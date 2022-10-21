Госзакупки

Как ошибались заказчики по 223-ФЗ: обзор практики ФАС за август 2022 года

Вычитали баллы за факты ненадлежащего исполнения. Обязывали участников иметь страховку от несчастных случаев для работников. Требовали от победителя предоставить документы на товар до заключения договора.

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Как ошибались заказчики по 223-ФЗ: обзор практики ФАС за август 2022 года
Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/Pexels

При оценке заявок снижали баллы за факты ненадлежащего исполнения

По условиям порядка оценки заявок за факты неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиком или третьими лицами из общей суммы вычитали пять баллов.

Контролеры выявили нарушение:

  • поскольку факты ненадлежащего исполнения оспаривают в суде, к моменту оценки заявок обжалование может еще продолжаться. Наличие таких фактов подтвердит только вступивший в силу судебный акт;
  • заказчик не установил порядок проверки случаев ненадлежащего исполнения;
  • спорное условие применяют независимо от числа и характера нарушений. За один случай расторжения договора или пять случаев уклонения вычитают одинаковое количество баллов, что ставит участников в неравное положение.
Суд позицию поддержал (решение АС г. Москвы от 02.08.2022 по делу № А40-105170/22).

Требовали страховку от несчастных случаев у сотрудников участника

В проекте договора предусмотрели условие: исполнитель на весь срок работ гарантирует, что у него и у всех субподрядчиков работники добровольно застрахованы от несчастных случаев. Заказчик мотивировал это травмоопасностью предмета закупки.

Контролеры признали требование лишним.

Добровольное страхование — мера материальной поддержки работников. Его наличие не влияет на возможность исполнения договора.

Примеры: решение ФАС от 19.08.2022 по делу № 223ФЗ-336/22, предписание ФАС от 19.08.2022 по делу № 223ФЗ-336/22.

Обязывали передать заказчику документы на товар до заключения договора

По условиям закупки победитель предоставляет заказчику документы на товар не позднее пяти календарных дней с даты получения проекта договора.

Участник посчитал это нарушением: закон № 223-ФЗ не обязывает иметь товар до заключения договора.

Контролеры его поддержали. Документы передают заказчику вместе с товаром. То, что их нет до того, как проект договора направил заказчик, не влияет на исполнение (решение ФАС от 25.08.2022 по делу № 223ФЗ-351/22, предписание ФАС от 25.08.2022 по делу № 223ФЗ-351/22).

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