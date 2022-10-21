Три истории о липовых расходах. Как на надо учитывать затраты

История первая. Учет чужих затрат

Предприниматель выбрал для себя УСН с объектом «доходы минус расходы». Налоговики проверили расходы, и не приняли их. Причин оказалось много:

затраты сделаны в личных целях;

поставка ТМЦ пришла на домашний адрес;

контрагенты не подтвердили, что сделка имела место;

затраты были, но за иное лицо;

не указан адрес производства работ;

нет документов, которые подтверждают, что затраты использованы в бизнесе;

нет первички ни стороны покупателя, ни со стороны поставщика.

Но больше всего налоговиков и арбитров поразила наивная хитрость предпринимателя по учету чужих затрат в собственных целях.

Супруга предпринимателя и его партнер по бизнесу использовали налоговые режимы, которым не важна сумму затрат — ЕНВД, патент и УСН с объектом обложения «доходы». Не мудрствуя лукаво, ИП оплачивал расходы их бизнеса, но списывал у себя. А средства на оплату товаров, работ и услуг поступали предпринимателю под видом беспроцентных займов.

Разумеется, все эти расходы не приняли и арбитры (постановление АС Поволжского округа от 26.09.2022 № А12-31312/2021).

История вторая. Затраты без первички

Договор с партнером. Компания «Бим-нефтепродукт» заключило с ООО «Вариант» договор на оказание информационно-консультационных и логистических услуг. Причем в договоре почему-то компания была названа просто ООО «Бим».

Предполагались консультации по таким вопросам как:

корпоративное стратегическое и оперативное планирование;

реструктуризация производственных процессов;

оптимизация управления;

сокращение затрат и прочие финансовые вопросы;

маркетинговые цели и политика;

практика и планирование работы с персоналом;

компенсационные и пенсионные стратегии;

планирование и управление производством.

Услуги должны были выглядеть как письменное заключение. Исполнитель обязался дать указания на условия типовых договоров, которые надо изменить. Найти договоры заказчика, по которым возможно взыскание дебиторской задолженности. Подробно разъяснить процедуру взыскания задолженности. Приложить образцы претензий и исковых заявлений.

В этом не было бы ничего особенного, если бы не стоимость услуг — почти 17 млн руб.

Документов нет. Разумеется, налоговикам очень захотелось узнать, как выглядят услуги на такую сумму. Они затребовали документы.

Компания представила договор, акты и счета-фактуры. Самого же заключения представить не смогла.

Но организация оправдалась. Указанные документы были составлены при проведении мероприятий по восстановлению документов бухучета компании. Оригиналы были утрачены в результате проведения проверок контролирующими и правоохранительными органами, а также смены бухгалтеров организации.

Решение суда. Субъекты предпринимательской деятельности обязаны восстановить документы бухучета в случае их утраты в течение срока их обязательного хранения. Поэтому ссылка на утерю документов компанией не состоятельна. Первичка должна быть предъявлена.

Нет первички на затраты — нет налоговых расходов (определение АС Северо-Кавказского округа от 30.09.2022 № А63-17984/2021).

История третья. Затраты «с потолка»

Расходы комитента. ИП заключил договора на покупку для комитента риса-сырца. Средства от комитента он получил. Рис — закупил. Из полученных сумм удержал свое вознаграждение.

Однако в Книге учета доходов и расходов почему-то оказались расходы в виде затрат на покупку риса. Но ведь это расходы комитента!

Предприниматель ничего пояснить не смог. Налоговики сняли расходы.

Строительные материалы. Предприниматель закупил строительные материалы, и отразил их стоимость в Книге учета доходов и расходов. Налоговики потребовали пояснить, как именно эти строительные материалы были использованы в бизнесе ИП.

И тут началось странное. ИП заявил, что в расходы он списал не стоимость стройматериалов, а стоимость риса. А рис он получил по договору новации с ИП, который был должником по договору займа.

Договор займа и договор новации были украдены из недостроенного дома. Представить их нельзя. ИП даже предъявил копию талона-уведомления о приеме заявления ОМВД, и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Однако налоговики выяснили, что первоначально в полицию поступило заявление о краже имущества. О пропаже документов заявления не было. О пропаже документов было сообщено дополнительно. Установить, были ли в доме вообще какие-то документы, невозможно. Повис в воздухе вопрос, почему шесть коробок с документами хранили в недостроенном доме, на участке, который вообще принадлежал третьему лицу.

При этом тот самый ИП-должник как-то «удачно» скончался. Правда, налоговики выяснили, что никакого отношения к покупке и хранению риса тот не имел.

Строительные материалы-2. В Книге доходов и расходов обнаружились затраты еще на одну группу стройматериалов. Налоговики выяснили из товарной накладной адрес, куда отправились ТМЦ. Никакого отношения к бизнесу ИП этот адрес не имел. Хозяйка дома от вызовов на допрос уклонилась.

Транспортные расходы. Также в Книге доходов и расходов инспекторы нашли существенную сумму расходов на транспортные перевозки. И никакой первички, которая эти расходы подтвердила бы. По расчетному счету ИП никакой оплаты в адрес транспортной компании тоже не обнаружилось.

Полиция допросила хозяина транспортной фирмы. Тот сообщил, то ИН не знает, услуг ему не оказывал, и никаких денег от него не получал.

Решение суда. Все объяснения предпринимателя судьи посчитали не серьезными. Соответственно, доначисления налоговиков — справедливыми.

Печальные выводы

Мы нередко справедливо возмущаемся, когда налоговики придираются к ошибкам в первичке, снимают из-за этого фактические затраты, и лишают компании права на вычеты.

Также нередко инспекторам приходится сложно, когда налоговая схема искусно оформлена, и просто так придраться к первичке сложно. Налоговикам приходится проводить целые расследования, и ловить налогоплательщиков на косвенных доказательствах.

Но как объяснить действия компаний и ИП, которые просто берут затраты «с потолка», а об оформлении даже не заботятся? Было бы понятно, если бы компания или ИП собирались поработать год-два и исчезнуть. Тогда бы вопросы налоговой проверки их вообще не волновали. Но даже в такой ситуации надо было бы как-то оформить затраты, чтобы пройти хотя бы камералку.

В наших примерах мы видим лиц, которые не только никуда не «исчезли», но дождались выездной проверки. А потом еще дошли до кассации, непонятно на что рассчитывая... Уму непостижимо.