Льготные доходы надо разделять правильно. За ошибки накажут

Побочный заработок

Что сделала компания

Сельхозкомпания положила деньги на депозит в Сбербанке,и получила солидную сумму процентов. Организация платила налог на прибыль по ставке 0 процентов.

Сельхозпроизводители вправе использовать льготную ставку, когда производят, перерабатывают и продают собственную сельскохозяйственную продукцию (п. 1.3 ст. 284 НК). При этом им нужно еще выполнять условия из пункта 2 статьи 346.2 НК — о соответствии статуса сельхозпроизводителя. В общем доходе компании доход от сельскохозяйственной деятельности должен быть не менее 70 процентов.

У организации были доходы от деятельности, которая не подпадала под сельскохозяйственную. Компания составила пропорцию, и разделила сумму процентов по депозиту в соответствии с этой пропорцией. А на этом основании не стала платить налог на прибыль с той части процентов, которые «отошли» к сельскохозяйственной деятельности.

Что сделали налоговики

Инспекторы посчитали такое распределение процентов незаконным. Начисление процентов — финансовые услуги. Оно не имеет отношения к сельскохозяйственной деятельности. Даже если средства, которые поступили на депозит, были заработаны на продаже сельхозпродукции.

Поэтому налоговики обложили всю сумму процентов налогом на прибыль по ставке 20 процентов. А компания отправилась в суд.

Доход общий — основания разные

Арбитры поддержали налоговую инспекцию. Нулевая ставка применяется только непосредственно по сельскохозяйственной деятельности компании (ст. 284, 346.2 НК). А по всей остальной — обычная ставка.

Компания вела раздельный учет от сельскохозяйственной деятельности и от прочей деятельности. Здесь претензий нет.

Начисление и выплата процентов в адрес компании производились в рамках отдельно заключенных соглашений. Это никак не связано с сельскохозяйственной деятельностью налогоплательщика.

Сам по себе статус сельхозпроизводителя не означает, что любая деятельность, такой компании — это деятельность по реализации сельхозпродукции, которая подлежит обложению по ставке 0 процентов. Размещение свободных денежных средств организации в банках — самостоятельный вид бизнеса. И к сельскому хозяйству он отношения не имеет.

Компания вправе размещать денежные средства на счетах. А вправе и не размещать (ст. 845, 846, 852 ГК). Это воля самой организации.

Так как к основной деятельности компании размещение средств на счетах отношения не имеет, ей надо было включить проценты во внереализационные доходы. И использовать ставку в 20 процентов (постановление АС Центрального округа от 03.10.2022 № А35-10402/2020).

Не все так просто

Противоречит ли решение суда позиции чиновников из письма ФНС от 03.06.2020 № СД-4-3/9218? Рассматривая аналогичную ситуацию, они ответили так.

Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль, облагаемой по нулевой ставке, распространяется на все группы доходов, включая внереализационные (письмо Минфина от 10.03.2020 № 03-03-07/17257).

Внереализационные доходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на доходы по конкретному виду деятельности, подлежат распределению (письмо Минфина от 05.09.2016 № 03-03-06/1/51693). А внереализационные доходы, непосредственно связанные с деятельностью, прибыль по которой облагается по нулевой ставке, учитываются здесь в полном объеме.

Авторы вопроса тоже полагали, что внереализационные доходы имели отношение к сельскохозяйственной деятельности. Так, расчетный счет, на остатки по которому банком начислялись проценты, использовался для зачисления выручки от реализации. Курсовые разницы были вызваны переоценкой займов, средства которых использованы в сельскохозяйственной деятельности.

Однако налоговики конкретного ответа не дали. Связь дохода с льготируемой деятельностью должна быть проверена в ходе налогового контроля. Все зависит от обстоятельств.

Таким образом, если мнение компании не совпадет с мнением инспекторов, решать этот спор придется в суде. А вот тот уже сделает самостоятельные выводы.