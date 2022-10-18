Что происходит с рынком труда осенью 2022: мобилизация, санкции, рабочие профессии и кадровый дефицит

Именно о них, а также влиянии санкций на рынок труда, правах мобилизованных, возросших запросах работодателей рассказывает Мария Копылова, генеральный директор «Национального Центра Занятости».

Что происходит с рынком труда сейчас?

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Мужчины, попавшие под призыв, сохраняют свои рабочие места. В уже Трудовой кодекс внесены правки, в том числе и в статью 83.

Таким образом, трудовой договор на весь период пребывания сотрудника на воинской службе «замораживается». Исходя из этого, за работником закрепляется заработная плата, социальные льготы, гарантии, страхование, должность.

При этом руководитель не может просто так уволить мобилизованных сотрудников. Это возможно только в случае окончательного закрытия компании. Действие трудового договора продолжается, когда работник возобновляет свою профессиональную деятельность.

Дефицит профессионалов в IT-сфере

Начало 2022 года ознаменовалось трендом на IT-специалистов. И в тот момент, когда коллективный Запад начал вводить многочисленные санкции против РФ, оказалось, что в России дефицит опытных сотрудников данной сферы.

Из-за этого власти в ускоренном режиме подписали несколько указов с «бонусами» для удержания айтишников в стране, а также привлечения новых специалистов из-за границы.

Надо сказать, что уход западных компаний с рынка сыграл на руку в данной ситуации. Оставшиеся без работы IT-специалисты частично заполнили эту потребность.

Рост спроса на «синие воротнички»

Из-за глобальных изменений в мировой экономике, ее мощного влияния на РФ в целом рынок труда в частности, появилось слишком много «белых воротничков». При этом увеличивается потребность в «синих воротничках» — грузчиках, комплектовщиках, разнорабочих, водителях спецтехники, строителях, курьерах и других рабочих направлениях, где нет необходимости получать квалификацию, регулярно подтверждать ее или повышать.

По данным аналитиков «Национального Центра Занятости» спрос на «синих воротничков» остается стабильным, в некоторых индустриях даже показывает рост.

Так на рынке труда сохраняется предложение на рабочие специальности — возможность заработка при потере работы. Предприятия предлагают постоянную, временную и вахтовую занятость и разные варианты графика, т. е. гибкие условия.

И в данном случае, утверждение «больше работаешь, больше зарабатываешь», как нельзя лучше отражает возможности заработка.

Где искать работу?

Нельзя рассчитывать на один источник поиска работы, т.к. это может затянуться на месяцы. Сейчас достаточно онлайн-каналов с предложениями:

работные сайты (hh.ru, superjob.ru, rabota.ru и т. д.);

мессенджеры (@moskvarabota, @vahta365 и т. д.);

социальные сети.

Можно задействовать свои связи: друзья, родные, знакомы, бывшие коллеги так есть шанс найти работы через «сарафанное радио».

Что нас ждет в ближайшем будущем?

Сейчас сложно загадывать и давать прогнозы. Можно лишь руководствоваться данными на сегодняшний день, но уже завтра все может кардинально измениться.

Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков на прошедшем заседании, уровень безработицы по итогам 2022 года будет сопоставим с показателем 2021-го. В текущей ситуации считать такой прогноз позитивным, наверно, можно.

Но хочется верить, что совсем скоро рынок труда возобновит рост, и снижение уровня безработицы будет отражать реальную ситуацию в стране.

Сейчас, по данным hh.ru, мы видим прирост вакансий за месяц на 5%, а резюме — на 1%. Самые востребованный специалисты по направлениям реклама и маркетинг, административный персонал, начало карьеры, транспорт и логистика, рабочий персонал. А снижение спроса наблюдается в сферах добычи сырья, образовании и страховании.