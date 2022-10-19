Льготы по налогам и взносам для компаний из радиоэлектронной промышленности

Вопрос

Какие организации вправе применять льготу по налогу на прибыль, установленную пунктом 1.16 статьи 284 НК и льготу по страховым взносам, установленную абзацем вторым пункта 14 статьи 427 НК?

Ответ

Для правомерного применения пониженных ставок по налогу на прибыль и страховым взносам, предусмотренным абзацем третьим пункта 1.16 статьи 284 и абзацем вторым пункта 14 статьи 427 НК, необходимо чтобы:

организация была включена в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности , ведение которого осуществляется Министерством промышленности и торговли РФ;

, ведение которого осуществляется Министерством промышленности и торговли РФ; доля дохода от реализации услуг (работ) по проектированию и (или) разработке электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции и (или) материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) в соответствии с перечнем таких материалов и технологий, утвержденном постановлением № 1311, составляла не менее 70% в сумме всех доходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль.

Для того чтобы удостовериться, подлежит ли организация включению в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, ей следует направить в федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники» соответствующую заявку.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1.16 статьи 284 НК для российских организаций, включенных в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, формирование и ведение которого осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов, налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 3%, а налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта, в размере 0%.

Указанные в настоящем пункте налоговые ставки применяются при условии, что по итогам отчетного (налогового) периода в сумме всех доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии с настоящей главой, не менее 70% составляют доходы:

от реализации услуг (работ) по проектированию и (или) разработке электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции и (или) материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) в соответствии с перечнем таких материалов и технологий, утверждаемым Правительством.

Кроме того, в силу подпункта 18 пункта 1 статьи 427 НК пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК, применяются для российских организаций, которые включены в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, формирование и ведение которого осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов.

Пунктом 14 статьи 427 НК установлено, что для плательщиков, указанных в подпункте 18 пункта 1 настоящей статьи, пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 8 пункта 2 настоящей статьи, применяются при условии, что по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 НК, не менее 70% составляют доходы:

от реализации услуг (работ) по проектированию и (или) разработке электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции и (или) материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) в соответствии с перечнем таких материалов и технологий, утверждаемым Правительством РФ.

Из приведенных положений следует, что пониженные ставки по налогу на прибыль и страховым взносам в соответствии с абзацем третьим пункта 1.16 статьи 284 и абзацем вторым пункта 14 статьи 427 НКпредусмотрены в отношении следующих российских организаций:

организация, включена в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности;

доля дохода от реализации услуг (работ) по проектированию и (или) разработке электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции и (или) материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) в соответствии с перечнем таких материалов и технологий, утверждаемым Правительством РФ, составляет не менее 70% в сумме всех доходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль.

Постановлением Правительства «Об утверждении перечня материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов» от 22.07.2022 № 1311 утвержден перечень материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов в соответствии с абзацем третьим пункта 1.16 статьи 284 и абзацем вторым пункта 14 статьи 427 НК.

Отметим, что Правила формирования и ведения реестра организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, утверждены постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2392 (далее — Правила).

Пунктом 3 Правил установлено, что формирование и ведение реестра осуществляется Министерством промышленности и торговли в государственной информационной системе промышленности путем формирования или изменения реестровых записей. Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр.

В силу пункта 2 Правил в реестр включаются организации, соответствующие следующим требованиям:

1. организация не является иностранным юридическим лицом, а также не находится под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица. Для целей настоящих Правил организация считается находящейся под контролем иностранного государства, и (или) иностранного лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица при наличии одного из следующих признаков:

контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица;

контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям получило право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом;

контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50% состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать более чем 50% состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица;

контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании контролируемого лица;

2. организация осуществляет проектирование (разработку) и (или) производство электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции и (или) проектирование (разработку) материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей), что подтверждается выполнением организацией на территории РФ самостоятельно и (или) в кооперации с другими организациями хотя бы одной из следующих операций:

проектирование (разработка) электронной компонентной базы (электронных модулей), и (или) ее составных частей, и (или) программного обеспечения для электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) ее составных частей;

проектирование (разработка) сложнофункциональных блоков;

проектирование (разработка) материалов и (или) технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей), включенных в перечень материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов, утвержденный постановлением Правительства «Об утверждении перечня материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов» от 22.07.2022 № 1311;

проектирование (разработка) и изготовление корпусов электронной компонентной базы (электронных модулей) и их элементов;

разработка структуры, логической и (или) электрической принципиальной схемы, топологии электронной компонентной базы (электронных модулей), микроэлектромеханических устройств, оптоэлектронных устройств, изделий и технологий фотоники;

разработка окружения тестирования и верификации моделей электронной компонентной базы (электронных модулей), устройств или сложнофункциональных блоков, а также выполнение работ по тестированию и верификации электронной компонентной базы (электронных модулей) и сложнофункциональных блоков;

разработка средств проектирования электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) электронной (радиоэлектронной) продукции;

проектирование (разработка) электронной (радиоэлектронной) продукции, и (или) ее составных частей, и (или) программного обеспечения для электронной (радиоэлектронной) продукции и (или) ее составных частей;

производство электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) ее составных частей;

изготовление корпусов и их составных частей для производства электронной компонентной базы;

производство электронной (радиоэлектронной) продукции, предусмотренной перечнем электронной (радиоэлектронной) продукции для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов, утвержденным постановлением Правительства «Об утверждении перечня электронной (радиоэлектронной) продукции для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов» от 22.07.2022 № 1310;

изготовление пластин по полному или частичному циклу с кристаллами и их измерение;

сборка кристаллов в корпусе.

Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 25 Правил в целях получения экспертного заключения о соответствии организации требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, организация направляет в федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники» заявку на выдачу экспертного заключения в электронном виде посредством заполнения электронного средства формирования заявки с использованием государственной информационной системы промышленности.

Заявка подписывается с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени организации. Отправленной заявке на выдачу экспертного заключения в государственной информационной системе промышленности присваивается регистрационный номер.