том, что в столице компенсируют физлицам ковидные штрафы. Об этом в своем блоге написал даже мэр Собянин.

Но вот на практике «ковидная амнистия» работает, мягко говоря, со сложностями.

Наша читательница пишет:

«Кто-то вернул себе как физику ковидный штраф в столице? Дочь мыкается месяца два. МФЦ отсылают к приставам, автодору и просто отсылают. Поделитесь опытом».

В комментариях предлагают писать жалобу на мос.ру, советуют загадочную группу юристов в запрещенной соцсети и просто напоминают, что штрафы возвращают за вычетом НДФЛ. Делитесь, коллеги, у вас как?

Разбираемся с 1С и депозитами

Бухгалтер просит помощи с ситуацией в программе 1С:Предприятие 8.3. Сложности такие:

«Организация размещает денежные средства на депозит. Отражала в программе так: прочее списание — 55.03 счет — получатель: банк — сумма. И остатки на начало и конец дня сходились. Теперь же, если я делаю точно такие же манипуляции, то 1с не минусует их как списание и на конец дня данная сумма висит».

Кто-то предположил, что проблема в аналитике может быть. Кто-то предлагает проверить, не отключены ли проводки. А вот один из самых дельных советов:

«Нужно отдельный счет депозитный завести. Я делаю на каждый депозит свой счет. Раньше тоже как вы мучалась. Теперь отладила».

Если знаете какой-то еще способ решить проблему, самое время написать в обсуждении этой темы.

Подтверждаем юрадрес для налоговой

Бухгалтер объясняет: организация сидит не по юрадресу, а налоговая просит подтвердить о себе сведения. Вопрос:

«Что им везём кроме договора аренды и акта приёма-передачи?»

Коллеги делятся:

«Я ещё прикладывала платёжки об оплате аренды».

А кто-то в ответ приводит свою историю и считает, что все зависит от дотошности инспекции.

Не так давно на «Клерке», кстати, писали, что власти хотят принять закон о том, чтобы дать бизнесу возможность создавать электронный юридический адрес.

Переобучаемся

Автор одной из тем спросил:

«Подскажите, может кто знает, где в Москве можно прости профессиональную переподготовку профессия бухгалтер?»

Ему ответили красиво и с намеком:

«Вы задаёте вопрос там, где можно учиться 👌»

Вот и мы тоже так считаем. Центр обучения «Клерка» — вместо тысячи слов просто проходите по ссылке и выбирайте нужный курс повышения квалификации или профпереподготовки.

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