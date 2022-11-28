Полис ОМС: кому положен, что дает и как его получить

Что такое полис ОМС

По закону каждый гражданин РФ должен быть застрахован и иметь полис обязательного медицинского страхования. С ним он может обратиться за помощью в случае болезни, а также рассчитывать на профилактические обследования. Кроме того, по полису ОМС в некоторых случаях можно получать бесплатно медицинские препараты.

Сейчас существуют два вида полиса ОМС: старого и нового образца (с 2019 года). Старый полис – бумажный лист формата А5. На лицевой стороне у него имеется номер и серия. Полис нового образца – пластиковая карта с указанным на ней единым номером из 16 цифр и уникальным штрих-кодом на обратной стороне.

По внешнему виду документы кардинально отличаются друг от друга, но это никак не влияет на перечень оказываемых медицинских услуг. Оба варианта имеют одинаковую силу. Заменять старый ОМС на новый необязательно. Однако, если все-таки хочется иметь страховку не на бумажном, а на пластиковом носителе, то обменять полис можно в офисе своей страховой компании или в МФЦ.

Обратите внимание: новый полис выдадут не сразу, а только в течение 45 рабочих дней после обращения. На этот период предоставят временное свидетельство, дающее все те же права, что и постоянный полис ОМС.

Кто имеет право получить полис ОМС

Все граждане РФ имеют право получить полис ОМС. Кроме того, по программе обязательного медицинского страхования могут быть защищены беженцы, иностранцы и люди без гражданства. Но все они получат полис ОМС, имеющий силу лишь до конца календарного года.

Важно: действие полиса может закончиться и раньше – если прекратился срок действия документа с правом на пребывание в России.

Какие медицинские услуги можно получить по полису ОМС бесплатно

Полный перечень доступных медицинских услуг зависит от региона, в котором зарегистрирован держатель полиса. Однако есть единая для всех субъектов базовая программа.

В рамках нее можно бесплатно получить в любой точке России:

первичную медико-санитарную помощь, включая профилактическую помощь;

скорую медицинскую помощь;

специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, при следующих заболеваниях:

инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;

новообразования;

болезни эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

болезни нервной системы;

болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения;

болезни мочеполовой системы;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

врожденные аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;

беременность, роды, послеродовой период, ЭКО, аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.

Важно обратить внимание, что скорая медицинская помощь в обязательном порядке оказывается и тем, у кого нет полиса ОМС.

Можно ли пройти полное обследование (чекап) по ОМС

В рамках обязательного медицинского страхования бесплатно можно пройти диспансеризацию. Ее специфика и частота зависит от возраста пациента. В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация полагается раз в три года. При достижении 40 лет и старше диспансеризацию проводят уже ежегодно.

В нее входит:

измерение роста, массы тела, окружности талии;

измерение артериального давления;

общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);

анализ крови на холестерин;

определение уровня глюкозы в крови натощак;

электрокардиограмма;

измерение внутриглазного давления;

флюорография легких или КТ (по показаниям);

для женщин – маммография (для женщин до 40 лет – УЗИ молочных желез), осмотр акушерки со взятием мазка;

для мужчин – анализ на ПСА;

зофагогастродуоденоскопия (исследование кала на скрытую кровь);

индивидуальное профилактическое консультирование.

Кроме того, с 1 июля 2021 года по полису ОМС можно пройти углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19. Но болезнь должна быть официально подтверждена, то есть был вызов специалиста на дом или визит к дежурному врачу в поликлинику, у пациента взят мазок, который оказался положительным. Посттесты с положительными антителами не подойдут.

Как оформить полис ОМС

Порядок действий и перечень документов зависит от того, кто хочет оформить полис.

Если страховку нужно сделать гражданину России 18+, то нужно предоставить:

заявление;

паспорт или временное удостоверение личности;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Если полис ОМС оформляется для ребенка:

заявление;

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт родителя с вписанным туда ребенком или акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;

СНИЛС ребенка.

Для оформления полиса ОМС иностранцу понадобятся:

заявление;

паспорт иностранного гражданина или другой документ, признаваемый в России удостоверяющим личность иностранного гражданина в соответствии с международным договором;

вид на жительство для постоянно проживающих в России или отметка о разрешении на временное проживание в паспорте или в другом документе, удостоверяющем личность для временно проживающих в стране;

СНИЛС (при наличии).

Для беженцев список документов такой:

заявление;

один из следующих документов:

удостоверение беженца;

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем;

копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в Федеральную миграционную службу с отметкой о приеме к рассмотрению;

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

Для лиц без гражданства:

заявление;

документ, признаваемый в России удостоверяющим личность лица без гражданства в соответствии с международным договором, или документ, выдаваемый в России лицу без гражданства, не имеющему документов, удостоверяющих личность;

вид на жительство для постоянно проживающих в России или отметка о разрешении на временное проживание в России в документе, удостоверяющем личность временно проживающих в стране;

СНИЛС (при наличии).

Полис ОМС можно оформить:

На портале «Госуслуги». Но для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. В МФЦ. В офисе страховой компании. Найти компанию, работающую в нужном регионе, можно найти на сайте ФОМС.

Независимо от способа оформления после подачи заявления и документов до получения придется ждать 45 рабочих дней. Однако, как и в случае заменой полиса ОМС старого образца на новый, на этот период выдадут временное свидетельство.

Как восстановить утраченный полис ОМС

Это можно сделать бесплатно в страховой компании, которая его выдала. Сначала, как и при замене, выдадут временное свидетельство, а через 45 рабочих дней – постоянный полис ОМС.

Кроме того, можно бесплатно получить новый полис в любой другой страховой компании.

Что делать, если вам не предоставляют услуги по ОМС

Система ОМС предполагает оплату медицинских услуг, оказываемых пациенту, из Фонда медицинского страхования. Средства в него поступают от работодателей, которые ежемесячно удерживают их из зарплат сотрудников. Таким образом, медучреждения получают деньги за каждого пациента, проходящего по программе ОМС, и они обязаны предоставлять (и делать это бесплатно) все услуги, входящие в страховку.

Проще говоря, мы сами ежемесячно оплачиваем наше ОМС, а значит и медуслуги, которыми можем воспользоваться в любой момент.

Но это только теоретически, на деле же бывают отказы. В данной ситуации первым делом нужно попросить у врача написать письменный отказ в предоставлении той или иной услуги. Если он отказывается, необходимо обратиться с заявлением к главврачу поликлиники. Если и он откажет, нужно попросить зафиксировать это решение в медицинской карте. Обычно на этом этапе вопрос решается на внутреннем уровне.

Однако если этого не случилось, необходимо обратиться в свою страховую компанию с жалобой. Можно туда позвонить или приехать лично. Там должны будут проверить, насколько правомерны действия медучреждения. Если отказ признают необоснованным, можно обращаться в суд за компенсацией физического и морального вреда. Но, как правило, после вмешательства представителей СК, вопрос быстро решается в досудебном порядке.

Частые вопросы

Нужно ли менять полис при переезде в другой город РФ?

Полис ОМС действует по всей России. Однако для полного доступа к бесплатным медицинским услугам при переезде страховку все-таки лучше поменять и обязательно прикрепиться к поликлинике по месту пребывания.

Пошаговая инструкция:

В первую очередь нужно узнать в вашей СК, работает ли она в регионе, куда планируется переезд. Если работает – попросить поменять регион страхования. Если страховая компания не работает в регионе, нужно выбрать новую, которая там представлена. Прикрепиться к ближайшей или другой удобной поликлинике по новому месту жительства.

Нужно ли менять полис ОМС при смене фамилии?

Да, обязательно. При любом изменении фамилии, имени или отчества полис ОМС надо заменить. Сделать это также можно, обратившись в свою СК.

Как проверить, действителен ли полис ОМС?

Получить сведения о полисе ОМС можно на портале «Госуслуги», но эта опция доступна только для авторизированных пользователей. Кроме того, проверить, действителен ли ОМС, можно в страховой компании.

Также информацию о страховке можно получить на специальных региональных сайтах Фонда обязательного медицинского страхования. Москвичи, например, могут это сделать на сайте столичного отделения ФОМС или на официальном портале мэра Москвы.

Сколько действует полис ОМС?

Для граждан России полис ОМС действует бессрочно. Для людей без гражданства, беженцев и иностранцев – до конца календарного года или до окончания срока действия документа с правом на пребывание в России.