Когда стимул для рождения ребенка обернется доначислениями

Как работала схема

Компания использовала нормы Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В статье 11.1 сказано, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам, которые ухаживают за ребенком. Для этого им надо уйти в отпуск по уходу. Ежемесячное пособие будут платить, пока ребенку не исполнится полтора года. При этом пособие могут получать, мать, отец, другие родственники или опекун.

Но есть нюанс. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком можно сохранить и работая. Для этого надо работать или неполное время, или из дома.

У сотрудника рождался ребенок. Его мать не работала. Отпуск по уходу брал отец. В компании сокращали его рабочий день на 15-30 минут.

Отец получал в компании зарплату и пособие по уходу. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет НДФЛ и страховыми взносами не облагается (п. 1 ст. 217, подп. 1 п. 1 ст. 422 НК, подп. 1 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). В результате сотрудник – молодой отец – получал существенно больше, а компания экономила на НДФЛ и страховых взносах. И таких работников в компании оказалось 392.

Как раскрыли схему

Налоговики быстро рассмотрели эту простую схему. Сократить рабочий день только на 15-30 минут – не лучшая идея компании. Это совсем не похоже на «неполный рабочий день».

ФСС отказался принимать спорные выплаты к зачету. Налоговики предъявили претензии. Страховые взносы компания уплатила добровольно. А вот с НДФЛ почему-то заартачилась.

Налоговики отправились в суд и потребовали заплатить с суммы выплат НДФЛ. Они приравняли выплаты к скрытой оплате труда. Сумма недоимки – 3,6 млн руб.

Как возражала компания

Организация сослалась на социальную направленность расходов. Спорные выплаты – это не вознаграждение за труд. Поэтому удерживать НДФЛ из выплат не нужно.

Что решили арбитры

Страховщик имеет право не принимать к зачету расходы на обязательное социальное страхование в том случае, если они произведены с нарушением законодательства (подп. 3 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ, подп. 4 п. 1 ст. 4.2 Закона № 255-ФЗ).

В спорной ситуации при сокращении рабочего времени на 15-30 минут в день работнику фактически сохраняется заработная плата в размере 95-97 процентов. Да еще одновременно выплачивается пособие в размере 40 процентов среднего заработка.

Получается, что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет - вовсе не компенсация утраченного заработка. Это дополнительное материальное стимулирование работника.

Компании, от которых гражданин получил доход – налоговые агенты по НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК). Они обязаны удержать налог и перечислить его в бюджет в момент фактической выплаты. Так как спорные выплаты – не компенсация, а доход сотрудников, с него надо было удержать НДФЛ.

Наш комментарий.

Если сокращение рабочего времени незначительно, (например, до одного часа в день), то выплата пособия – это не компенсация утраченного дохода. Это дополнительное материальное стимулирование работника. Такое снижение рабочего времени не позволяет полноценно ухаживать за ребенком, и не существенно снижает доход сотрудника. В этом случае выплата пособия из ФСС незаконна.

Если суд посчитает, что рабочее время декретницы снижено незначительно, он поддержит требования фонда (определение ВС от 18.07.2017 № 3007-КГ17-1728).

Поэтому сокращать рабочее время сотрудника надо не менее, чем на два часа. В этом случае есть шанс отстоять выплату в качестве компенсации (постановление АС Северо-Западного округа от 20.01.2020 № А21-3782/2019).

Контролеры могут проверить вашу честность. Если формально сократите время работы более чем на два часа, но рассчитаете зарплату по полному рабочему времени, то суд проиграете (постановление Первого ААС от 16.05.2019 № А38-8691/2018).

Как заменить зарплату выплатами по уходу за ребенком