Как ошибались заказчики по 223-ФЗ: обзор практики ФАС за август 2022 года

При оценке заявок снижали баллы за факты ненадлежащего исполненияПо условиям порядка оценки заявок за факты неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиком или третьими лицами из общей суммы вычитали пять баллов.
Контролеры выявили нарушение:
- поскольку факты ненадлежащего исполнения оспаривают в суде, к моменту оценки заявок обжалование может еще продолжаться. Наличие таких фактов подтвердит только вступивший в силу судебный акт;
- заказчик не установил порядок проверки случаев ненадлежащего исполнения;
- спорное условие применяют независимо от числа и характера нарушений. За один случай расторжения договора или пять случаев уклонения вычитают одинаковое количество баллов, что ставит участников в неравное положение.
Требовали страховку от несчастных случаев у сотрудников участникаВ проекте договора предусмотрели условие: исполнитель на весь срок работ гарантирует, что у него и у всех субподрядчиков работники добровольно застрахованы от несчастных случаев. Заказчик мотивировал это травмоопасностью предмета закупки.
Контролеры признали требование лишним.
Обязывали передать заказчику документы на товар до заключения договораПо условиям закупки победитель предоставляет заказчику документы на товар не позднее пяти календарных дней с даты получения проекта договора.
Участник посчитал это нарушением: закон № 223-ФЗ не обязывает иметь товар до заключения договора.
Контролеры его поддержали. Документы передают заказчику вместе с товаром. То, что их нет до того, как проект договора направил заказчик, не влияет на исполнение (решение ФАС от 25.08.2022 по делу № 223ФЗ-351/22, предписание ФАС от 25.08.2022 по делу № 223ФЗ-351/22).