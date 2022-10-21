Как пользоваться ОМС в частных клиниках: подробная инструкция

Составили инструкцию, как получать медпомощь в частных медицинских учреждениях и ничего за это не платить.

Все частные клиники должны работать по ОМС?

Не все частные клиники работают по системе обязательного медицинского страхования. Компании регистрируются в реестре добровольно. Причем если это сетевая клиника, то по ОМС может работать лишь часть отделений.

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования на своих сайтах ежегодно публикуют реестр частных и государственных больниц, которые работают по ОМС.

Стоит отметить, что все услуги, которые указаны в стандарте лечения, все клиники и больницы должны проводить бесплатно, если они внесены в реестр.

Если какого-то анализа или обследования нет в стандарте, то за него придется заплатить, в том числе и в государственной медицинской организации.

Можно ли получать бесплатно поликлинические услуги в частных больницах?

Если у клиники есть амбулаторно-поликлинические услуги и она зарегистрирована в реестре территориального фонда ОМС, то туда можно прикрепиться на бесплатное обслуживание. Вам понадобятся паспорт, полис и СНИЛС.

В регистратуре нужно будет написать заявление на имя главврача. Сотрудники помогут вам корректно заполнить документ. Его должны рассмотреть в течение 12 дней.

Частная клиника может отказать, если она достигла лимита по пациентам в рамках обязательного медстрахования. Также, как правило, такие медучреждения ограничивают часы приема по ОМС, например, не больше двух пациентов в день к одному врачу. Попросите оповестить вас, когда появится место.

А вот отказать в прикреплении из-за прописки в другом регионе или городе ни государственные, ни частные клиники не могут. В 2012 году Минздрав разъяснил, что регистрация не имеет значения при выборе поликлиники. Если вам отказывают, жалуйтесь в свою страховую компанию.

Менять поликлинику по ОМС можно один раз в течение календарного года.

Можно ли делать обследования и анализы в частных больницах без смены поликлиники?

Частная история, когда врач назначает УЗИ, но свободных слотов для записи нет. В этом случае можно обратиться за бесплатной услугой в частное учреждение.

Найдите на сайте территориального фонда ОМС шаблон направления, это может быть приложение к договору или специальная форма с конкретным номером. Можно позвонить в частную клинику и уточнить, какие документы понадобятся.

Попросите лечащего врача заполнить направление. Он может отказать, конфликт можно урегулировать через страховую компанию, которая через администрацию поликлиники пояснит ваши права как застрахованного. Если правы окажетесь не вы, вам предложат альтернативы.

После того как документы получены, отправьте их в клинику. Когда медучреждение проверит документы, вас запишут на нужное обследование.

Правда, получить направление на любые исследования и анализы нельзя. Они должны быть включены в стандарт медицинской помощи Минздрава. Это документ, в котором указывается, какое лечение и какие обследования назначаются пациенту в том или ином случае. Только в этом случае можно получить помощь по ОМС.

Если это рекомендация, а не направление, то процедуру придется оплачивать. Как правило, лечащие врачи в государственных клиниках назначают по стандарту.

Как оформить полис ОМС?

Получить полис можно в той страховой компании, которая оформляет полис. Их можно найти на сайте территориального отделения Фонда ОМС. Этот раздел обычно называется «Страховые медицинские организации» или «Страховые медицинские компании».

С собой возьмите паспорт и СНИЛС. Детям и подросткам до 18 лет понадобятся также паспорт родителя или законного представителя и свидетельство о рождении, если ребенку нет 14 лет.

Полис придется переоформлять при переезде на долгий срок в другой регион, если ваша страховая не работает в этом субъекте Федерации. Если этого не сделать, то прописаться в поликлинике в другом регионе не получится. Вам доступна будет только скорая помощь.

Более того, в России экстренная помощь является бесплатной для всех граждан и иностранцев, в каком бы регионе они ни находились.

Переоформить полис можно в отделении территориального Фонда ОМС или страховой компании, оформляющей полис. Чтобы заменить полис или получить дубликат, понадобятся те же документы, что и при оформлении в первый раз.

Инструкция, как лечиться по полису ОМС у частных врачей. Кратко

Как прикрепиться к частной клинике на постоянное обслуживание

Если нет полиса ОМС, то сначала его нужно оформить. Это можно сделать в любой страховой компании, которая работает по системе ОМС. Их можно найти на сайте территориального фонда. Единого реестра нет, только региональные. На том же сайте публикуется реестр частных клиник, которые оказывают услуги по ОМС. Подберите подходящую организацию с поликлиническим обслуживанием. Придите с полисом ОМС, СНИЛС и паспортом в регистратуру выбранной клиники. Менять медицинскую «прописку» можно раз в год. В новое учреждение должны перевести в течение 12 дней. Если заявление буксирует на каком-то этапе, звоните в страховую компанию. Страховая компания, которая выдала вам полис, — главный союзник. Специалисты помогут получить бесплатно ту помощь, которая вам гарантирована. Не все обследования и анализы бесплатны априори. Их необходимость в каждом случае определяет не врач, а стандарты медицинской помощи Минздрава.

Как бесплатно сделать обследования или сдать анализы в частной клинике