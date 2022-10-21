Увольнение

Суд может признать неадекватным определённое условие трудового договора

Расскажем про неадекватность выплаты трёх окладов при увольнении по собственному желанию.

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Суд может признать неадекватным определённое условие трудового договора
Иллюстрация: freepik/freepik

На основании содержания ч. 8 ст. 178 ТК можно сделать вывод о том, что в трудовом или в коллективном договоре допустимо предусматривать дополнительные к введённым законодательством случаи выплаты выходных пособий, а также их размер. В сторону увеличения могут быть пересмотрены и размеры выходного пособия, определённые действующим законодательством.

Ограничения данного права можно найти в ст. 181.1 ТК, положения которой говорят о том, что не может осуществляться выплата выходного пособия при увольнении, основанием которого становятся виновные действия самого работника.

Однако, для того, чтобы условие о выплате, согласованное с работником и включенное в его трудовой договор, являлось законным и порождало соответствующую обязанность работодателя, нужно соблюсти принцип недопустимости злоупотребления правом.

В последние годы суды довольно часто находят признаки злоупотребления правом в достигнутой сторонами договоренности о выплате работнику не предусмотренной законом или локальным нормативным актом суммы выходного пособия. В практике можно найти случаи признания злоупотреблением правом не только в виде огромных выплат, но и скромных сумм в два-три оклада.

О сумме в три оклада шла речь и в определении Шестого КСОЮ от 24 февраля 2022 № 8Г-2903/2022.

Временный гендиректор общества и работница, являющаяся начальником юридического отдела, заключили дополнительное соглашение к трудовому договору. На основании его условий, в случае прекращения трудовых отношений вне зависимости от того, чья это будет инициатива, работодатель обязуется сделать выплату в объёме трех окладов. Трудовой договор был расторгнут по инициативе работницы, но при увольнении она денежную выплату не получила, в силу чего обратилась к судебным инстанциям с требованием о её взыскании.

Однако суды отказали истцу в силу того, что предусмотренная соглашением выплата при увольнении не является выходным пособием, не возмещает работнику каких-либо затрат, связанных с исполнением им трудовых обязанностей, и носит произвольный характер.

Условие о выплате появилось незадолго до увольнения работницы, а дополнительное соглашение было подписано временным гендиректором предприятия, который действовал недобросовестно, неразумно и не в интересах возглавляемой им организации.

По мнению суда, выплата имела избирательный характер и не отвечала принципу адекватности. Судьи сочли, что направлена она на безосновательное получение компенсации от бывшего работодателя.

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