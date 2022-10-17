Обзоры для бухгалтера

Учите ВЭД, работайте с алкоголем и маркетплейсами, а лучше — со всем сразу. Топ вакансий на БухДжобе

Рассказываем, на какие варианты обратить внимание прежде всего и причем тут Австралия.

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Учите ВЭД, работайте с алкоголем и маркетплейсами, а лучше — со всем сразу. Топ вакансий на БухДжобе
Иллюстрация: SHVETS production/pexels

Зачем мне ВЭД

А чтобы откликнуться на вакансию старшего бухгалтера в MOORE ST, где нужны такие знания и навыки:

  • знание 1С на уровне уверенного пользователя (ERP будет конкурентным преимуществом);
  • обязательный опыт работы главным бухгалтером / заместителем главного бухгалтера;
  • знание ВЭД;
  • опыт ведения нескольких юридических лиц;
  • знание английского языка (не ниже уровня Intermediate).

Вакансия в Москве, платить обещают до 100 тысяч рублей. От себя добавим: с такими требованиями было бы неплохо и побольше предложить.

Хотелось бы в Австралию, но нет

Уже не первый раз видим, что ищут бухгалтера по расчёту себестоимости в ООО «Интермобилити». Самое любопытное, пожалуй, в этой вакансии — место расположения. Мельбурн, Карл!

На всякий случай, Мельбурн — это тут:

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Бухгалтера в России ищут, чтоб работать в Австралии? Интересно до жути! Но увы, выяснилось, что это всего лишь ошибка при размещении вакансии.

В реальности работать надо будет в обычной московской фирме.

В Питере пить

Работали когда-нибудь на ОСНО, да еще и в фирме, связанной с алкоголем? Ловите вакансию, где это будет вашим преимуществом: ищут главбуха в АО «МОЕ ВИНО» (Санкт-Петербург).

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Если вы волшебник

... и когда-нибудь работали с маркетплейсами, то вам сюда. Нужен бухгалтер на участок маркетплейсов в столичную фирму.

А если многорукий Шива

...то можно попробовать устроиться на позицию бухгалтера в ООО «Бизнес-партнер»: там просят вести сразу несколько юрлиц.

Ок, мне тут ничего не подходит. И что?

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Где Конфуций, а где современный консалтинг

По его собственным словам, он не отказывал в наставлении никому, кто являлся к нему со связкой валяного мяса (современный вариант, так популярных бизнес консультантов). Со своих слушателей брал скромную плату, а впоследствии стал жить на средства нескольких богатых учеников, предоставивших ему помещение для школы.

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