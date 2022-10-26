Зачем нужен учет финансов в CRM?

Однако следует понимать, что основные CRM автоматизируют процесс продажи и, отчасти, производства. Напомним основные цели CRM:

Не пропустить обращения текущих клиентов и лиды от новых

Автоматизировать чек-листы и дорожные карты задач по клиентам и сотрудникам

Зафиксировать факт успешной сделки.

Вести базу контактов и клиентов

Казалось бы, все просто – в каждой CRM есть сделка, она же договор с клиентом, в ней есть сумма (договора, заказа, потенциал сотрудничества итд). Дальше менеджер сам или с помощью роботов выставляет напоминания и комментарии в карточке, что позволяют учитывать факт и размер платежа, а также не допускать просрочку.

А теперь представим, что вы финансовый директор или бухгалтер компании, оказывающей услуги в области права. Например, вы продаете услуги по банкротству физических лиц. Ежедневно вы:

Пытаетесь разобрать ворох заявок на расходы, понять, кому и сколько можно расходовать и как это связано с будущими доходами и текущими остатками,

Тщетно пытаетесь разнести банковские приходы на сделки и договоры в CRM,

Пытаетесь соединить «ежа» Битрикс 24 и «ужа» 1С по клиентам, договорам, статьям приходов и расходов, тратя на это человеко-недели.

Или, вы ИТ-подрядчик либо ИТ-директор в медицинском центра, и перед вами стоят нетривиальные задачи:

Разобраться в причинах расхождения сумм и количества оплаченных договоров в 1С, таблицах управленческого учета и сделках в Битрикс24,

Внедрить он-лайн кассы, подключить эквайринг, при этом чтобы это все шло в привязке к клиенту, чтобы пользователи не заходили в несколько окон и не «копипастили»,

Создать инструмент эффективного сбора дебиторской задолженности.

В конце-концов, вы владелец сервисной компании, и вы бы хотели (но не знаете как):

Анализировать LTV клиентов, частоту заказов, прибыльность определенных клиентов и услуг,

Считать средние чеки, искать закономерности роста и падения доходов месяц к месяцу, год к году,

Контролировать план-продаж в режиме «он-лайн», сразу когда пришли деньги на счет, а не когда РОП раз в месяц/квартал пришлет на e-mail отчет в Экселе.

В штатном Битрикс24 все эти задачи в комплексе, без глубоких дорогостоящих настроек, зачастую с непредсказуемым результатом, решить практически невозможно. И что бы вы ни делали – получится чуть более удобный Эксель.

Таким образом мы видим, что несмотря на кажущуюся (но обманчивую) простоту учета финансов Битрикс24, между продавцами и финансистами вырастает пропасть, а сам учет попадает в черный ящик, а деньги владельца (недополученные и неучтенные) затягиваются в черную дыру.

Как соединить CRM и учет финансов? Есть решение – Финансы Плюс

Сервис Финансы+ это решение № 1 для самой популярной СRM-системы в России – Битрикс 24, позволяющее вести полноценный финансовый, управленческий учет и сквозную аналитику. Подойдет микро, малому и среднему бизнесу, как вместе с 1С, так и вместо него

Обычные и привычные системы учета финансов могут быть дешевыми, дорогими или даже бесплатными. Но только Финансы+ создан специально для Битрикс24, и позволяет обеспечить реальную автоматизацию благодаря органичной связи клиентской работы, финансового планирования и производства (оказанию услуг либо продажи товаров вашим клиентам).

Особенно если ваш бизнес строится на небольших, но регулярных (как правило, ежемесячных платежах), которые не всегда поступают в срок.

Какие основные задачи решает Финансы Плюс:

Удобный учет доходов и расходов с привязкой к сделке, контакту или компании, с внесением данных буквально в 2 клика.Программа ведет полный и сквозной учет наличных и безналичных доходов и расходов, в разрезе сделки, проекта и клиента, заведенных в Битрикс24.