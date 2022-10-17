Как не надо помогать своей компании

Определение ВС от 18.08.2022 № 310-ЭС22-13995 показывает, как это бывает.

Что сделал учредитель

Компания и два физлица создали общество с уставным капиталом в размере 10 тыс. руб. Причем у компании была доля в 60 процентов.

Затем компания передала в добавочный капитал общества право требования дебиторки в размере 578 млн руб. А далее заявила о выходе из состава участников общества. Она согласилась получить номинальную стоимость доли, а вот от действительной стоимости доли отказалась.

Как должно быть по закону

Когда участник выходит из общества, его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе (п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). При этом общество обязано выплатить участнику общества, который уходит, действительную стоимость его доли. Ее надо рассчитать по данным бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе.

С того момента, когда участник подал заявление о выходе, его доля переходит к обществу.

Какую ошибку допустил учредитель

Возможно, что учредитель рассчитывал на подпункт 11 пункта 1 статьи 251 НК. Там сказано, что при определении налоговой базы не учитываются доходы, полученные организацией в виде имущества безвозмездно от учредителя, если уставной капитал получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада передающей.

Однако на тот момент, когда учредитель отказался от действительной стоимости доли, он уже не имел отношения к обществу. Поэтому подпункт 11 пункта 1 статьи 251 НК уже не действует.

Последствия

Компания простила обществу его долг. Это — прощение (ст. 415 ГК). Безвозмездная сделка (п. 2 ст. 423 ГК). Сбережение денег приравнивается к их получению (п. 3 информационного письма ВАС от 22.12.2005).

Общество получает доход в размере положительной разницы между действительной и номинальной стоимостями доли участника, выходящего из общества. Этот доход не указан в статье 251 НК. Его надо учесть в составе внереализационных доходов.

Что решили арбитры

Судьи посчитали, что общество обязано было рассчитать сумму чистых активов, и действительную стоимость доли, которая осталась в распоряжении общества.

С этой суммы надо было уплатить налог на прибыль.

Выводы

Выход из общества и отказ от получения действительного размера доли приводит к появлению дохода у общества. Чем больше чистые активы общества, тем больше будет сумма дохода. Тем больше придется заплатить налог.

Перед тем, как совершать такую безвозмездную сделку, надо провести расчет налогов, которые придется уплатить. Можно привлечь налогового консультанта.

Есть ли такие причины, которые требуют так срочно уйти из общества — решать собственникам. Ведь можно просто отложить этот выход для более подходящего случая.