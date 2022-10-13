Госзакупки

Можно ли проводить электронный конкурс на выполнение работ с товарами, включенных в аукционный перечень

Судебная практика противоречива. Поэтому лучше провести электронный аукцион, а не конкурс.

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Можно ли проводить электронный конкурс на выполнение работ с товарами, включенных в аукционный перечень
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Вопрос

Планируем объявить электронный конкурс на работы по ремонту (код ОКПД2 43.39.19.190), при выполнении которых будет использоваться товар, включенный в «аукционный перечень» (сплит-система, позиция КТРУ 28.25.12.130-00000010). Вправе ли мы в том случае проводить электронный конкурс?

Ответ

На вопрос ответила Ольга Никитина, эксперт ЭИС ПРОГОСЗАКАЗ.РФ.

Правоприменительная практика по данному вопросу противоречива.

Ряд контрольный органов считает проведение электронного конкурса в рассматриваемой ситуации недопустимым. Так, в решении Санкт-Петербургского УФАС от 09.02.2022 по делу № 44-521/22 (изв. № 0372200156321000002) комиссия установила, что при закупке работ по ремонту помещений техническое задание предусматривало поставку ряда товаров, включенных в «аукционный перечень», утв. распоряжением Правительства от 21.03.2016 № 471-р — например, розеток и выключателей.

Контрольный орган напомнил заказчику, что в случае, если в предмете закупки содержатся услуги (товары, работы), включенные и не включенные в «аукционный перечень», заказчик должен производить закупку путем проведения электронного аукциона (письмо ФАС от 13.03.2019 № ИА/19176/19).

Поскольку в рассматриваемом случае товары, поставляемые в рамках исполнения контракта, включены в «аукционный перечень», закупка ремонтных работ должна была осуществляться путем проведения электронного аукциона.

По мнению контрольного органа, заказчик неверно выбрал способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведя электронный конкурс вместо электронного аукциона.

Можно также привести в качестве примера решение ЦА ФАС от 20.03.2019 по делу № 19/44/105/645, где был сделан вывод о том, что заказчик не имел права проводить электронный конкурс на оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных с правом выкупа.

Хотя выбранный код ОКПД2 77.39.19.115 «Услуги по аренде и лизингу контрольно-измерительной аппаратуры» отсутствует в «аукционном перечне», по условиям контракта контрольно-измерительное оборудование переходит в собственность заказчика в момент последнего арендного платежа. При этом закупаемый товар относится к коду ОКПД2 28.14.13.143 «Устройства контрольно-измерительные», который включен в «аукционный перечень». Следовательно, закупка должна была проводиться электронным аукционом.

Сторонники противоположной позиции акцентируют внимание на сложном и комплексном характере объекта закупки, что, по их мнению, позволяет заказчику провести электронный конкурс.

Приведем в качестве примера решение Московского УФАС от 07.04.2021 по делу № 077/06/106-5666/2021 (изв. № 0373200001221000096), где рассматривался вопрос о правомерности проведения электронного конкурса на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения.

Заявитель жалобы указывал, что техническое задание предполагает поставку и использование запасных частей, которые имеют код ОКПД2 27.20.22.000 «Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей», 26.20.40.110 «Устройства и блоки питания вычислительных машин» и которые включены в «аукционный перечень».

Правовая оценка УФАС: положениями технического задания предусмотрено не только техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, но и круглосуточный мониторинг работоспособности систем оповещения.

Таким образом, закупаемые услуги имеют характер комплексных, необходимых для обслуживания систем пожарной безопасности заказчика, в связи с чем правовые основания для признания заказчика нарушившим положения Закона № 44-ФЗ при выборе способа закупки отсутствуют.

Подытожим: из приведенного выше анализа правоприменительной практики можно заключить, что более безопасной для заказчика является закупка рассматриваемых работ электронным аукционом.

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