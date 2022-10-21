Как правильно оформить отмену командировки из-за мобилизации

Приказ об отмене командировки
Издайте в произвольной форме приказ об отмене командировки.
Скачать пример заполненного приказа и свериться можно тут.
В приказе укажите:
- причины отмены командировки;
- реквизиты приказа о направлении работника в командировку, который отменяете;
- когда работнику надо вернуть аванс.
Приказ обязательно доведите до сведения сотрудника.
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