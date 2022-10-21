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Налог на прибыль

Как правильно оформить отмену командировки из-за мобилизации

Сейчас командировки стали срываться заметно чаще. Например, потому что командированному работнику пришла повестка. Как грамотно отменить командировку и вернуть уже уплаченные деньги?

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Как правильно оформить отмену командировки из-за мобилизации

Приказ об отмене командировки

Издайте в произвольной форме приказ об отмене командировки.

Скачать пример заполненного приказа и свериться можно тут

В приказе укажите:

  • причины отмены командировки;
  • реквизиты приказа о направлении работника в командировку, который отменяете;
  • когда работнику надо вернуть аванс.

Приказ обязательно доведите до сведения сотрудника.

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