Как перечислить зарплату сотруднику за рубеж?

Напомню, что ст. 312 Трудового кодекса дистанционным трудом считает выполнение задач вне места нахождения работодателя или его представительства. С учетом этого человек сам определяет «адрес» исполнения работы. Хотя закон описывает понятие «местность», оно не является обязательным условием в трудовом договоре.

Если следовать логике закона, вы не можете запретить человеку трудиться дистанционно из другой страны. Но тогда, помимо прочего, встает вопрос о начислении зарплаты за рубеж: как платить на счет в российском банке, если карта не действует за границей, или перечислять на счет в иностранном банке?

Обратимся к закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Статья 6 закона не запрещает платить в валюте работникам-нерезидентам.

Однако ст. 131 ТК обязывает начислять зарплату в рублях, и в то же время ссылается на исключения в законе о валютном контроле. И п. 6 ст. 12 указывает, что организации-резиденты вправе проводить валютные операции со средствами, зачисленными на счета в банках за пределами России. Т. е. иностранные сотрудники за рубежом могут получать средства в валюте.

А для россиян отведено лишь несколько случаев — зарплата сотрудникам диппредставительств за рубежом, работникам филиалов российских компаний в других странах, оплата и возмещение командировочных расходов для них, ряд валютообменных операций и расчеты транспортных компаний.

Но незаметно в законе спрятано еще одно легитимное условие — фактическое выполнение должностных обязанностей по трудовому договору, но не в России. Об этом сказано в п.26 ст. 9 Закона № 173-ФЗ.

Получается, что работа за рубежом на российскую компанию также может быть оплачена в валюте. И тогда перед нами вновь противоречие: профильные ведомства не раз говорили, что нельзя удаленно работать за рубежом, а зарплату надо платить только в рублях, а валютное законодательство фиксирует обратное.

Но как это организовать? ТК говорит, что зарплата платится, как правило, в месте выполнения работы, т. е. через офис банка в том городе, где он трудится. Альтернатива — перевод средств на счет в банк, который укажет человек. Законодательно он может выбрать любой банк: нельзя ограничивать его выбор, хотя организационно и технически вы тоже вряд ли сможете помочь.

Выбор полностью на сотруднике: он должен открыть счет и вести его на условиях банка. Работодатель обязан вовремя переводить деньги на этот счет. По сути, ваша ответственность заканчивается, когда средства на зарплату уйдут с расчетного сайта компании.

Да, согласно российским законам, если в ваших документах сказано, что зарплата платится «10 и 25 числа», в эти дни человек и должен получить деньги. Но трансграничные операции могут занять больше времени, повлиять на задержки западного банка вы не в силах. И в целом сложно оценить, как будут развиваться события, а перспектива судебных дел выглядит туманно.

Если у вас такая ситуация, порекомендовать можно две вещи. Первое — посоветоваться со специалистами в валютном контроле, чтобы юридически правильно проводить операции. А еще — обратитесь в ваш банк и уточните, сможет ли он проводить операции с конкретным иностранным банком или с банками, которые объявили санкции в отношении России.

Это позволит понять, сможете ли вы отпустить ценного сотрудника и платить ему зарплату, даже с учетом рисков. Или же искать другие безопасные механизмы — отпуск за свой счет, командировка, дистанционный труд с включенным условием о месте выполнения задач в России и др.