Отражаем расходы на чай/кофе сотрудникам и клиентам при УСН в 1С

Потенциальным клиентам сотрудники часто предлагают чай (кофе, сахар, фрукты, сладости) в качестве проявления внимания и заботы о них, что несомненно располагает клиентов к дальнейшему сотрудничеству. Работодатели не ограничивают в таких лакомствах и самих работников, ведь у многих рабочий день превышает стандартные 8 часов.

Можно ли принять такие затраты к расходам на УСН? Как отразить этот факт хозяйственной жизни в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0? Расскажем...

Начнем с теории

Перечень разрешенных расходов для УСН, приведенный в п. 1 ст. 346.16 НК, является закрытым. В нем нет даже затрат на питьевую воду для работников, хотя обеспечение сотрудников питьевой водой есть в рекомендациях Минтруда.

Поэтому контролирующие органы считают, что такие расходы учесть нельзя. То же самое касается стоимости чая, кофе, сахара, соков, фруктов, горячих бутербродов для клиентов.

Этот вывод подтверждается письмами УФНС по г. Москве от 21.01.2011 № 16-15/005285@ и Минфина от 11.10.2004 № 03-03-02-04/1/22.

Многие организации тратят на такие расходы совсем не копеечные суммы и пытаются учесть их в материальных расходах для производственных и хозяйственных нужд. Если решите следовать такому пути, будьте готовы к спорам с контроллерами, скорее всего придется отстаивать свою позицию в суде.

А теперь — к практике

Рассмотрим условный пример: ООО «Росток», находящееся на УСН («Доходы минус расходы») оплатило 5 октября ООО «Продукты» 5 пачек чая «ТЕSS» и 100 штук порционного шоколада «Аленка». Данные товарно-материальные ценности были доставлены на следующий день: сумма за продукты питания составила 3 510 рублей, доставка и упаковка продуктов составила 1 800 рублей.

Отразим операции в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 согласно действующего законодательства.

Шаг № 1

Оплатим контрагенту ООО «Продукты» за продукты. Для этого в разделе «Банк и касса» — «Банковские выписки» введем документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику».

Документ сформировал проводку:

Дт 60.02 — Кт 51.

Это свидетельствует об оплате авансового платежа. Во втором регистре «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» сумма попала в столбец «Расходы всего».

Шаг № 2

В разделе «Покупки» введем документ поступления товаров.

В табличной части в колонке «Расходы УСН» выберем значение «Не принимаются», так как данные расходы мы не имеем права принимать в КУДИР.

В проводках этого документа видим, что произошел зачет аванса проводкой:

Дт 60.01 — Кт 60.02

А также оприходование продуктов на счет 10.06.

Регистр «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» не сформировался, так как в колонке мы указали «Расходы УСН» значение «Не принимается».

Шаг № 3

Далее нам необходимо провести упаковку и доставку товаров.

Для этого в том же разделе «Покупки» введем документ «Поступление доп. расходов». На вкладке «Главное» укажем общую сумму упаковки и доставки товара.

Способ распределения «По сумме» или «По количеству» выбираете на ваше усмотрение.

Далее на вкладке «Товары» по кнопке «Заполнить» выберем одно из двух значений:

Вариант «Заполнить по поступлению» позволяет выбрать документ поступления, данные которого будут перенесены на закладку «Товары», при этом ранее введенные строки будут очищены. Вариант «Добавить из поступления» позволяет выбрать документ поступления, данные которого будут добавлены на закладку «Товары» в дополнение к уже существующим строкам.

И снова в колонке «Расходы УСН» нам необходимо указать значение «Не принимаются» для непопадания данных расходов в КУДИР.

Посмотрим проводки документа: видим зачет оставшегося аванса поставщику и увеличение себестоимости продуктов.

Шаг № 4

Расход продуктов необходимо отражать документом «Расход материалов (требования-накладные)» в разделе «Склад».

В принципе расходы по продуктам уже не попадут в КУДИР, поэтому значение столбца «Расходы УСН» можете выбрать любое.

Вид операции выберите «Использование материалов», также укажите счет затрат, куда необходимо списать товарно-материальные ценности.

В бухгалтерском учете стоимость чая, кофе и тому подобного для работников может признаваться расходом по обычным видам деятельности, так как эти продукты приобретаются для обеспечения бытовых нужд работников во время выполнения ими трудовых обязанностей. То же самое касается и угощения клиентов.

Стоимость приобретенных продуктов может списываться на расходы по обычным видам деятельности (как правило, на общехозяйственные расходы) на дату их передачи для нужд организации (п. 3, пп. «б» п. 41, пп. «б» п. 43 ФСБУ 5/2019 «Запасы»).

?