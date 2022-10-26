CRM

Зачем нужен учет финансов в CRM?

За последние 10 лет облачные сервисы, помогающие вести клиентскую работу, основательно вошли в каждодневную работу российского бизнесмена. CRM-системами типа Битрикс24 и AMO СRM ежедневно пользуются сотни тысяч предпринимателей.

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Зачем нужен учет финансов в CRM?

Однако следует понимать, что основные CRM автоматизируют процесс продажи и, отчасти, производства. Напомним основные цели CRM:

  • Не пропустить обращения текущих клиентов и лиды от новых
  • Автоматизировать чек-листы и дорожные карты задач по клиентам и сотрудникам
  • Зафиксировать факт успешной сделки.
  • Вести базу контактов и клиентов

Казалось бы, все просто – в каждой CRM есть сделка, она же договор с клиентом, в ней есть сумма (договора, заказа, потенциал сотрудничества итд). Дальше менеджер сам или с помощью роботов выставляет напоминания и комментарии в карточке, что позволяют учитывать факт и размер платежа, а также не допускать просрочку.

А теперь представим, что вы финансовый директор или бухгалтер компании, оказывающей услуги в области права. Например, вы продаете услуги по банкротству физических лиц. Ежедневно вы:

  • Пытаетесь разобрать ворох заявок на расходы, понять, кому и сколько можно расходовать и как это связано с будущими доходами и текущими остатками,
  • Тщетно пытаетесь разнести банковские приходы на сделки и договоры в CRM,
  • Пытаетесь соединить «ежа» Битрикс 24 и «ужа» 1С по клиентам, договорам, статьям приходов и расходов, тратя на это человеко-недели.

Или, вы ИТ-подрядчик либо ИТ-директор в медицинском центра, и перед вами стоят нетривиальные задачи:

  • Разобраться в причинах расхождения сумм и количества оплаченных договоров в 1С, таблицах управленческого учета и сделках в Битрикс24,
  • Внедрить он-лайн кассы, подключить эквайринг, при этом чтобы это все шло в привязке к клиенту, чтобы пользователи не заходили в несколько окон и не «копипастили»,
  • Создать инструмент эффективного сбора дебиторской задолженности.

В конце-концов, вы владелец сервисной компании, и вы бы хотели (но не знаете как):

  • Анализировать LTV клиентов, частоту заказов, прибыльность определенных клиентов и услуг,
  • Считать средние чеки, искать закономерности роста и падения доходов месяц к месяцу, год к году,
  • Контролировать план-продаж в режиме «он-лайн», сразу когда пришли деньги на счет, а не когда РОП раз в месяц/квартал пришлет на e-mail отчет в Экселе.

В штатном Битрикс24 все эти задачи в комплексе, без глубоких дорогостоящих настроек, зачастую с непредсказуемым результатом, решить практически невозможно. И что бы вы ни делали – получится чуть более удобный Эксель.

Таким образом мы видим, что несмотря на кажущуюся (но обманчивую) простоту учета финансов Битрикс24, между продавцами и финансистами вырастает пропасть, а сам учет попадает в черный ящик, а деньги  владельца (недополученные и неучтенные) затягиваются в черную дыру.

Как соединить CRM и учет финансов? Есть решение – Финансы Плюс

Сервис Финансы+ это решение № 1 для самой популярной СRM-системы в России – Битрикс 24, позволяющее вести полноценный финансовый, управленческий учет и сквозную аналитику. Подойдет микро, малому и среднему бизнесу, как вместе с 1С, так и вместо него

Обычные и привычные системы учета финансов могут быть дешевыми, дорогими или даже бесплатными. Но только Финансы+ создан специально для Битрикс24, и позволяет обеспечить реальную автоматизацию благодаря органичной связи клиентской работы, финансового планирования и производства (оказанию услуг либо продажи товаров вашим клиентам).

Особенно если ваш бизнес строится на небольших, но регулярных (как правило, ежемесячных платежах), которые не всегда поступают в срок.

Какие основные задачи решает Финансы Плюс:

  • Удобный учет доходов и расходов с привязкой к сделке, контакту или компании, с внесением данных буквально в 2 клика.Программа ведет полный и сквозной учет наличных и безналичных доходов и расходов, в разрезе сделки, проекта и клиента, заведенных в Битрикс24.

  • Контроль рассрочки платежей клиентов. Менеджер буквально одной кнопкой создает календарный график внесения платежей, и программа контролирует их внесение, предлагая в том числе «само-погашение» через личный кабинет. А при наступлении срока, до и после него, происходит информирование как менеджера, так и клиента. Информация идет через разные каналы (Смс, почта, Воцап) и по разным шаблонам (от поздравительного до требовательного)
  • Финансовое планирование, связь с 1С. В программе автоматически строится платежный календарь, позволяющий финансовому директору и владельцу предвидеть и не допустить кассовых разрывов, а также передавать все заявки на расходы сразу в 1С. В сервисе есть базовое бюджетирование доходов (рассрочка и ожидаемые платежей) и расходов (лимиты ЦФО и юрлиц). Справочники и аналитики гибко настраиваются в самом сервисе или автоматически синхронизируются с Битрикс24 либо 1С. Также из Финансов + выгружаются утвержденные заявки на расходы, которые в 1С превращаются в платежные поручения и автоматически уходят на оплату в клиент-банк, о чем инициатор получает оповещения с копией платежки.  
  • Учет наличности. Если клиент платит за ваши продукты и услуги наличными, в программу встроен кассовый учет по «кошелькам» в разрезе менеджеров и ЦФО, позволяющий производить инкассацию, перемещение по кассам и отправлять данные в ОФД.
  • Мощная аналитика. Все совершенные платежи и расходы накапливаются в программе и выводятся на аналитические дашборды. В режиме он-лайн считаются показатели прибыли, рентабальности, LTV клиента.
  • Эквайринг, чеки, ОФД. Финансы + интегрирован с системами эквайринга  (Юмани, Сбербанк и Тинькофф). Это позволяет клиенту и менеджеру удобно сделать и принять платеж по платежной ссылке с банковской карты, а финансовой службе – не тратить время на разнесение платежей на нужных клиентов. Программа сама позаботится о направлении клиенту он-лайн чека через ОФД.
  • Безнал, интеграция с банками. Если ваши услуги оплачивает юридическое лицо по расчетному счету, то счет Битрикс24 автоматически переводится в статус «оплачен» при загрузке банковской выписки. Выписка загружается в универсальном формате txt, который поддерживается 1С и любыми банками.
  • Связь производства и продаж. При негативных событиях (например, задержка платежа на срок более 30-ти дней) робот переместит сделку с клиентом в статус «заморозка», а при полной приостановке платежей может активировать расторжение договора и/или претензионную работу.

Как установить и внедрить Финансы Плюс

Закажите у наших экспертов бесплатную консультацию по финучету и связи с продажами

Продукт устанавливается в ваш Битрикс24 (как в облаке, так и в коробке на сервер) практически мгновенно, в режиме «минимальные настройки – максимальные фичи». При желании, можно обратиться к сотрудникам Поставщика за помощью в настройках (загрузке справочников, обучении, подключении к 1С, ОФД). В 2-х максимальных тарифах помощь включена в стоимость лицензии и выполняется Поставщиком в течение 5 рабочих дней с момента предоставления данных.

Стоимость Финансы Плюс

Есть пробный (триал) период в 1 месяц, который позволяет пользователю ознакомиться с полным функционалом сервиса, полноценно поработать и понять, подходит ли ему продукт или нет. Длится он целых 30 дней, что вдвое больше, чем триал у самого Битрикс24.

В приложении есть широкая линейка тарифных планов, включая бесплатный тариф в подписке Битрикс24.Маркет Плюс:

Маркет Плюс

Купеческий

Боярский

Княжеский

Царский

0 р.

 2082 р. 1

4158 р.

8333 р.

16 666 р.

Подходит для фрилансеров и самозанятых, начинающего бизнеса.

Нужен для небольших команд, когда владелец является и фин. менеджером, а порой и «главбухом поневоле»

Число клиентов и менеджеров растет, и даже уже есть «офис-менеджер», контролирующий фин. потоки, а вы хотите понять рентабельность проектов.

В продукте уже «все включено», а у вас появляются филиалы, региональные партнеры и франчайзи, клиенты хотят самообслуживание через личный кабинет

Обнулите расходы на 1С, сервисы управленческого учета, соберите разрозненные данные в один дашборд, пресеките кассовые разрывы.

1 - при условии оплаты за год

Доступ к сервису удобно оплачивать не только по счету, но и с привязанной банковской карты, действует месячная и годовая подписка с авто-пролонгацией доступа. При покупке годовой подписки вы экономите 20%. Что важно – количество работающих в программе пользователей не ограничивается, действуют только лицензионные ограничения Битрикс24.

Интерфейс программы Финансы Плюс

Управление внесением расходов и приходов происходит удобно и быстро, прямо из карточки сделки:

Платежи может вносить не только менеджер или бухгалтер, но и оплачивать клиент в своем личном кабинете по своей банковской карте, и платеж будет автоматически зачисляться на его сделку и обновлять его график рассрочки:

Полученные данные не просто «лежат мертвым грузом для целей бухучета», но и делают авто-расчет аналитики в карточке клиента:

Эти же сводные данные могут быть представлены в различном виде, например, в виде графиков и диаграммы.

И конечно, все таблицы выгружаются в привычный всем Эксель:

Закажите демо-доступ к нашему сервису с расширенной поддержкой:

 

НДС

Услуги фрахтования от иностранной компании не облагаются НДС

Если услугу по сдаче в аренду судна с экипажем (фрахтованию на время) оказывает иностранная организация, то место реализации – не РФ. А значит, заказчик не должен платить в России НДС в качестве налогового агента.

CRM

Зачем нужен учет финансов в CRM?

За последние 10 лет облачные сервисы, помогающие вести клиентскую работу, основательно вошли в каждодневную работу российского бизнесмена. CRM-системами типа Битрикс24 и AMO СRM ежедневно пользуются сотни тысяч предпринимателей.

Зачем нужен учет финансов в CRM?

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